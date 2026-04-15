NémetországUkrajnaorosz-ukrán háború

Merz a háború pártján áll, fiatal férfiakat küldene az ukrajnai frontra

Berlinbe látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy Friedrich Merz német kancellárral tárgyaljon. Merz továbbra is a vérontás folytatását erőlteti, és politikai túlélése érdekében kész lenne visszaküldeni a Németországban oltalmat kereső hadköteles ukrán férfiakat a frontra.

2026. 04. 15. 8:53
Az ukrán elnök és a német kancellár
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden érkezett meg a német fővárosba, ahol Friedrich Merz német kancellár fogadta. A tárgyalások középpontjában természetesen a háborús erőfeszítések további támogatása áll – írja az Origo

Merz továbbra is elkötelezett a háborús politika mellett
Merz továbbra is elkötelezett a háborús politika mellett.

Amióta az Amerikai Egyesült Államok részéről Donald Trump elnöksége alatt látványosan megcsappantak az Ukrajnának szánt segélyek, Berlin vált Kijev legfőbb európai és globális támogatójává.

Merz számára a találkozó lehetőség arra, hogy bebizonyítsa: ő az európai háborús párt megkérdőjelezhetetlen vezére.

A berlini tárgyalások azonban nemcsak a lőszerekről és drónokról szólnak. Friedrich Merz kancellár már korábban, egy tavaly novemberi telefonbeszélgetés alkalmával is kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek: Németország nem kíván tovább menedéket nyújtani azoknak az ukrán férfiaknak, akik hazájuk védelme helyett a német szociális ellátórendszert választották.

Merz szerint meg kell állítani a hadköteles korú fiatalok Németországba áramlását, sőt a kancellár környezetéből érkező jelzések szerint Berlin aktívan keresi a jogi lehetőségeket a már ott tartózkodók „hazasegítésére” – ami a gyakorlatban szinte egyenlő lenne a frontra küldésükkel. 

A német belpolitikai nyomás kézzelfogható. Markus Söder bajor miniszterelnök, Merz szövetségese már korábban javasolta az ukránoknak automatikusan járó védett státus korlátozását. A német közvélemény ugyanis egyre ellenségesebben figyeli, hogy miközben az ország milliárdokat költ katonai segélyekre, a fiatal ukrán férfiak tömegei jelennek meg a német városok utcáin.

A német belügyminisztérium adatai szerint tavaly év végén drasztikusan megugrott a 18 és 22 év közötti belépők száma: míg korábban hetente alig húszan érkeztek, az őszi hónapokra ez a szám heti közel kétezerre duzzadt. Merz számára ez nem csupán társadalmi, hanem politikai fenyegetés is, hiszen a német kormány elhibázott Ukrajna-politikája a népszerűségi listák élére repítette az AfD (Alternatíva Németországért) pártot.

Ukrajnában a helyzet drámai. Volodimir Zelenszkij tavalyi kísérlete, hogy a kiutazási korlátozások enyhítésével ösztönözze a hazaszeretetet, látványos kudarcba fulladt. Ahelyett, hogy a fiatalok kedvet kaptak volna a bevonuláshoz, két hónap alatt közel százezer hadköteles férfi hagyta el az országot, ami több, mint a teljes brit hadsereg létszáma.

A háborús fáradtság mára elérte a kritikus szintet Ukrajnában: bár a hivatalos kijevi retorika továbbra is a győzelemről szól, a lakosság közel hetven százaléka már a tárgyalásos rendezést szorgalmazza. Az ukrán társadalom belefáradt a kilátástalan küzdelembe, és a fiatalok nem akarnak egy olyan háborúban elvérezni, amelyet a politikai elit nem hajlandó diplomáciai úton lezárni.

A mostani berlini találkozó hátterében felsejlik a nyugati szövetségesek növekvő pragmatizmusa is. Míg Zelenszkij újabb modern fegyverrendszerekért lobbizik, addig a német fél már a háborús tapasztalatok hasznosításáról beszél.

Eközben Jürgen Hardt, a CDU külpolitikai szakértője nyíltan kimondta: Berlinnek nem érdeke, hogy az ukrán férfiak Németországban töltsék idejüket. A német üzenet világos: küldünk fegyvert, de titeket is visszaküldünk a frontra.

Szerdán Berlinben üléseznek az Ukrajnát támogató védelmi miniszterek. A találkozón Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

