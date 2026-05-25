Kegyelmi ügy: Magyar Péter a tények ellenére is ragaszkodik a saját elképzeléseihez

– Azt már most meglépjük a héten, hogy két ciklusra korlátozzuk a miniszterelnöki tisztséget – jelentette ki Magyar Péter, akinek állítása szerint ez hozzájárul majd ahhoz, hogy ne alakulhasson ki az, ami az elmúlt 16 évben. Hozzátette: ez egy, az alkotmányosság próbáját kiálló javaslat, szerinte Orbán Viktornak már nem lesz lehetősége visszatérni kormányfőként.

Soha ennyi roma származású ember nem volt még a parlamentben, mint most, és egy frakcióban sem volt még ennyi roma származású képviselő – büszkélkedett Magyar Péter. Hozzátette: ennyi nő sem volt soha az Országgyűlésben. Majd ezen után azt próbálta bizonygatni, hogy nekik nem számítanak a kvóták.

A vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényt az Országgyűlés fogja elfogadni, a legnagyobb hatáskörrel szeretnék ez a hivatalt felhatalmazni, és már a nyáron szeretnék felállítani, azonban ehhez hamarosan be kell nyújtani a vonatkozó törvényt

– hangsúlyozta Magyar Péter. Hozzátette: a törvény elfogadása sok idő és vigyázni kell, hogy ne alakuljanak ki párhuzamosságok az Integritás Hatósággal és az ügyészséggel.

A kormányfő azt magyarázta, hogy bár még nincs sok törvényjavaslat, attól még elképzelhető, hogy az Országgyűlés szerdai ülése sokáig elhúzódhat, ugyanis a miniszterek rengeteg jogszabályt készítenek elő, így rengeteg munkájuk lesz.

– A politikusok vagyonosodását a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz vizsgálni, emellett módosítani kell majd a vagyonnyilatkozati eljáráson, ami az EU elvárása is – mondta Magyar Péter, majd pontosított: a pártelnökökre is ki fogják terjeszteni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, csak azért, hogy Orbán Viktornak is kelljen ilyet tennie.

A miniszterelnök elmondta, hogy tárgyalni fognak a miniszterek és államtitkárok fizetéséről, majd a polgármesterek fizetéséről is megemlékezett, mondván, azon is lehetne spórolni.