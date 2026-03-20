A Robert Duvall filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró mozi lett, a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird), a bronzérmet egy klasszikus western, a Fegyvertársak (Open Range) szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes alkotással érkezünk, ami nem más, mint Az Úr kegyelméből (Tender Mercies) című dráma.
Az öt legjobb Robert Duvall-film – Az Úr kegyelméből + videó
Egy lecsúszott énekes csendes küzdelme az újrakezdésért és a megváltásért.
2. Az úr kegyelméből (1983)
E heti mozink egy visszafogott hangvételű amerikai dráma, amelyet Bruce Beresford rendezett, a forgatókönyvet pedig Horton Foote írta. A film főszerepében Robert Duvall látható, aki egy lecsúszott countryénekes szerepében nyújt felejthetetlen alakítást. Mellette Tess Harper is fontos szerepet kap.
Az alkotás a nyolcvanas évek egyik legőszintébb, legemberközelibb drámája, amely a megváltás, az újrakezdés és az emberi kapcsolatok erejét helyezi középpontba. Nem a látványra, hanem a karakterekre és az érzelmekre épít, ami különösen időtállóvá teszi.
A történet
Mac Sledge, az egykor híres countryénekes alkoholproblémái miatt teljesen lecsúszik. Egy eldugott texasi motelben próbál új életet kezdeni, ahol megismerkedik egy özvegyasszonnyal. A kapcsolat és a mindennapi egyszerűség lassan visszaadja számára az élet értelmét és a hitet a változásban.
Robert Duvall alakítása a filmben
Robert Duvall Mac Sledge szerepében pályafutása egyik legvisszafogottabb, mégis legerősebb alakítását nyújtja. Játéka szinte teljesen eszköztelen: apró gesztusokkal, tekintetekkel és csendekkel építi fel a megtört ember figuráját.
Duvall hitelesen mutatja meg a karakter belső vívódását és lassú lelki megújulását, így a néző szinte észrevétlenül válik részévé ennek az érzelmi útnak. Nem véletlen, hogy ezért az alakításért Oscar-díjat kapott – ez a szerep a filmtörténet egyik legfinomabb karakterábrázolása.
Érdekességek a filmről
- Robert Duvall Oscar-díjat nyert a legjobb férfi főszereplő kategóriában.
- A forgatókönyvíró Horton Foote szintén Oscar-díjat kapott a filmért.
- A film szándékosan kerüli a melodrámát, inkább csendes, realista történetmesélést alkalmaz.
- Robert Duvall maga énekelte a filmben hallható dalokat.
- A történet Texas vidéki világában játszódik, ami erős atmoszférát ad a filmnek.
Idővonal – 1983, amikor Az úr kegyelméből bemutatásra került 🎬
- A világot a Billie Jean és a Every Breath You Take slágerei uralták.
- A mozikban bemutatták A Jedi visszatér című filmet, a Star Wars-trilógia befejező részét.
- Megjelent az első igazán népszerű személyi számítógépek egyike, az IBM PC XT.
- A videójáték-ipart megrázta az 1983-as válság, amely alapjaiban változtatta meg a piacot.
A Robert Duvall filmjeit bemutató sorozatunkban már a győztes mozival érkezünk
Borítókép: Robert Duvall maga énekelte a filmben hallható dalokat (Fotó: Mafab.hu)
