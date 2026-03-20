Az öt legjobb Robert Duvall-film – Az Úr kegyelméből + videó

Egy lecsúszott énekes csendes küzdelme az újrakezdésért és a megváltásért.

Csépányi Balázs
2026. 03. 20. 20:02
A Robert Duvall filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró mozi lett, a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird), a bronzérmet egy klasszikus western, a Fegyvertársak (Open Range) szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes alkotással érkezünk, ami nem más, mint Az Úr kegyelméből (Tender Mercies) című dráma.

2. Az úr kegyelméből (1983)

E heti mozink egy visszafogott hangvételű amerikai dráma, amelyet Bruce Beresford rendezett, a forgatókönyvet pedig Horton Foote írta. A film főszerepében Robert Duvall látható, aki egy lecsúszott countryénekes szerepében nyújt felejthetetlen alakítást. Mellette Tess Harper is fontos szerepet kap.

Robert Duvall
Robert Duvall Oscar-díjat nyert a legjobb férfi főszereplő kategóriában. - Fotó: Mafab.hu

Az alkotás a nyolcvanas évek egyik legőszintébb, legemberközelibb drámája, amely a megváltás, az újrakezdés és az emberi kapcsolatok erejét helyezi középpontba. Nem a látványra, hanem a karakterekre és az érzelmekre épít, ami különösen időtállóvá teszi.

A történet

Mac Sledge, az egykor híres countryénekes alkoholproblémái miatt teljesen lecsúszik. Egy eldugott texasi motelben próbál új életet kezdeni, ahol megismerkedik egy özvegyasszonnyal. A kapcsolat és a mindennapi egyszerűség lassan visszaadja számára az élet értelmét és a hitet a változásban.

Robert Duvall alakítása a filmben

Robert Duvall Mac Sledge szerepében pályafutása egyik legvisszafogottabb, mégis legerősebb alakítását nyújtja. Játéka szinte teljesen eszköztelen: apró gesztusokkal, tekintetekkel és csendekkel építi fel a megtört ember figuráját.

Robert Duvall
Robert Duvall pályafutása egyik legerősebb alakítását nyújtja Fotó: Mafab.hu

Duvall hitelesen mutatja meg a karakter belső vívódását és lassú lelki megújulását, így a néző szinte észrevétlenül válik részévé ennek az érzelmi útnak. Nem véletlen, hogy ezért az alakításért Oscar-díjat kapott – ez a szerep a filmtörténet egyik legfinomabb karakterábrázolása.

Érdekességek a filmről

  • Robert Duvall Oscar-díjat nyert a legjobb férfi főszereplő kategóriában.
  • A forgatókönyvíró Horton Foote szintén Oscar-díjat kapott a filmért.
  • A film szándékosan kerüli a melodrámát, inkább csendes, realista történetmesélést alkalmaz.
Robert Duvall
Robert Duvall Oscar-díjat nyert a legjobb férfi főszereplő kategóriában Fotó: Mafab.hu
  • Robert Duvall maga énekelte a filmben hallható dalokat.
  • A történet Texas vidéki világában játszódik, ami erős atmoszférát ad a filmnek.

Idővonal – 1983, amikor Az úr kegyelméből bemutatásra került 🎬

  • A világot a Billie Jean és a Every Breath You Take slágerei uralták.
  • A mozikban bemutatták A Jedi visszatér című filmet, a Star Wars-trilógia befejező részét.
  • Megjelent az első igazán népszerű személyi számítógépek egyike, az IBM PC XT.
  • A videójáték-ipart megrázta az 1983-as válság, amely alapjaiban változtatta meg a piacot.

A Robert Duvall filmjeit bemutató sorozatunkban már a győztes mozival érkezünk

Borítókép: Robert Duvall maga énekelte a filmben hallható dalokat (Fotó: Mafab.hu)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

