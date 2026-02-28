Magyar Péter nem próbálja megvédeni a magyar embereket

Titkos paktumot köthetett – a híradások szerint – német háborúpárti vezetőkkel Magyar Péter Münchenben, arról, hogy majd feladja a magyar vétót az uniós döntéshozatalban és támogatja Ukrajna háborús és európai uniós törekvéseit – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt európai parlamenti képviselő.

Minden információ azt mutatja, hogy a Tisza vezetőjét ezeken a titkos találkozókon értesítették arról, hogy mi fog történni a Barátság kőolajvezetékkel.

És Magyar Péter csöndben maradt, azóta egy olyan nyilatkozata sem volt ebben a témában, amelyekkel próbálná megvédeni a magyar embereket, a magyar érdekeket, a rezsicsökkentést – hangsúlyozta Tóth Edina.

Ukrajna valóban elesik a tranzitdíjtól a Barátság vezeték lezárásával, viszont az uniós pénzek többet nyomnak a latban – érvelt Cseh Tamás Zoltán, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

Ezért avatkoznak be a magyar választásokba, mert ha a nekik, ukránoknak kedves Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor Ukrajna európai uniós finanszírozása sokkal könnyebb lenne, sőt még a magyar gazdaságból is kiszippantanának egy jelentős összeget.

Lehet, hogy ezt mérlegre tették, és azt mondták, hogy nem a tranzitdíj a lényeg számukra, hanem az, hogy a Tisza Párt hatalomra kerüljön, hiszen az biztosítana nekik egy sokkal nagyobb, hosszabb távú finanszírozást – hangsúlyozta Cseh Tamás Zoltán.

Óriási dolog, hogy már több mint félmillióan töltötték ki a nemzeti petíciót, és hol van még a vége – mondta Tóth Edina.

Üzenjük meg Brüsszelnek, hogy mi nem fogunk fizetni az ukrán háborúért, az ukrán állam finanszírozásáért az elkövetkezendő tíz évben, és nem fogunk többet fizetni a rezsiért!

Azért fontos, hogy sokan kitöltsék a petíciót, hogy minél nagyobb felhatalmazást kapjon a kormány és annak miniszterelnöke, mert ezt nem lehet lesöpörni az asztalról még Brüsszelben sem – mutatott rá az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Hallom, hogy túlzás, hogy katonákat rendelnek ki Magyarországon az energetikai létesítményekhez – mondta Cseh Tamás Zoltán. Aki mindenkit emlékeztetett 2022-re, amikor Kijev megrendelésére az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket. Ezt most már német bírósági határozatok is megállapították. Innentől fogva egy ilyen kiélezett helyzetben nem lehet túlzásnak minősíteni, hogy a magyar kormány az energetikai létesítmények fokozott védelmét rendelte el – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: