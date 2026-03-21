Santiago Abascal: Ellenfeleink végezni akarnak a magyar modellel

A VOX vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke következetesen kiáll Magyarország mellett a CPAC Hungary 2026 rendezvényén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 16:55
Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke Forrás: Alapjogokért Központ Facebook
A VOX vezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád elnöke következetesen kiáll Magyarország mellett a CPAC Hungary 2026 rendezvényén. Santiago Abascal felszólalása elején Magyarországot méltatta. Mint fogalmazott:

Magyarország nagyon-nagyon sokat tett mindannyiunkért. Magyarország egy ragyogó fénysugár volt a sötétség közepette, egy olyan ország, ami éveken keresztül példát mutatott nekünk, hogy hogyan lehetne csinálni a dolgokat Európában egy jobb Európáért, egy más Európáért, egy nagy és szabad Európáért. Mindannyian tisztában vagyunk ezzel. És ki fogunk állni mellettetek. Magyarország a szabadság hazája, a szuverenitás hazája, a biztonság hazája, egy olyan ország, ahol a családok prosperálnak, és egy olyan hely, ahol óvják, védik a gyermekek ártatlanságát az iskolákban. 

Szeretném köszönetemet kifejezni Orbán Viktornak, te vagy a világ egyik legfontosabb vezetője, aki mutatja nekünk az utat – emelte ki Abascal. 

A spanyol politikus beszélt arról is, hogy ellenfeleink végezni akarnak a magyar modellel, mert a magyar modell a szabadságon, a szuverenitáson, az identitáson, a hagyományokon alapul, amely megvéd minket, azt, amik mi vagyunk, és pontosan az ellenfeleink, az ellenségeink rühellik, gyűlölik mindazt, ami mi vagyunk. 

Végezni akarnak a Fidesszel, le akarnak számolni Orbán Viktorral, mert ők tulajdonképpen egy falat jelentenek egy olyan Európai Bizottsággal szemben, amely a néppártiakból és a szocialistákból áll, akik elszegényítik a családjainkat, akik megdrágítják a számláinkat, amely nem védi meg a határainkat, lebontják otthonaink falát azért, hogy a bizonytalanság, a szegénység és a bűnözés uralkodjon el országainkban

– emelte ki a politikus. Mint mondta, Brüsszel ma a globalizmus utolsó bunkere, „de el fogjuk foglalni ezt a bunkert, megtámadjuk és elfoglaljuk, mert a magyar barátaink kijelölték nekünk már jó ideje az utat”. 

Santiago Abascal beszélt a közelgő magyar választásról is, amit válaszútnak nevezett. Mint elmondta, Spanyolországban a Pedro Sánchez vezette baloldali kormány és politikájuk pontosan példázza mindazt a fenyegetést, amellyel szembenéznek nemzeteink és a Nyugat. Pedro Sánchez zsarnokként jár el Spanyolországban és árulóként egyúttal. Pedro Sánchez jelenleg egzisztenciális fenyegetést jelent Spanyolország és Európa számára – jelentette ki. 

De én most egy ünnepélyes ígéretet teszek önöknek, ez ugyanaz az ígéret, amit egyébként a spanyol népnek is tettünk, a spanyol nemzetnek, hogy hű szövetségesük vagyunk, készen állunk arra, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy újjáépítsünk mindent, ami Sánchez tönkretett, hogy megóvjuk a határainkat, és hogy megóvjuk az igazi, az eredeti Európát, a szuverenitás Európáját

– emelte ki Abascal. És kiemelte:

Újraépítünk mindent, amit tönkretettek, és önökkel közösen újra fogjuk építeni Európát, a Nyugatot és a szabad világot.

Borítókép: Santiago Abascal a VOX elnöke (Fotó: Alapjogokért Központ Facebook-oldala)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekVálasztás 2026

„Cséndzselik a gémet” egy önmerénylet-teóriával — de kicsodák is?

Szőcs László avatarja

Valakik itt valóban nagyon kavarják, de nem biztos, hogy azok, akikről a The Washington Post ír...

