Kipihenték magukat a tiszások, ma már ülésezik az Országgyűlés – ezek lesznek a legforróbb viták és döntések

Miután a Tisza Párt – ígéretével ellentétben – az alakuló ülést követő első hétre nem hívott össze parlamenti ülést, így ma kezdődik meg a képviselők munkája az Országházban, ugyanis ma és holnap tartja az első rendes üléseit az új Országgyűlés.

Erős Hunor
2026. 05. 26. 4:45
Fotó: Hatlaczki Balázs
A vizsgálóbizottságok is megalakulhatnak

A mai ülésen tárgyalhatják meg a a képviselők a vizsgálóbizottságok felállítását is. A Tisza öt vizsgálóbizottságot akar:

  • a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot,
  • az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot,
  • a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságot,
  • a kegyelmi ügy felelőseit feltáró vizsgálóbizottságot,
  • valamint a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottságot.

A Tisza a vizsgálóbizottságok kapcsán a szabályokat is szigorítaná. Kimondanák, hogy kötelező a megjelenés a bizottság előtt, azokra, akik ezt nem teszik meg, nem csak magas összegű bírságokat akarnak kiróni, hanem azt is bevezetnék, hogy elő lehessen állítani a távolmaradókat. Ráadásul mindezt kieresztenék a képviselőkre is.

Heves csaták várhatók az ülésteremben

A parlamenti ülés Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, amire a képviselőcsoportok válaszolhatnak, azonban ezekre a felszólalásokra még viszontválaszolhat a miniszterelnök. Ezt követik az interpellációk: a Fidesz két kérdéssel fordult a tiszás miniszterekhez, az egyikben a 480 forintos üzemanyagár ígéretét, a másikban a az oktatáspolitikát érintik. A KDNP a migrációs paktummal, a férfi és a nő biológiai meghatározásáról, valamint a magyar gyerekek és szülők érdekeinek megvédéséről kérdez. A Mi Hazánk a Covid-károsultakkal, a Budapest-Belgrád vasútvonallal és a Meta reklámadójával kapcsolatban kérdez.

Ezt követheti a napirend szerint a vizsgálóbizottságok felállításáról szóló döntéshozatal, ami után az azonnali kérdések órája következik.

