Kipihenték magukat a tiszások, ma már ülésezik az Országgyűlés – ezek lesznek a legforróbb viták és döntések

A vizsgálóbizottságok is megalakulhatnak
A mai ülésen tárgyalhatják meg a a képviselők a vizsgálóbizottságok felállítását is. A Tisza öt vizsgálóbizottságot akar:
- a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot,
- az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot,
- a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságot,
- a kegyelmi ügy felelőseit feltáró vizsgálóbizottságot,
- valamint a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottságot.
A Tisza a vizsgálóbizottságok kapcsán a szabályokat is szigorítaná. Kimondanák, hogy kötelező a megjelenés a bizottság előtt, azokra, akik ezt nem teszik meg, nem csak magas összegű bírságokat akarnak kiróni, hanem azt is bevezetnék, hogy elő lehessen állítani a távolmaradókat. Ráadásul mindezt kieresztenék a képviselőkre is.
