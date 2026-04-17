Már az AfD a legerősebb politikai erő, megelőzte az Unió pártjait

Megfordult az erősorrend a német politikában: egy friss felmérés szerint a jobboldali AfD átvette a vezetést.

2026. 04. 17. 20:03
Alice Weidel, az AfD szövetségi és parlamenti frakcióvezetője, valamint Tino Chrupalla , az AfD szövetségi és parlamenti frakcióvezetője (Fotó: AFP)
Egy új felmérés szerint az AfD megelőzte az Unió pártjait. A pénteken közzétett adatok alapján az AfD támogatottsága 26 százalék, amivel jelenleg a legerősebb politikai erőnek számít – számolt be a Nius.

Németországban vezet az AfD (Fotó: AFP)
Az Unió – vagyis a CDU/CSU pártszövetség – 25 százalékon áll, ami egy százalékpontos visszaesést jelent az előző méréshez képest.

Az SPD és a Zöldek szintén enyhe visszaesést mutatnak. Az SPD támogatottsága 12 százalékra, a Zöldeké 14 százalékra csökkent. Ezzel szemben a Baloldal erősödött: 11 százalékon áll, ami egy százalékpontos növekedést jelent.

Az FDP támogatottsága mindössze 3 százalék, így továbbra is jóval az 5 százalékos parlamenti bejutási küszöb alatt marad. Az egyéb pártok összesen 9 százalékot érnek el.

„Európa útelágazáshoz ért. A háború és az erőszak fenyegeti a szabadságot, előrevetítve a szegénységet és a jólét szándékos elpusztítását. Ezek azok a veszélyek, amelyekkel szembesülünk manapság, és amelyek a kultúránkat, értékeinket és életminőségünket támadják. Az európaiak egy csodálatos, egyedi történelmi és kulturális hagyaték örökösei. A civilizációnk három pilléren nyugszik. A görög filozófia eszméin, Róma államalapításán és a keresztény hagyományokon. Ezekből a gyökerekből származnak azok az értékek, amelyekben hiszünk: a szabad állampolgárok jogai, a gondolkodás, a szólásszabadság és a sajtószabadság. Az önmeghatározás jelentősége mind az egyén, mind pedig a nemzet számára. A család védelme, a magántulajdon tisztelete és a szabadpiaci verseny tisztelete, amely a prosperitás, az innováció és az emberi fejlődés kulcsa és motorja” – mondta Alice Weidel, az AfD társelnöke a CPAC-en.

Borítókép: Alice Weidel és Tino Chrupalla (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
