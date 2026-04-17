Egy új felmérés szerint az AfD megelőzte az Unió pártjait. A pénteken közzétett adatok alapján az AfD támogatottsága 26 százalék, amivel jelenleg a legerősebb politikai erőnek számít – számolt be a Nius.
Már az AfD a legerősebb politikai erő, megelőzte az Unió pártjait
Megfordult az erősorrend a német politikában: egy friss felmérés szerint a jobboldali AfD átvette a vezetést.
Az Unió – vagyis a CDU/CSU pártszövetség – 25 százalékon áll, ami egy százalékpontos visszaesést jelent az előző méréshez képest.
Az SPD és a Zöldek szintén enyhe visszaesést mutatnak. Az SPD támogatottsága 12 százalékra, a Zöldeké 14 százalékra csökkent. Ezzel szemben a Baloldal erősödött: 11 százalékon áll, ami egy százalékpontos növekedést jelent.
Az FDP támogatottsága mindössze 3 százalék, így továbbra is jóval az 5 százalékos parlamenti bejutási küszöb alatt marad. Az egyéb pártok összesen 9 százalékot érnek el.
„Európa útelágazáshoz ért. A háború és az erőszak fenyegeti a szabadságot, előrevetítve a szegénységet és a jólét szándékos elpusztítását. Ezek azok a veszélyek, amelyekkel szembesülünk manapság, és amelyek a kultúránkat, értékeinket és életminőségünket támadják. Az európaiak egy csodálatos, egyedi történelmi és kulturális hagyaték örökösei. A civilizációnk három pilléren nyugszik. A görög filozófia eszméin, Róma államalapításán és a keresztény hagyományokon. Ezekből a gyökerekből származnak azok az értékek, amelyekben hiszünk: a szabad állampolgárok jogai, a gondolkodás, a szólásszabadság és a sajtószabadság. Az önmeghatározás jelentősége mind az egyén, mind pedig a nemzet számára. A család védelme, a magántulajdon tisztelete és a szabadpiaci verseny tisztelete, amely a prosperitás, az innováció és az emberi fejlődés kulcsa és motorja” – mondta Alice Weidel, az AfD társelnöke a CPAC-en.
Borítókép: Alice Weidel és Tino Chrupalla (Fotó: AFP)
