Károly király elmondta, miért kedveli a Locomotiont

Károly király elárulta, melyek a kedvenc dalai. Az ebből készült gyűjteményt bárki meghallgathatja az Apple Music Radio új műsorában. A lista jó néhány meglepetést tartogat.

Károly király távozik a nemzetközösségi nap éves szertartásán a londoni westminsteri apátságban 2025. március 10-én. (Fotó: AFP)

Az uralkodó a nemzetközösség napja alkalmából tett közzé személyes lejátszási listáját, melyet a The King's Music Room részeként adták ki az Apple Music 1-en. A felvételek a király Buckingham-palotában lévő irodájában készültek – írta a The Independent.

A lejátszási lista eklektikus, és a diszkótól a reggae-n át az operáig terjed és a brit Nemzetközösségből származó művészek szerepelnek benne.

A király kedvencei között szerepel a Crazy in Love Beyoncétól és a The Loco-Motion Kylie Minogue-tól, amelyről az uralkodó elmondta,

azért szereti, mert felpezsdíti és megmozgatja.

A műsorban az uralkodó megosztja történeteit arról, hogyan találkozott a művészekkel, a zenekarokkal és az énekesekkel, és beszél arról is, hogy a dalok milyen örömöt szereztek neki.

Egész életem során a zene nagyon sokat jelentett számomra. Tudom, hogy ez sokakkal így van

– mondta Károly király.

A zenének megvan az a figyelemre méltó képessége, hogy boldog emlékeket hoz elő emlékezetünk legmélyebb bugyraiból, hogy megvigasztal minket szomorú időkben, és hogy elvisz minket távoli helyekre.

Hozzátette:

De talán mindenekelőtt az, hogy ilyen mértékben képes felemelni a lelkünket, és még inkább, amikor ünneplésre hív össze bennünket. Más szóval, örömöt szerez nekünk.



Károly király kedvencei

Íme a teljes lejátszási lista, ezek Károly király kedvencei:

1. Bob Marley & The Wailers - Could You Be Loved

2. Millie Small - My Boy Lollipop

3. Kylie Minogue - The Loco-Motion

4. Al Bowlly - The Very Thought of You

5. Grace Jones - La Vie En Rose

6. Raye - Love Me Again

7. Daddy Lumba - Mpempem Do Me

8. Davido - Kante (feat. Fave)

9. Miriam Makeba - The Click Song

10. Jools Holland & Ruby Turner - My Country Man

11. Anoushka Shankar - Indian Summer

12. Siti Nurhaliza - Anta Permana

13. Dame Kiri Te Kanawa - E Te Iwi E (Hívás a néphez)

14. Michael Buble - Haven't Met You Yet (Még nem találkoztunk)

15. Arrow - Hot Hot Hot Hot

16. Beyonce - Crazy in Love (feat Jay-Z)



Borítókép: III. Károly király elhagyja az éves nemzetközösségi nap szertartását a westminsteri apátságban Londonban, 2025. március 10-én (Fotó: Henry Nicholls / AFP)