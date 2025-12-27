idezojelek
Vélemény

Robert C. Castel: Fordítsuk meg a sakktáblát!

Alaptalan optimizmus, hogy végül Ukrajna lesz a háború igazi győztese.

Robert C. Castel avatarja
Robert C. Castel
Cikk kép: undefined
Ukrajnabékegyőzelemháború 2025. 12. 27. 6:37
Fotó: JIM WATSON
0

Mivel az év vége közeledtével geopolitikai berkekben is elhatalmasodott az ünnepi hangulat, talán megengedhetjük magunknak, hogy a sok komoly téma után egy kevésbé komolyat vegyünk elő. Ha pedig komolytalanról beszélünk, akkor igen nehéz überelni a Portfolio.hu-n megjelent cikket: „Elérkezett az igazság pillanata: ezért lesz Ukrajna a háború igazi győztese.”

Már abban is van egy jókora adag irónia, hogy az „igazság pillanatáról” szóló cikk 

egy történelmi tévedéssel kezdődik. 

Mi több, egy kispályások számára fenntartott tévedéssel. Csou En-laj kínai miniszterelnök sohasem mondta azt Henry Kissingernek, hogy még nincs meg a kellő történelmi perspektíva ahhoz, hogy megalapozott ítéletet alkothassunk a nagy francia forradalomról. Ahogy azt a beszélgetésük során a tolmácsként jelen lévő amerikai diplomata, Charles (Chas) Freeman beszámolójából ismerjük, Csou az 1968-as franciaországi diáklázadásokkal kapcsolatban tette meg a híres kijelentését, és nem a kétszáz évvel korábbi történelmi mérföldkővel kapcsolatban.

Az elemzés többi része sajnos ebben a mederben hömpölyög tovább.

Lehántva a sallangokat, a szivárványokat és a délibábokat, akkor a következő oksági láncot kapjuk. Oroszország taktikai győzelmei valójában stratégiai kudarcok, ergo az ukrán állam konszolidációja tuti dolog, ergo a nyugati integráció készpénznek vehető, ergo ez egy hosszú távú ukrán győzelem, ergo Oroszország megint a történelem savanyú oldalán áll.

Érzésekkel nehéz vitatkozni, ezért én most eltekintek attól, hogy szemenként szedjem szét az érvelés oksági láncát. Ehelyett inkább néhány csendes kérdést szeretnék szembeállítani az elemző hurráoptimizmusával.

A kártyavár legzsírosabb, legtöredezettebb makk felsője a biztonsági garanciák kérdése. Hogyan lehet úgy adni biztonsági garanciákat Ukrajnának, hogy az hosszú távon elrettentse Oroszországot, de ugyanakkor ne jelentsen számára egzisztenciális fenyegetést? Létezik-e egy ilyen egyensúlyi pont egy fogatlan Budapesti Memorandum 2.0 és a NATO 5. cikkelye között? Képesek lesznek-e az érdekelt felek állandó kézi irányítással finombeállítani ezt az egyensúlyi pontot az állandóan változó erőviszonyoknak megfelelően? A vietnámi, iraki, libanoni, szomáliai és afgán precedensek ismeretében mennyire bízhatunk meg hosszú távon a Nyugat politikai akaratának a tartósságában?

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy másik ilyen ingatag kártyalapja ennek a retorikai kártyavárnak az „óriási ritkaföldfémkészletekre” épülő háború utáni „modern, nagy teljesítményű gazdaság”. Az első kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy ki fogja felépíteni ezt az új háború utáni gazdaságot? A külföldre menekültek milliói vagy esetleg azoknak a százezrei, akik a háborúban estek el vagy nyomorodtak meg? Hány precedens van a történelemben egy demográfiai zuhanórepülésben lévő társadalom által kreált gazdasági csodára?

A másik kérdés, hogy mit is szerzett meg Oroszország az ukrán terület húsz százalékával együtt. Csupán romokat, ahogy a tanult elemzőnk állítja, vagy pedig az ukrán ritkaföldfémvagyon 60 százalékát, a teljes ásványvagyon felét, a lítiumtartalékok 50 százalékát? Mindez a kanadai SecDev Alapítvány becslése szerint 12,4 trillió dollárnyi értéket képvisel.

A harmadik kérdés, hogy mit jelent az ukrán gazdaság jövője szempontjából az a tény, hogy 2014 óta a tizennyolc tengeri kikötőjéből nyolc orosz megszállás alá került, továbbá az, hogy a két leghosszabb hajózható folyója, a Dnyeper és a Déli-Bug kijáratát a Fekete-tenger felé a Kinburn-félszigetet megszállva tartó Oroszország ellenőrzi? 2014 előtt mindezek birtokában Ukrajna nem vált az elemzőnk által vizionált „modern, nagy teljesítményű gazdasággá”. Miért magától értetődő az, hogy az itt felsorolt hendikepek ellenére az ukrán gazdaság hirtelen megtáltosodik?

A harmadik kérdésem a háború utáni, az orosz kisebbségtől megszabaduló csonka Ukrajna belső társadalmi kohéziójához, illetve a „minden bizonnyal” bekövetkező demokratizálódásához kapcsolódik. Ha ezt a kérdést nem a polémia, hanem a történelmi esettanulmányok lencséjén keresztül szemléljük, akkor azt látjuk, hogy a vesztes háborúk csak akkor vezetnek pozitív kimenetelekhez, ha a vesztes állam társadalma képes elfogadni a vereség tényét, és revansizmus helyett egyéb, például gazdasági célokat tűz ki maga elé.

