Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese felvázolta, hogyan rántaná bele egy Tisza kormány Magyarországot a háborúba: a Tisza megtenné, amit Brüsszel kér, Brüsszel pedig megtenne mindent, amit Kijev kér.
Kiszivárgott az ukránok terve: így rántaná bele Magyar Péter Magyarországot a háborúba + videó
Újabb videó került nyilvánosságra az ukrán tervekről. Egy ukrajnai kutatóintézet egyik vezetője kifejtette, hogy ők Magyar Pétert szeretnék magyar miniszterelnökkel, mert ő engedékenyebb lesz Brüsszellel szemben. Ukrajna pedig Brüsszelen keresztül oldja meg a problémáit, ezért most ez az ukrán stratégia.
És Magyar, az új, esetleg új miniszterelnök engedékenyebb lesz Brüsszellel szemben. Brüsszel jobban tud majd rá nyomást gyakorolni és Ukrajna Brüsszelen keresztül fogja megoldani, továbbra is megoldani a kérdéseit. Egyelőre nem látok más stratégiát annak a politikának a keretein belül, amelyet Ukrajna folytat
– mondta Potapenko, aki nem most először szólalt Magyarországgal kapcsolatban. Február közepén kifejtette, hogy az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen, és ezzel párhuzamosan a Fidesz helyett a magyar ellenzéket támogatják. Állítása szerint azért, mert egy magyarországi kormányváltás megnyithatná az utat Ukrajna európai uniós csatlakozása előtt.
További Külföld híreink
Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy ukrán elemző is elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni, csak a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyíltan a terveikről, mert az rontaná a választási esélyeiket, előbb győzni akarnak, utána mindent lehet.
Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij foga beletört a harapásába
Ukrajna az utolsó perceiben vergődik.
„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó
Izrael szombat reggel jelentette be, hogy támadást indított Irán ellen.
A kanadai külügyminiszter Izrael és Irán elhagyására szólított fel
Közleményében – amelyben Libanont és a palesztin területeket is említi – Anita Anand óvatosságra intette a térségben élő kanadaiakat.
Izrael támadást indított Irán ellen + videó
Izrael védelmi minisztere közölte, hogy országa megelőző támadást indított Irán ellen. Cikkünk frissül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Globál Nógrádi Györggyel – Zelenszkij foga beletört a harapásába
Ukrajna az utolsó perceiben vergődik.
„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó
Izrael szombat reggel jelentette be, hogy támadást indított Irán ellen.
A kanadai külügyminiszter Izrael és Irán elhagyására szólított fel
Közleményében – amelyben Libanont és a palesztin területeket is említi – Anita Anand óvatosságra intette a térségben élő kanadaiakat.
Izrael támadást indított Irán ellen + videó
Izrael védelmi minisztere közölte, hogy országa megelőző támadást indított Irán ellen. Cikkünk frissül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!