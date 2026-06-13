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királyünnepségszületésnap

Így ünnepelték Károly királyt + videó

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Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg szombaton Londonban a 77 esztendős III. Károly király hivatalos születésnapját.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 13. 22:16
III. Károly király és Kamilla királyné Fotó: RASID NECATI ASLIM Forrás: ANADOLU
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VII. Eduárd születésnapja – III. Károlyéhoz hasonlóan – novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.

Az elgondolás ezúttal is bevált: a kétórás szombati ünnepség kellemes, napos időben zajlott.

A Trooping the Colour ceremóniája annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, hogy azok a csata zűrzavarában is könnyen felismerhessék, mely színek alatt kell szükség esetén gyülekezniük.

Az idén a brit szárazföldi hadsereg egyik legrégebbi, Grenadier Guards nevű, különböző formációkban 1656 óta létező gyalogosezredének jutott az a megtiszteltetés, hogy csapatzászlóját bemutathatta a fegyveres erők főparancsnokának, vagyis az uralkodónak.

III. Károly király negyedik alkalommal vett részt uralkodóként a Trooping the Colour ceremóniáján.

LONDON, UNITED KINGDOM - JUNE 13: Royal Air Force (RAF) demonstrate a flypast over Buckingham Palace during the Trooping the Colour ceremony, held as part of the official birthday celebrations for King Charles III of England, in London, United Kingdom on June 13, 2026. Rasid Necati Aslim / Anadolu (Photo by Rasid Necati Aslim / Anadolu via AFP)
Fotó: RASID NECATI ASLIM/ANADOLU

Édesanyja, II. Erzsébet királynő – aki 2022 szeptemberében, életének 97., uralkodásának 71. évében hunyt el – 1952-ben lépett trónra, és haláláig minden évben jelen volt a nagyszabású ünnepségen, 1955 kivételével, amikor az eseményt országos vasutassztrájk miatt törölték.

A szombati ceremónia helyszínére, a lovas testőrség laktanyájának gyakorlóterére Károly király és hitvese, Kamilla, valamint Katalin walesi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége és három gyermekük egyaránt nyitott hintón, Vilmos herceg lóháton érkezett a Buckingham-palota és az Admiralitás között húzódó, vörös aszfaltjáról híres Mall sugárúton.

A ceremónia után a királyi család tagjai visszatértek a Buckingham-palotába, és a hagyományoknak megfelelően a palota teraszáról köszöntötték az ünnepségre összegyűlt százezres tömeget. Az eseményt a brit királyi légierő 31 repülőgépének tisztelgő átrepülése zárta, írta az MTI.

Borítókép: III. Károly király és Kamilla királyné (Fotó: AFP)

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