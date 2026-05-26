A világ a könnyező oroszlánokat siratta

Furcsa volt látni, amikor a 120. percben lefújt összecsapás után a vesztes csapat, azaz Kamerun futott tiszteletkört a nápolyi stadionban. Az arénában helyet foglaló összes semleges (azaz többnyire olasz) néző Kamerunnak drukkolt, ezt köszönte meg a vereséget szenvedett alakulat. A másnap megjelenő olasz lapok szerzői is felültek a sajnálkozás vonatára. „Búcsúzik a vb-től Kamerun, milyen kár” – ezt írta az egyik olasz újság, s ez a cím mindennél többet mondott. Az amúgy nem túl színvonalas és kevéssé emlékezetes világbajnokságot kétségtelenül feldobta Kamerun jelenléte. „Mintha a régi Brazíliát láttam volna” – nyilatkozta Nils Liedholm, az Olaszországban rendkívül népszerű svéd edző. Ugyancsak a brazil játékfelfogáshoz hasonlította a kameruniakat Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter.

Kamerun végül nem tudta legyőzni az 1966-os világbajnokot, a labdarúgás tanítómestereit. Miért nem?

Mert hitt abban, hogy az őszinte futball győzedelmeskedhet a rafinéria, az időhúzás és olykor más, meg nem engedett eszközök felett.

Az olasz sportlapok kedvesen a „naiv” jelzőt használták. Igen, mert Kamerunnak meg kellett (volna) tanulnia egyet s mást, a stikliket, a ritmus széttördelését – csakhogy mindez idegen volt a játékos, látványos afrikai futballtól. „Minden lehetségest elkövettünk a győzelem érdekében. Ám, úgy látszik, a sors így rendelte” – nyilatkozta utólag Milla. A hátvéd Kunde nem a sorssal érvelt, hanem arra utalt, hogy Afrikában a labdarúgást, a labdarúgók státusát ugyanolyan elismertetésben kellene részesíteni, mint Európában. Ebben az esetben törhet be Afrika valóban a futballvilágba. „Kamerun szereplése a végén azt jelzi, hogy jó úton járunk” – folytatta Kunde.

Anglia nem akart hinni a szemének

„Volt egy pillanat, amikor azt hittem, hazamegyünk. Bár Kamerun támadásban jobban játszott nálunk, a meccs végig kiegyenlített volt. Az utolsó pillanatban sikerült eljutni az elődöntőbe, megcsináltunk, de nem tudom, hogyan.” Bobby Robsonnak, az angol csapat szövetségi kapitányának szavai mindennél többet mondanak. A két tizenegyest is értékesítő Gary Lineker szavai is érdekesek: „A vb előtt és a meccsek között is újra és újra egyetlen dolgot csináltam: tizenegyeseket gyakoroltam.

Úgy voltam vele, hátha nekünk ítélnek egy-egy büntetőt, s akkor azt nem kellene elhibázni. A Kamerun elleni meccs előtt, az edzésen a lelátón, gyakoroltam egy másik fajta büntetőrúgást is, amit eszem ágában sem volt elvégezni. Direkt csináltam, hogy ezzel tévesszem meg az ellenfelet.

A második tizenegyesnél ezt vettem elő. Kockáztattam és bejött, bár a kameruni kapus majdnem megfogta a labdát.”