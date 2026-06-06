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Egyre többen kérdőjelezik meg az AfD politikai elszigetelését Németországban

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Egyre nő azoknak a német választóknak az aránya, akik szerint hibás a Kereszténydemokrata Unió (CDU) által követett, az Alternatíva Németországért (AfD) párttal szembeni teljes elzárkózás politikája. Egy friss közvélemény-kutatás alapján a társadalom gyakorlatilag két egyenlő részre szakadt a kérdésben, miközben az AfD továbbra is a német pártpolitikai mezőny egyik legerősebb szereplője.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 06. 12:40
Alice Weidel, az AfD szövetségi és parlamenti frakcióvezetője, valamint Tino Chrupalla , az AfD szövetségi és parlamenti frakcióvezetője Forrás: AFP
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Ugyanennyien, 47 százaléknyian továbbra is támogatják az úgynevezett „tűzfalpolitikát”, vagyis azt az elvet, hogy a CDU semmilyen formában ne működjön együtt az AfD-vel. A két tábor így először került egyensúlyba.

Kelet-Németországban már többségben vannak az ellenzők

A felmérés jelentős különbséget mutat Kelet- és Nyugat-Németország között. Nyugaton a válaszadók fele helyesnek tartja az AfD-vel szembeni elhatárolódást, míg 45 százalék ellenzi azt.

Kelet-Németországban azonban fordított a helyzet: ott a megkérdezettek 58 százaléka szerint helytelen az AfD politikai elszigetelése, és mindössze 34 százalék támogatja a jelenlegi gyakorlatot.

A CDU szavazói között ugyanakkor továbbra is egyértelmű többség áll a pártvezetés álláspontja mögött. A kereszténydemokrata szimpatizánsok 62 százaléka támogatja az AfD-vel szembeni politikai távolságtartást.

Az AfD továbbra is a legnépszerűbb párt

A felmérés szerint a pártpreferenciákban sem történt jelentős változás. Az AfD 27 százalékon áll, ezzel továbbra is megelőzi a CDU–CSU-szövetséget. A kereszténydemokraták támogatottsága egy százalékponttal csökkent, így jelenleg 23 százalékon állnak.

Ez a szövetség leggyengébb eredménye az ARD Deutschlandtrend méréseiben 2022 januárja óta.

A Zöldek 14, a Szociáldemokrata Párt (SPD) 13, míg a Baloldal (Die Linke) 10 százalékon áll. A Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) a jelenlegi adatok alapján nem jutna be a Bundestagba.

02 June 2026, Berlin: Hungary's Prime Minister and Federal Chancellor Friedrich Merz (CDU) hold a press conference at the Federal Chancellery. Photo: Sebastian Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz (CDU) német szövetségi kancellár (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sebastian Gollnow)

Mélyponton a kormány és Merz népszerűsége

A kutatás szerint továbbra is rendkívül kedvezőtlen a szövetségi kormány megítélése. Mindössze a válaszadók 12 százaléka elégedett a kabinet munkájával.

Különösen kedvezőtlenek Friedrich Merz kancellár személyes mutatói. 

A megkérdezettek csupán 16 százaléka nyilatkozott elégedetten a munkájáról, míg 82 százalék inkább vagy egyáltalán nem elégedett a német kormányfő teljesítményével.

 

Borítókép: Alice Weidel, az AfD szövetségi és parlamenti frakcióvezetője, valamint Tino Chrupalla , az AfD szövetségi és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: AFP) 

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