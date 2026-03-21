Alice Weidel: A háború és az erőszak fenyegeti a szabadságot Európában

A CPAC 2026 Hungary-n Alice Weidel, a német AfD társelnöke is felszólalt. Óriási megtiszteltetés és égető kötelesség számomra a nemzeteinket érintő időszakban felszólaljak önök előtt itt Budapesten.

2026. 03. 21. 16:31
Alice Weidel, a német AfD társelnöke Forrás: Alapjogokért Központ Facebook
A CPAC 2026 Hungary alkalmával Alice Weidel, a német AfD társelnöke is felszólalt. Óriási megtiszteltetés és égető kötelesség számomra a nemzeteinket érintő időszakban felszólaljak önök előtt itt Budapesten. Ez a konferencia a szabadság fáklyájaként világít, bevilágítva egész Európát, újjáélesztve a reményt milliók szívében – hangsúlyozta az AfD társelnöke. 

Köszönetet szeretnék mondani a CPAC szervezőinek és mindenekelőtt a vendéglátónknak Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, amiért meghívott és lehetővé tette, hogy felszólalhassak önök előtt az Afd párt vezetőjeként, amely az Alternatíva Németországért rövidítése, és ami alternatívát jelent Németország számára, és a jövőben Németország jogos vezető pártja lesz 

– mondta Alice Weidel, hozzátéve:

„Európa útelágazáshoz ért. A háború és az erőszak fenyegeti a szabadságot, előrevetítve a szegénységet és a jólét szándékos elpusztítását. Ezek azok az égető veszélyek, amelyekkel szembesülünk manapság, és amelyek a kultúránkat, értékeinket és életminőségünket támadják. Az európaiak egy csodálatos, egyedi történelmi és kulturális hagyaték örökösei. A civilizációnk három pilléren nyugszik. A görög filozófia kutató eszméin, Róma államalapításán és a keresztény hagyományokon. Ezekből a gyökerekből származnak azok az értékek, amelyekben hiszünk: a szabad állampolgárok jogai, a gondolkodás, a szólásszabadság és a sajtószabadság. Az önmeghatározás jelentősége mind az egyén, mind pedig a nemzet számára. A család védelme a magántulajdon tisztelete és a szabadpiaci verseny tisztelete, amely a prosperitás, az innováció és az emberi fejlődés kulcsa és motorja.”

 

Az Afd társelnöke úgy fogalmazott:   

Ezek nem pusztán gondolatok, ezek azok az elhatározások, amelyek összekötnek bennünket. A szuverén demokratikus nemzetállam az egyetlen lehetőség, amely elég erős, az egyetlen keret, amely elég biztonságos, amelyben ezek a nyugati értékek valóban virágzásban indulhatnak.

Alice Weidel hozzátette:

„Ez nem olyasvalami, amelyet biztosra vehetünk. A szabadság és az önmeghatározás az önkényuralmi rendszerekből nőtt ki véráldozat árán, amelyekben elődeink több generációja vett részt. Erről sosem feledkezünk meg. Mi németek és magyarok két büszke nemzet vagyunk, és pontosan tudjuk, hogy mi volt az ára annak, hogy kivívtuk szabadságunkat, ismerjük ezt az árat, és a csontjaink velejéig tudjuk, hogy megérte ennek az árnak a kifizetése. 70 éve, 1956 októberében a magyar emberek fellázadtak egy totalitárius kommunista rabszolgauralommal szemben, és példát adtak a szabadságszeretetből. Három évvel korábban, 1953 júniusában a németek az akkori Kelet-Németországban is fel mertek lázadni,de vérbe fojtották a felkelést.”

A politikus kiemelte:

 1989-ig kellett várni, hogy a német emberek, a szülőföldem kommunista része végre leszaggatta a kommunista diktatúra láncait a nyakáról. Magyarország ismételten a frontvonalban állt, a szabadság frontvonalában. Mi, németek soha nem felejtjük el azt, hogy mivel tartozunk a magyar népnek.

