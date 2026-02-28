Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

Magyar PéterUkrajnaZelenszkijTisza

Kiszivárgott az ukránok terve: így rántaná bele Magyar Péter Magyarországot a háborúba + videó

Újabb videó került nyilvánosságra az ukrán tervekről. Egy ukrajnai kutatóintézet egyik vezetője kifejtette, hogy ők Magyar Pétert szeretnék magyar miniszterelnökkel, mert ő engedékenyebb lesz Brüsszellel szemben. Ukrajna pedig Brüsszelen keresztül oldja meg a problémáit, ezért most ez az ukrán stratégia.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 8:44
Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vjacseszlav Potapenko, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese felvázolta, hogyan rántaná bele egy Tisza kormány Magyarországot a háborúba: a Tisza megtenné, amit Brüsszel kér, Brüsszel pedig megtenne mindent, amit Kijev kér. 

Brüsszel és Kijev is szembefordult Orbán Viktorral, az Ő terveikhez Magyar Péter kell
Brüsszel és Kijev is szembefordult Orbán Viktorral, az ő terveikhez Magyar Péter kell (Fotó: AFP)

És Magyar, az új, esetleg új miniszterelnök engedékenyebb lesz Brüsszellel szemben. Brüsszel jobban tud majd rá nyomást gyakorolni és Ukrajna Brüsszelen keresztül fogja megoldani, továbbra is megoldani a kérdéseit. Egyelőre nem látok más stratégiát annak a politikának a keretein belül, amelyet Ukrajna folytat

– mondta Potapenko, aki nem most először szólalt Magyarországgal kapcsolatban. Február közepén kifejtette, hogy az Európai Unió és Ukrajna információs kampányt folytat Orbán Viktor ellen, és ezzel párhuzamosan a Fidesz helyett a magyar ellenzéket támogatják. Állítása szerint azért, mert egy magyarországi kormányváltás megnyithatná az utat Ukrajna európai uniós csatlakozása előtt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, egy ukrán elemző is elismerte, hogy Magyar Péter Ukrajna oldalára fog állni, csak a Tisza politikusai nem beszélhetnek nyíltan a terveikről, mert az rontaná a választási esélyeiket, előbb győzni akarnak, utána mindent lehet.

Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Ukrajnának engednie kell az olajvitában a magyarok többsége szerint

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekmagyar

Erdélyi vagyok, a nemzetre szavazok

Fábián Tibor avatarja

Nem hagyhatjuk, hogy többségbe kerüljenek az országvesztők, Brüsszel kiszolgálói.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu