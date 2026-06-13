Így ünnepelték Károly királyt + videó

VII. Eduárd születésnapja – III. Károlyéhoz hasonlóan – novemberben volt, amikor a brit időjárás általában alkalmatlan nagyszabású szabadtéri rendezvények megtartására, ezért helyezték át júniusra a hivatalos ünnepséget. Ez a szokás azóta is megmaradt.

Az elgondolás ezúttal is bevált: a kétórás szombati ünnepség kellemes, napos időben zajlott.

A Trooping the Colour ceremóniája annak a régi katonai gyakorlatnak a stilizált felidézése, amellyel az egyes alakulatok zászlait és jelképeit, vagyis színeit (colour) rendszeresen végighordozták a katonák (troops) előtt, hogy azok a csata zűrzavarában is könnyen felismerhessék, mely színek alatt kell szükség esetén gyülekezniük.

The King tells his young grandchildren to wave to the crowd.#TroopingTheColour pic.twitter.com/QURA1rtoRW — Royal Central (@RoyalCentral) June 13, 2026

Az idén a brit szárazföldi hadsereg egyik legrégebbi, Grenadier Guards nevű, különböző formációkban 1656 óta létező gyalogosezredének jutott az a megtiszteltetés, hogy csapatzászlóját bemutathatta a fegyveres erők főparancsnokának, vagyis az uralkodónak.

III. Károly király negyedik alkalommal vett részt uralkodóként a Trooping the Colour ceremóniáján.

Fotó: RASID NECATI ASLIM/ANADOLU

Édesanyja, II. Erzsébet királynő – aki 2022 szeptemberében, életének 97., uralkodásának 71. évében hunyt el – 1952-ben lépett trónra, és haláláig minden évben jelen volt a nagyszabású ünnepségen, 1955 kivételével, amikor az eseményt országos vasutassztrájk miatt törölték.