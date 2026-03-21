Mateusz Morawiecki: Erős és nagyszerű Európát akarunk

A CPAC 2026 Hungary rendezvényén beszédet mondott Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, az ECR elnöke. Beszéde elején arról beszélt, hogy a hadsereg szegényes, a demográfia borzalmas állapotban van szintúgy, és még mindig az asztalon van a migrációs paktum.

Ugyanakkor erős és nagyszerű Európát akarunk, egy olyan Európát, ami az igazságért, a szolidaritásért és az egyenlő lehetőségekért küzd. Egy olyan Európát, ami tiszteli a hagyományokat és a kultúrát, azokat a hagyományokat és azt a kultúrát, amiből elindult, ami alapján fejlődött. Egy olyan Európát szeretnénk, ami az egész világ számára jó megoldásokat hoz. Ez számunkra egy nagyszerű pillanat, mindannyiunk számára, kedves barátaink

– fogalmazott Morawiecki.

A volt lengyel miniszterelnök a woke ideológiát jelölte meg, mint a legnagyobb problémát.

A woke ideológia az Európai Bizottság és az Európai Parlament új vallása. Az Egyesült Államokból és a világ más részeiről érkezett barátaink számára nagyon nehéz lehet elképzelni azt, hogy mennyire intruzív, mennyire agresszív ez a politika, amit itt a politikai korrektség jegyében tapasztalunk. Mindaz a cenzúra, amit Európában láthatunk

– fogalmazott.

Tovább sorolva a problémákat, elmondta, hogy a Green Deal egész iparágakat szorít ki Európából. A hanyatlás poklában pedig meg kell küzdeni a tömeges illegális migrációval is. Mint mondta:

Lengyelországban 2022 decemberében kormányváltás történt. Csupán 10 napra volt szüksége a jelenlegi miniszterelnöknek, az én utódomnak, hogy de facto elfogadja a migrációs paktumot. 2018-ban Orbán Viktorral és Andrej Babissal együtt hárman képesek voltunk arra, hogy hat évre megállítsuk a migrációs paktumot. Ez fantasztikus volt.

Mint mondta, a feladat most, hogy Európát kiemeljék a pokolból, hogy helyreállítsák az ambícióit, és hogy ismét dicsőségre vezessék.

Európa stratégiai partnerségből kell álljon. Európának ismét szuverén államok Európájává kell válnia, és ezzel a centralizált bürokratikus gépezettel, amit Brüsszelben látunk, ezzel le kell számolni. Egy olyan unióra van szükség, ami nem az uniformitásra épül kényszeredetten, hanem a stratégiai szövetségekre

– fogalmazott Mateusz Morawiecki.