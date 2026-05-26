A héten vizsgál a Standard and Poor’s - ezek jönnek a héten a gazdaságban

A hét legfontosabb döntése a jegybank kamatdöntő ülése. Szintén lényeges lesz a Standard and Poor’s péntek esti döntése a magyar adósságbesorolásról.

2026. 05. 26. 5:11
Szintén lényeges lesz a Standard and Poor’s péntek esti döntése a magyar adósságbesorolásról – hívta fel a figyelmet Regős Gábor. Az S&P-nél a magyar adósság besorolása jelenleg a BBB- szinten van negatív kilátással. Ez azt jelenti, hogy amennyiben hazánkat leminősítenék, akkor ennél a hitelminősítőnél már a bóvli kategóriába kerülne. Erre azonban egyelőre nem számítok, az eurózónához való csatlakozás szándéka mindenképpen jó pont a hitelminősítőnél, de hosszabb távon a fiskális fegyelem erősítésére is szükség van.

Az Eurostat a héten nem közöl kiemelendő adatot, a tengerentúlról azonban két lényegesebb adat is érkezik, mindkettő csütörtökön. Ekkor közlik az első negyedéves GDP újabb becslését, illetve a személyes kiadások árindexének áprilisi adatait. Az Egyesült Államok GDP-je az első negyedévben 2,0 százalékkal nőtt negyedéves alapon évesítve az előző negyedéves 0,5 százalék után – kérdés, hogy az újabb becsléssel változik-e ez az adat. A Fed által figyelt inflációs mutató márciusban havi alapon 0,7 százalékos, míg éves alapon 3,5 százalékos drágulást mutatott, miközben a maginflációs kosár 0,3, illetve 3,2 százalékkal került többe – az infláció gyorsulásában jelentős szerepet játszik az energiaárak emelkedése.

