Egyre többen kérdőjelezik meg az AfD politikai elszigetelését Németországban

Ugyanennyien, 47 százaléknyian továbbra is támogatják az úgynevezett „tűzfalpolitikát”, vagyis azt az elvet, hogy a CDU semmilyen formában ne működjön együtt az AfD-vel. A két tábor így először került egyensúlyba.
Kelet-Németországban már többségben vannak az ellenzők
A felmérés jelentős különbséget mutat Kelet- és Nyugat-Németország között. Nyugaton a válaszadók fele helyesnek tartja az AfD-vel szembeni elhatárolódást, míg 45 százalék ellenzi azt.
Kelet-Németországban azonban fordított a helyzet: ott a megkérdezettek 58 százaléka szerint helytelen az AfD politikai elszigetelése, és mindössze 34 százalék támogatja a jelenlegi gyakorlatot.
A CDU szavazói között ugyanakkor továbbra is egyértelmű többség áll a pártvezetés álláspontja mögött. A kereszténydemokrata szimpatizánsok 62 százaléka támogatja az AfD-vel szembeni politikai távolságtartást.
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