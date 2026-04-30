Ez történt a választások estéjén, Wellor lerántotta a leplet

Az új, Fekete vasárnap (Mi megmonduk mix) című dalában egy érzelmesebb dalban meséli el a választás estéjének a történetét, illetve felfest egy jövőképet arról, hogy mi vár szerinte Magyarországra a kormányváltás után.

Íme néhány erős sor az új dalból, kedvcsinálónak:

április volt, este hét

rám tette a mocskos kezét

de én egy vagyok a kétmillióból,

aki ezeknek soha be nem hódol

brutál naiv voltam

bíztam a Nézőpontban

nem segítettek a varázsigék

elárult város és vidék

csak kullogunk leghátul

tiszás lett a Dunántúl

ahogy meglett a kétharmad,

úgy lettünk brüsszeli gyarmat

nekik hazát árulni jó

ránk mászik az unió

jöhet majd a durva éhkopp

megszűnik az árrésstop

az ovisnak már drag queen mesél

migránsok jönnek, mire itt a tél

rábaszunk mind a végén

híradót nézünk a Szivárvány TV-n