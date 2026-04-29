Poszt-trauma

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

Csépányi Balázs avatarja
Csépányi Balázs
gelencsér ferencfekete - győr andrástordai benceMagyar Péter 2026. 04. 29. 5:19
Magyar Péter, Gelencsér Ferenc
Gelencsér Ferenc. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Először Fekete-Győr András kapcsán írtam meg, hogy miként próbálnak úgy tenni a csúnyán leszerepelt bukott balos politikusok, maguknak vindikálva a Tisza Párt sikerét, mintha ők fontos szerepet játszottak volna benne. Szinte egymásra licitálnak az úgymond régi ellenzékiek, ki tud nagyobbat mondani. 

Majd Tordai Bence került elő, aki szintén folyamatosan gúnyolódik, örömködik a Fidesz vereségén és úgy tesz, mintha neki ehhez az égadta világon, bármi köze lett volna.

Most pedig ismét a választás elől megfutamodó Momentum egyik szánalmas alakja, Gelencsér Ferenc került elő és dörgölődzött oda Magyar Péter lábához.

„Közös felelősségünk társadalomként, hogy végre egy olyan országot teremtsünk, ahol a dolgoknak következménye van. A politikai elitünk újra és újra cserben hagyott minket, éppen ezért itt az ideje, egy olyan törvényes elszámoltatásnak, ami intő például szolgálhat a jövő politikusai számára is. Jelesül, hogy nem lehet büntetlenül kizsákmányolni egy teljes nemzetet.”

Mielőtt a saját szerepét még ennél is jobban túlgondolná Gelencsér elvtárs, ideje valamit leszögezni. Egyelőre egy dolog biztos, Gelencsér Ferencnek és vele együtt a Momentumnak nem osztottak lapot.

Ennyi!

Borítókép: Gelencsér Ferenc (Fotó: Teknős Miklós)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
