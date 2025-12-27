Robert C. Castel: Fordítsuk meg a sakktáblát!

Mivel az év vége közeledtével geopolitikai berkekben is elhatalmasodott az ünnepi hangulat, talán megengedhetjük magunknak, hogy a sok komoly téma után egy kevésbé komolyat vegyünk elő. Ha pedig komolytalanról beszélünk, akkor igen nehéz überelni a Portfolio.hu-n megjelent cikket: „Elérkezett az igazság pillanata: ezért lesz Ukrajna a háború igazi győztese.”

Már abban is van egy jókora adag irónia, hogy az „igazság pillanatáról” szóló cikk

egy történelmi tévedéssel kezdődik.

Mi több, egy kispályások számára fenntartott tévedéssel. Csou En-laj kínai miniszterelnök sohasem mondta azt Henry Kissingernek, hogy még nincs meg a kellő történelmi perspektíva ahhoz, hogy megalapozott ítéletet alkothassunk a nagy francia forradalomról. Ahogy azt a beszélgetésük során a tolmácsként jelen lévő amerikai diplomata, Charles (Chas) Freeman beszámolójából ismerjük, Csou az 1968-as franciaországi diáklázadásokkal kapcsolatban tette meg a híres kijelentését, és nem a kétszáz évvel korábbi történelmi mérföldkővel kapcsolatban.

Az elemzés többi része sajnos ebben a mederben hömpölyög tovább.

Lehántva a sallangokat, a szivárványokat és a délibábokat, akkor a következő oksági láncot kapjuk. Oroszország taktikai győzelmei valójában stratégiai kudarcok, ergo az ukrán állam konszolidációja tuti dolog, ergo a nyugati integráció készpénznek vehető, ergo ez egy hosszú távú ukrán győzelem, ergo Oroszország megint a történelem savanyú oldalán áll.

Érzésekkel nehéz vitatkozni, ezért én most eltekintek attól, hogy szemenként szedjem szét az érvelés oksági láncát. Ehelyett inkább néhány csendes kérdést szeretnék szembeállítani az elemző hurráoptimizmusával.

A kártyavár legzsírosabb, legtöredezettebb makk felsője a biztonsági garanciák kérdése. Hogyan lehet úgy adni biztonsági garanciákat Ukrajnának, hogy az hosszú távon elrettentse Oroszországot, de ugyanakkor ne jelentsen számára egzisztenciális fenyegetést? Létezik-e egy ilyen egyensúlyi pont egy fogatlan Budapesti Memorandum 2.0 és a NATO 5. cikkelye között? Képesek lesznek-e az érdekelt felek állandó kézi irányítással finombeállítani ezt az egyensúlyi pontot az állandóan változó erőviszonyoknak megfelelően? A vietnámi, iraki, libanoni, szomáliai és afgán precedensek ismeretében mennyire bízhatunk meg hosszú távon a Nyugat politikai akaratának a tartósságában?