Egy újabb feleslegesen megírt cikk Török Gáborról

Itt szeretnék rátérni pár gondolat erejéig azokra a cikkekre, amik meg voltak említve a csatolt képen. Be kell ismernem, hogy teljes mértékig az úgymond kormányközeli intézetek adatait fogadtam el és ezek alapján írtam meg a cikkeket, így természetesen, mivel nem ezek a mérések bizonyultak jónak, így a cikkeim erre épülő részei sem öregednek majd túl jól. Azonban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek a cikkek azért születtek elsősorban, hogy felhívják a figyelmét az embereknek arra a szemfényvesztésre, hogy Török Gábor független elemző. Úgy olvassák az elemzéseit, posztjait, hogy azok nem egy független, objektív elemzőtől származnak, hanem jelen esetben a Tisza Párt érdekeit szem előtt tartva születtek.
Számos esetben lehetett ezt tetten érni, többször alkalmazott kettős mércét a két oldal tekintetében, természetesen okosan, finoman, az egyrészt-másrészt logika mentén.
Ha ebből a szempontból nézzük, nagyon is fontosak voltak ezek a cikkek és az emberek politikai döntése szempontjából is jelentőséggel bírtak.
A választással ellentétben ez a figyelemfelhívás sikeres volt, átment az üzenet. Hiszen ma már minden hókuszpókusz ellenére kimondhatjuk, hogy nem nagyon gondolja senki Török Gáborról, hogy független, objektív elemző. Tehát a cél elérve, mindenki mindent tud, nincs mellébeszélés.
Úgyhogy innentől kezdve valóban felesleges cikket írni Török Gáborról, próbálok is ennek megfelelni a jövőben.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
