Egyre többen kérdőjelezik meg az AfD politikai elszigetelését Németországban

Ugyanennyien, 47 százaléknyian továbbra is támogatják az úgynevezett „tűzfalpolitikát”, vagyis azt az elvet, hogy a CDU semmilyen formában ne működjön együtt az AfD-vel. A két tábor így először került egyensúlyba.

Kelet-Németországban már többségben vannak az ellenzők

A felmérés jelentős különbséget mutat Kelet- és Nyugat-Németország között. Nyugaton a válaszadók fele helyesnek tartja az AfD-vel szembeni elhatárolódást, míg 45 százalék ellenzi azt.

Kelet-Németországban azonban fordított a helyzet: ott a megkérdezettek 58 százaléka szerint helytelen az AfD politikai elszigetelése, és mindössze 34 százalék támogatja a jelenlegi gyakorlatot.

A CDU szavazói között ugyanakkor továbbra is egyértelmű többség áll a pártvezetés álláspontja mögött. A kereszténydemokrata szimpatizánsok 62 százaléka támogatja az AfD-vel szembeni politikai távolságtartást.