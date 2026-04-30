Ez történt a választások estéjén, Wellor lerántotta a leplet

Az új, Fekete vasárnap (Mi megmonduk mix) című dalában egy érzelmesebb dalban meséli el a választás estéjének a történetét, illetve felfest egy jövőképet arról, hogy mi vár szerinte Magyarországra a kormányváltás után.
Íme néhány erős sor az új dalból, kedvcsinálónak:
április volt, este hét
rám tette a mocskos kezét
de én egy vagyok a kétmillióból,
aki ezeknek soha be nem hódol
brutál naiv voltam
bíztam a Nézőpontban
nem segítettek a varázsigék
elárult város és vidék
csak kullogunk leghátul
tiszás lett a Dunántúl
ahogy meglett a kétharmad,
úgy lettünk brüsszeli gyarmat
nekik hazát árulni jó
ránk mászik az unió
jöhet majd a durva éhkopp
megszűnik az árrésstop
az ovisnak már drag queen mesél
migránsok jönnek, mire itt a tél
rábaszunk mind a végén
híradót nézünk a Szivárvány TV-n