Alice Weidel arról beszélt, hogy a szabadság és az önmeghatározás ismét támadás alatt áll, „de jelen pillanatban a veszély nem kívülről, hanem belülről fenyeget bennünket.”

A globalista elit részéről Brüsszelben és sok európai fővárosban ütötte fel a fejét ez a veszély, és pontosan azért, mert a jó szándék maszkját viseli, ördögien veszélyes. Elárasztják országunkat az illegális bevándorlással, arra kényszerítik az országokat, hogy lakhatást biztosítsanak ezeknek az embereknek, miközben robbanásszerűen terjed a bűnözés, a terrorizmus az utcáinkon. 

– mondta a politikus, hozzátéve:
 

Az iszlám teret nyer, ezáltal pedig ellopják az európai nemzeteink lelkét. Apokaliptikus pánikot terjesztenek az ember által előidézett klímaváltozás vonatkozásában, és ezt használják arra, hogy szétszedjék, tönkretegyék az iparunkat, az energiabiztonságunkat, és az egész népességet szegénységbe sodorják és egy ökoszocialista gazdaságot hozzanak létre, amely nagyban növeli saját hatalmukat. 

Alice Weidel az európai politikát kritizálva úgy fogalmazott: „Ne nevezzük a férfiakat, férfiaknak, a nőket nőknek, ezáltal összezavarják a gyermekeink gondolkodásmódját, és aláaknázzák a családot, amely az emberi társadalom alapja.”

Alice Weidel: Nem a mi háborúnk

Folyamatosan halmozzák az adósságot, és milliárdokat biztosítanak Ukrajna számára, hogy elhúzódhasson egy olyan háború, amely nem a mi háborúnk.

– mondta a politikus, kiemelve:

Kijev mellett állnak, még akkor is, amikor a rezsim zsarolja, fenyegeti és fizikailag megtámadja a létfontosságú infrastruktúrát az európai uniós tagállamok belsejében. De ez még mindig nem elég számukra. Folyamatos háborút hirdettek a szólásszabadság ellen, levadásszák azokat az állampolgárokat, akik kritizálni merészelik. 

Az Afd politikusa úgy fogalmazott:

Dezinformációt használnak fel annak érdekében, hogy üldözzenek pártokat, amelyek saját lakosságuk, népük érdekeit helyezik előtérbe. Még attól sem riadnak vissza, hogy beavatkozzanak a nemzeti választásokba, megpróbálva manipulálni a szabad állampolgárok szent választási jogát, mert mindennél jobban félnek attól, hogy az emberek hogyan döntenek szabadon. Brüsszelben úgy tűnik, hogy azt hiszik, hogy az európai emberek türelme végtelen, de tévednek.

Alice Weidel kiemelte:

Az egyre erősödő támogatás, amelyben a pártunkat részesítik, a német AFD-t, és a sziklaszilárdságú támogatást, amelyet a magyar emberek biztosítanának Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, élő bizonyítéka annak, hogy a szabad állampolgárok türelme kezd elfogyni.

A német politikus arra figyelmeztetett, hogy „meg kell találnunk a szabadsághoz és az önmeghatározáshoz vezető utat. ”

Talán más az oda vezető út, de a bátorságnak, az eltökéltségnek ugyanolyannak kell lennie, mint az elődeink esetében volt. Minden európai sorsra, aki szereti a szabadságot, minden patrióta sorsra, aki hisz a szuverén nemzetekben, függ ettől. És áldottnak tekinthetjük magunkat, hogy ebben a sorsdöntő küzdelemben vállvetve állunk a szabadságszerető patriótákkal oly sok nemzet részéről, és Orbán Viktorral, aki a szabadság megingathatatlan bajnoka.

Borítókép: Alice Weidel, a német AfD társelnöke (Fotó: Alapjogokért Központ Facebook oldala)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

