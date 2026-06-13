Leomlott az evangélikus erődtemplom egy része az erdélyi Muzsnán

A kulturális minisztérium hangsúlyozta, hogy folyamatosan kapcsolatban áll a Szeben megyei kulturális igazgatósággal és az örökségvédelmi szakemberekkel, akik felmérik a helyzetet, hogy megállapítsák, milyen beavatkozásra van szükség a műemlék biztonságossá tételéhez.

Vizitele au fost SUSPENDATE!https://t.co/xJyxdYK3BO — Radio Cluj (@Radio_Cluj) June 13, 2026

Emlékeztettek, hogy az épületegyüttes északi oldalán legutóbb 2017-ben végeztek sürgősségi állagmegőrzési munkálatokat a minisztérium engedélyével. Az épület megtámasztását és biztonságossá tételét szolgáló beavatkozást a romániai szász evangélikus egyház finanszírozta.

A munkálatokat azonban nem vették át hivatalosan, ugyanis ezek megálltak a régészeti feltárásnál, anélkül, hogy a projekt további szakaszait megvalósították volna

– tették hozzá.

Az egykor szászok lakta Muzsna (németül Meschen) műemlék erődtemploma a környék egyik legértékesebb késő gótikus stílusban épült temploma. 1480 és 1486 között épült, az építkezést a híres nagyszebeni szász kőműves, Andreas Lapicida vezette. Orgonáját a bécsi Carl Hesse mester készítette, 2014-ben helyezték újra üzembe.

A jelenlegi templom egy korábbi bazilika külső falaira épült, háromhajós, bordás rácsos boltozata van. Tornyokkal megerősített parasztvár veszi körül, melynek egy, vélhetően a XIV. századból származó gótikus kápolna is része. Az erődítmény építését 1520-ban kezdték, a téglalap alakzatú, bástyákkal is rendelkező vár falai 9 méter magasak, kaputornya délkeleti irányba néz.

A templom a várfallal együtt az erdélyi szász építészet egyik műremeke. A várfal helyiségeiben – melyek annak idején a lakosok élelmének tárolására szolgáltak – a falut egykor lakó szászok életmódját bemutató múzeum működik.