Kegyelmi ügy: Magyar Péter a tények ellenére is ragaszkodik a saját elképzeléseihez

A miniszterelnök Magyar Péter szerint nem csak TikTok-kormányzás zajlik az országban.

Erős Hunor
2026. 05. 25. 19:17
– Azt már most meglépjük a héten, hogy két ciklusra korlátozzuk a miniszterelnöki tisztséget – jelentette ki Magyar Péter, akinek állítása szerint ez hozzájárul majd ahhoz, hogy ne alakulhasson ki az, ami az elmúlt 16 évben. Hozzátette: ez egy, az alkotmányosság próbáját kiálló javaslat, szerinte Orbán Viktornak már nem lesz lehetősége visszatérni kormányfőként.

Soha ennyi roma származású ember nem volt még a parlamentben, mint most, és egy frakcióban sem volt még ennyi roma származású képviselő – büszkélkedett Magyar Péter. Hozzátette: ennyi nő sem volt soha az Országgyűlésben. Majd ezen után azt próbálta bizonygatni, hogy nekik nem számítanak a kvóták.

A vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényt az Országgyűlés fogja elfogadni, a legnagyobb hatáskörrel szeretnék ez a hivatalt felhatalmazni, és már a nyáron szeretnék felállítani, azonban ehhez hamarosan be kell nyújtani a vonatkozó törvényt

– hangsúlyozta Magyar Péter. Hozzátette: a törvény elfogadása sok idő és vigyázni kell, hogy ne alakuljanak ki párhuzamosságok az Integritás Hatósággal és az ügyészséggel.

A kormányfő azt magyarázta, hogy bár még nincs sok törvényjavaslat, attól még elképzelhető, hogy az Országgyűlés szerdai ülése sokáig elhúzódhat, ugyanis a miniszterek rengeteg jogszabályt készítenek elő, így rengeteg munkájuk lesz.

– A politikusok vagyonosodását a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz vizsgálni, emellett módosítani kell majd a vagyonnyilatkozati eljáráson, ami az EU elvárása is – mondta Magyar Péter, majd pontosított: a pártelnökökre is ki fogják terjeszteni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, csak azért, hogy Orbán Viktornak is kelljen ilyet tennie.

A miniszterelnök elmondta, hogy tárgyalni fognak a miniszterek és államtitkárok fizetéséről, majd a polgármesterek fizetéséről is megemlékezett, mondván, azon is lehetne spórolni.

A kegyelmi üggyel kapcsolatban a miniszterelnök arról beszélt, hogy az államfői kegyelem igazságügyi miniszter általi ellenjegyzése lényegében azt jelenti, hogy átvállalja a politikai felelősséget a mindenkori köztársasági elnökről, de ez az egész kormányra vonatkozik. Ezért Magyar Péter szerint ilyenkor az egész kormánynak foglalkoznia kéne az üggyel, mert az az ő felelősségük. A kormányfő azt ecsetelte, hogy éppen ezért az igazságügyi miniszter kaphatott utasítást a kormánytól az ellenjegyzésre.

Magyar Péter elmondta, hogy felállítanak egy vizsgálóbizottságot, és szigorítják a szabályokat a vizsgálóbizottságok kapcsán, nemcsak magas összegű bírságokat akarnak kiróni, hanem azt is, hogy elő lehessen állítani azt, aki nem jelenik meg a bizottság előtt, és ez vonatkozzon a képviselőkre is.

A kormányfő állítása szerint a Tisza miniszterei és államtitkárai szakemberek, és széles egyeztetés zajlott a kiválasztásukkor. Tökéletes döntés nincs, de büszke a döntéseikre – mondta. Hozzátette: jó esetben a kormány egy kollektív döntéshozó szerv, ahol a miniszterelnök nem uralkodik, hanem a kormánytagok közösen hoznak döntéseket, és utána együtt vállalják a felelősséget

– Engem hívott fel Melléthei-Barna Márton a visszalépése után, hogy mérlegelve a reakciókat és a felelősségét, nem szeretne ártani a közösségnek – emlékezett vissza a miniszterelnök. Hozzátette: bár mindenki a sógorát tartotta a legalkalmasabbnak igazságügyi miniszternek, ő mégis azt mondta, hogy keressenek új embert a pozícióra. A kormányfő szerint szóltak érvek amellett, hogy a sógora legyen a miniszter, és szóltak amellett is érvek, hogy ne legyen az. A miniszter jelölésével kapcsolatban azt igyekezett bizonygatni Magyar Péter, hogy minden jelöltünk patyolat tiszta, és azt gondolta, meg fogja érteni a közvélemény, hogy nem a sógorságról van szó Melléthei-Barna jelölésekor, hanem a szakértelemről.

Tóth Péterrel, Magyar Péter korábbi kampányfőnökével, jelenlegi nemzetbiztonsági fő tanácsadójával kapcsolatban a kormányfő azt mondta, hogy neki koordináló szerepe van. Arra sokszor volt példa, nemzetközi szinten is, hogy adott esetben a polgári titkosszolgálatok versenyeznek egymással vagy éppen összedolgoznak, de az biztos, hogy koordinálni kell ezeket a szolgálatokat, és kell egy ember, aki a miniszterelnököt tudja ezzel kapcsolatban informálni, Tóth Péternek pedig ez lesz a szerepe – magyarázta.

 

 

Összesen 1 komment

Lázár Emese
Végre nincs unalmas kormányzás, csak permanens turkálás.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
