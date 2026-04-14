A német kormány roskadozik a válság súlya alatt

Németországban is érezteti hatását az iráni konfliktus, miután Európa sok országához hasonlóan tovább emelkedtek az üzemanyagárak. A kibontakozó válság azonban kikezdi a német kormánykoalíciót is, miután a CDU soraiból éles kritikák hangoztak el az SPD kormányban vitt politikájának a tekintetében.

2026. 04. 14. 8:50
Az üzemanyagárak emelkedése Európában egyre komolyabb kihívások elé állítja a kormányokat, ez pedig nincs másképp Németországban sem. Úgy fest, a német kormánykoalíció elkezdett repedezni a válság súlya alatt – írja az Origo

A német kormánykoalíció komoly nyomás alá kerülhet a kibontakozó válság miatt 
Katherina Reiche (CDU) gazdasági miniszter kemény szavakkal bírálta a párt kisebbik koalíciós partnerét, a szociáldemokratákat (SPD). Április 10-én Reiche sajtótájékoztatót tartott, amelyen nyíltan bírálta Lars Klingbeilt, az SPD szövetségi pénzügyminiszterét és társait – miután belső megbeszéléseket folytattak arról, hogyan lehetne tehermentesíteni a németeket az emelkedő üzemanyagárak idején.

Korábban Klingbeil, az SPD vezetője nyilvánosan javasolta a benzin és a dízel árának korlátozását, valamint „többletnyereség-adó” kivetését az olajtársaságokra.

Reiche azt mondta: „Az elmúlt hetekben a koalíciós partner költséges, hatástalan és alkotmányosan megkérdőjelezhető javaslatokkal hívta fel magára a figyelmet. Ez zavart okoz, és nem segíti a fogyasztókat. Azokat az intézkedéseket támogatom, amelyek gazdaságilag észszerűek, célzottak és – végső soron – kímélik a költségvetést” – fogalmazott a politikus. 

Friedrich Merz német kancellár a kijelentések után önmérsékletre szólította fel miniszterét, és állítólag azt mondta párttársainak, hogy „elhatárolódik a nyilvános ütésváltástól”.

A német média április 11-i beszámolója szerint a CDU heves belső vitákat folytatott a kérdésben, miután a kancellár szavai ellenére a CDU több politikusa is kiállt Reiche mellett és sérelmezte a baloldali koalíciós partner térnyerését.

A koalíciós kormányzás kezdete óta egyébként Merz mindent megtesz a konfrontáció elkerülése érdekében, mivel a CDU többször is megfogadta, hogy nem működik együtt a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párttal, így viszont a szociáldemokraták az egyetlen esély a hatalmon maradásra.

A helyzet azonban feltehetően nem lesz túl kecsegtető az elkövetkező időszakban. A Hormuzi-szoros lezárása ugyanis még csak most kezdi el éreztetni a hatását. Jelenleg az utolsó olyan olajszállítmányok futnak be Európa kikötőibe, amelyek még a konfliktus kirobbanása előtt indultak el, amennyiben pedig Donald Trump amerikai elnök lezárja a szorost, úgy utánpótlással nem igen lehet számolni.

Súlyos energiaválság kibontakozására figyelmeztetett  egyébként nemrég a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol is, aki szerint április akár „fekete hónappá” is válhat az olaj- és gázellátás szempontjából.

A szakember szerint még ha helyre is áll a szállítás, akkor is számolni kell vele, hogy a kereslet az egekben lesz, a kínálat pedig szinte biztosan nem tud azonnal visszatérni a konfliktus előtti szintre. Ennek megfelelően elhúzódó következményekre, sőt akár hiányra is fel kell készülni. 

Borítókép: Katherina Reiche (CDU) gazdasági miniszter és Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

