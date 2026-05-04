Szabó Tímea örömtáncot lejtett a Facebookon, be akar vágódni Magyar Péternél

Ezért folytatom azt a sorozatot, amelyben bemutatom, mikét próbálnak meg felkapaszkodni az úgynevezett régi ellenzék gyáván levitézlett tajai a Tisza Párt szekerére.

Először Fekete-Győr András kapcsán írtam meg, hogy miként próbálnak úgy tenni a csúnyán leszerepelt bukott balos politikusok, maguknak vindikálva a Tisza Párt sikerét, mintha ők fontos szerepet játszottak volna benne. Szinte egymásra licitálnak az úgymond régi ellenzékiek, ki tud nagyobbat mondani.

Majd Tordai Bence került elő, aki szintén folyamatosan gúnyolódik, örömködik a Fidesz vereségén és úgy tesz, mintha neki ehhez az égadta világon, bármi köze lett volna.