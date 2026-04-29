Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Először Fekete-Győr András kapcsán írtam meg, hogy miként próbálnak úgy tenni a csúnyán leszerepelt bukott balos politikusok, maguknak vindikálva a Tisza Párt sikerét, mintha ők fontos szerepet játszottak volna benne. Szinte egymásra licitálnak az úgymond régi ellenzékiek, ki tud nagyobbat mondani.

Majd Tordai Bence került elő, aki szintén folyamatosan gúnyolódik, örömködik a Fidesz vereségén és úgy tesz, mintha neki ehhez az égadta világon, bármi köze lett volna.

Most pedig ismét a választás elől megfutamodó Momentum egyik szánalmas alakja, Gelencsér Ferenc került elő és dörgölődzött oda Magyar Péter lábához.

„Közös felelősségünk társadalomként, hogy végre egy olyan országot teremtsünk, ahol a dolgoknak következménye van. A politikai elitünk újra és újra cserben hagyott minket, éppen ezért itt az ideje, egy olyan törvényes elszámoltatásnak, ami intő például szolgálhat a jövő politikusai számára is. Jelesül, hogy nem lehet büntetlenül kizsákmányolni egy teljes nemzetet.”