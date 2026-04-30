Poszt-trauma

Ez történt a választások estéjén, Wellor lerántotta a leplet

„Én egy vagyok a kétmillióból, aki ezeknek soha be nem hódol.”

Csépányi Balázs
választásWellorOrbán Viktorwellor dal 2026. 04. 30. 5:18
Az új, Fekete vasárnap (Mi megmonduk mix) című dalában egy érzelmesebb dalban meséli el a választás estéjének a történetét, illetve felfest egy jövőképet arról, hogy mi vár szerinte Magyarországra a kormányváltás után.

Íme néhány erős sor az új dalból, kedvcsinálónak:

április volt, este hét

rám tette a mocskos kezét

de én egy vagyok a kétmillióból,

aki ezeknek soha be nem hódol

brutál naiv voltam

bíztam a Nézőpontban

nem segítettek a varázsigék

elárult város és vidék

csak kullogunk leghátul

tiszás lett a Dunántúl

ahogy meglett a kétharmad,

úgy lettünk brüsszeli gyarmat

nekik hazát árulni jó

ránk mászik az unió

jöhet majd a durva éhkopp

megszűnik az árrésstop

az ovisnak már drag queen mesél

migránsok jönnek, mire itt a tél

rábaszunk mind a végén

híradót nézünk a Szivárvány TV-n

Wellor új dalát itt hallgathatják meg:

A netzenész új slágergyanús zenéje szomorkás hangulatú, de magában hordozza a legfontosabb üzenetet, hogy az elveinkből, értékrendünkből nem szabad engedni, össze kell fogni és semmiképpen nem szabad behódolni.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Pilhál Tamás
idezojelekKossuth téren

Ruszin-Szendi és a rendszerváltás

Gajdics Ottó
idezojelekpatrióta

Vesztettünk, de nem meggyőződést

Fricz Tamás
idezojelekkormány

Újra a polgári Magyarország felé!

Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Ismét talpra kell állnunk

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

