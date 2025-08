Kiskorú dzsihadisták után kutatnak az olasz hatóságok

Komoly kihívást jelent a felnőtt kísérő nélkül érkezett kiskorúak elhelyezése, mivel egészen más indíttatásból kelnek útra, mint korábban. Az elmúlt években az Olaszországba érkező fiatalok célja az volt, hogy képezzék magukat és letelepedjenek. Iskolába jártak, majd dolgoztak és igyekeztek beilleszkedni a társadalomba. Ma már az Európába érkező fiatalok pénzt keresnek, de erkölcsi alapok hiányában ragadozókká válnak. Szabadon bocsátásuk után is nehezen tudnak megváltozni, mert gyakran visszatérnek korábbi társaikhoz, sőt valószínűleg valamelyik bűnszervezethez. A könnyű pénzszerzés miatt a nagyvárosokban való letelepedést választják, elősorban Milánót. Komoly problémát jelent az is, hogy a büntetés letöltését követően, a szabadon engedés után is folytatják a bűnöző életet, így akár kétszer vagy háromszor is visszakerülnek a fogdákba.

Borítókép: Illusztráció. Olasz rendőrök (Fotó: AFP)