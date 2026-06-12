BulgáriaUkrajnaorosz-ukrán háborúfegyver

Arcul csapta az uniós ország Zelenszkijt, nem kap fegyvert Ukrajna

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A bolgár miniszterelnök bejelentette, hogy országa a jövőben nem juttat több fegyversegélyt Ukrajnának, mert álláspontjuk szerint az orosz–ukrán háborút csak a tárgyalóasztalnál lehet lezárni. Bulgária döntése nem előzmény nélküli – egyre több európai vezető kérdőjelezi meg, hogy a nyugati fegyverszállítások valóban közelebb visznek-e a konfliktus lezárásához. Hortay Olivér, a Századvég szakértője szerint a bolgár lépés egy szélesebb európai átrendeződés jele és a háborús patthelyzet átírhatja az EU Ukrajna-politikáját.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 12. 8:16
Rumen Radev Fotó: MURAT GOK Forrás: ANADOLU
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A tapasztalható irányváltás mögött meghúzódó másik fontos folyamat az Európai Unió nehéz gazdasági helyzete: a német gazdasági növekedésre vonatkozó várakozások egyre gyengébbek, és az iráni háború kapcsán egyre növekszik a gazdasági kockázat.

Az uniós állampolgárok és vállalatok részéről egyre határozottabb elvárás fogalmazódik meg a politikai elit felé, hogy inkább a közösség saját versenyképességét állítsák helyre, mielőtt más külpolitikai projekteket valósítanak meg

– emelte ki. Majd párhuzamba állította a gyenge gazdasági kilátásokat az uniós elit egy része által hangoztatott biztonsági kockázatok növekedésével, ami miatt a védelmi kiadások emelését is szorgalmazzák. Ez az Amerikai Egyesült Államok és a NATO részéről egyaránt megfogalmazódott, ami további forrásokat igényel az uniós tagállamoktól. A folyamatok azt vetítik előre, hogy az Ukrajnát segélyekkel támogató országok motivációja csökken, ezzel párhuzamosan viszont továbbra is vannak olyan uniós vezetők, akik számára ez maradt a prioritás: például Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője nemrégiben elmondta, hogy Ukrajna támogatása továbbra is elsőbbséget élvez. 

Ezzel a hagyományos nézettel szemben viszont egyre többen fogalmaznak meg kritikát és irányváltást várnak. 

Egyre több uniós tagállam vesz föl a korábbiaknál észszerűbb, pragmatikusabb pozíciót. Ahogyan az európai gazdasági helyzet romlik, és ezzel párhuzamosan az orosz–ukrán háborúban érdemi előrelépést nem lehet elérni, úgy mind többen felismerik, hogy a korábbi pozíción változtatni kell. Zárásként a szakértő elmondta, hogy várhatóan egyre több olyan uniós vezető lesz – és ezek a vezetők egyre erősebbé fognak válni Európában –, akik egy pragmatikusabb Ukrajna-politika és egy kevésbé szankciópárti megközelítésmód mellett fognak érvelni.

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