Az sem árt, ha a bosszúvágyra és a geopolitikai kalandorságra egy hosszú távra berendezkedő idegen katonai megszállás rak zabolát. Ha ez nem következik be, akkor a vesztes háború a társadalmi stabilitás hiányának, a revansizmusnak és az autokráciának ágyaz meg. Ergo nincs semmi alapja a „minden bizonnyal” optimizmusnak, semmi garancia nincs rá, hogy az optimistább forgatókönyvet látjuk majd megvalósulni.

Az elemzés legsúlyosabb vakfoltjai azonban nem is ezek, hanem az a görcsös erőlködés, ami azt hivatott bizonyítani, hogy mennyire pirruszi Oroszország győzelme a harcmezőn. 

A probléma ezzel csupán az, hogy egy pirruszi orosz győzelem és egy pirruszi ukrán vereség teljesen jól megférnek egymás mellett. Ami az orosz oldalon egy költséges stratégiai kapufának bizonyul, az az ukrán oldalon egy nemzeti tragédia.

Végezetül talán érdemes megfordítani a sakktáblát, és az orosz reálpolitika szemszögéből mesélni el ugyanazt a történetet.

A derék elemzőnk állítása, miszerint Ukrajna csupán a területe húsz százalékát vesztette el, az a két állam geostratégiájának és a térség katonaföldrajzának a meg nem értésén alapul. Mert mit is vitt el magával ez a csupán húsz százalék? Például a következőt. Az orosz–ukrán konfliktus kitörése előtt Ukrajna tartotta a markát az orosz folyamrendszer kijáratán a világtengerek felé. A háború ezt a visszájára fordította, és ma már Oroszország tartja szorítófogásban Ukrajna folyamhajózását. 

A napjainkban divatos ásványkincsháborúk perspektívájából nézve a dolgot, az Oroszország területének az alig 0,62 százalékát adó elfoglalt terület 12,4 trillió dollárnyi értéket hozott magával.

 De ha ez nem elég, beszélhetnénk még a gazdát cserélt vízgyűjtő medencék és a vízválasztók geopolitikai fontosságáról is.

Ami Ukrajna NATO-integrációját illeti, a politikai egyenlet meglehetősen aszimmetrikus. Oroszországnak nem kell megnyernie ezt a háborút ahhoz, hogy Ukrajnát felvehetetlenné tegye a szövetségbe. Teljesen elégséges feltétel, hogy nem veszíti el. Ameddig a konfliktus lezáratlan, és ameddig Ukrajna határainak a kérdése rendezetlen, addig az ország felvehetetlen a NATO-ba. Hogy miért? Azért, mert a felvétele pillanatában háborúba sodorná a szövetséget Oroszországgal.

Ahol az elemzőnk egy homogén, az orosz kisebbségtől megszabadított országot lát, én ugyanott egy demográfiai meteoritkrátert látok. Azok, akik az attríciós háború két hullahegyén állva a számokon marakodnak, nem értik a felőrlő háború lényegét. Oroszország célja nem az ukrán hadsereg, hanem az ukrán demográfia attríciója. 

A tény, hogy Ukrajna lakossága a 2021-es 42 millióról a 2025-ös 28 millióra csökkent, az orosz nagystratégia egyik legjelentősebb győzelme. 

Ez önmagában igen valószínűtlenné teszi, hogy Ukrajna képes lesz hosszú távon egy „modern, nagy teljesítményű gazdaságot”, és ezzel párhuzamosan egy számottevő katonai erőt létrehozni, illetve fenntartani.

Ami a Kína-csicska kritikát illeti, a demográfiailag és hatalmi státusában egy­aránt hanyatló Oroszországnak két rossz alternatíva közül kellett választania. A Nyugat behatolása a posztszovjet térségbe, vagy pedig növekvő függőség Kínától. A végső döntés pedig a kezdetektől ott volt belehuzalozva Oroszország földrajzába, illetve történelmébe.

Végletekig leegyszerűsítve a dolgot, a Nyugat közel van az orosz állam történelmi magterületeihez, Kína pedig igen-igen messze. Kína nem jelent ideológiai kihívást Oroszország számára, ugyanez azonban nem mondható el a nyugati civilizációról. Kína nem próbál meg egy új és idegen politikai-társadalmi-kulturális gestaltot rákényszeríteni Oroszországra, ugyanez azonban nem mondható el a nyugati globalistákról.

Ami az elemzőnk számára növekvő orosz alárendeltség, az a másik oldalról nézve Putyin elnök fordított Kissinger-bravúrja. Ott, ahol évtizedeken át a Szovjetunió egyedül állt szemben az amerikai–kínai párossal, ott most az orosz–kínai páros próbálja meg a Nyugat ellen fordítani a globális Dél országait. Ami a globális geopolitika legfontosabb kérdését, a szuperhatalmak szerelmi háromszögét illeti, a Nyugat ma sokkal rosszabb helyzetben van, mint a 70-es évek elején. 

Ez pedig egy igen rossz hír mindannyiunk számára.

A kérdés csupán az, hogy képesek va­gyunk-e farkasszemet nézni egy nyugtalanító valósággal, vagy pedig folytatjuk a négy évvel ezelőtt elkezdett elemzői gumiemberkedést, amivel az egyre borúsabb kilátásokat próbáljuk a szőnyeg alá söpörni.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekfőzés

Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekpatrióta

A patrióta lendületvétel éve volt 2025

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekjézus

Egynapos történelmek

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelektömeg

Totális káosz az ellenzéki fejekben

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekdarts

Újabb rekord és gyász a darts-vb-n, ahol sorra hullanak a világbajnokok

Magyar Nemzet avatarja

A kiemeltek több mint fele kiesett, új játékosok jelentkeztek be a végső győzelemért és a Premier League-indulásért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu