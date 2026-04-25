Poszt-trauma

Futótűzként söpört végig a neten Tordai Bence legújabb agymenése

Neki már semmi sem ciki.

Csépányi Balázs
tordai bence, tisza párt, párbeszéd, vereség, fidesz, 2026. 04. 25. 6:07
Most éppen Tordai Bence került elő, aki szintén gúnyolódik, örömködik a Fidesz vereségén és úgy tesz, mintha neki ehhez az ég adta világon, bármi köze lett volna.

Jelentem, a bukott, de annál hangosabb politikusok versenyét a Párbeszéd (sic!) egykori üdvöskéje nyerte, aki a Facebook-oldalán zúzta porrá a maradék hitelét és tartását:

„Elpárolgott a Fidesz-szavazók egyharmada, az állampárt mára középpárttá töpörödött, és még nincs vége!”

Hiszen arról nem szólt az Országgyűlésből könyörtelenül kiseprűzött Tordai, hogy az ő szavazói hova tűntek. Mert jelenleg úgy áll a helyzet, hogy az általa gúnyolt Fidesz vereséget szenvedett ugyan a választáson és ellenzékbe kényszerült, de azért közel 2,5 millió magyar ember rájuk szavazott. 

Kérdezem én Tordai elvtárstól, hogy őrá mennyien szavaztak? Ja, hogy el sem mert indulni, nehogy szégyenbe maradjon.

Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Ismét talpra kell állnunk

Öngól: fürdővízzel a gyereket

A fürdővíz mehet, a gyerek marad

Beérett az EU gyümölcse

A szerző további cikkei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szoboszlai Dominik különleges álomcsapatba került be, a Liverpool gratulált neki

A Premier League 34. fordulójában a Liverpool ma a Crystal Palace gárdáját fogadja.

