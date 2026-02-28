Rendkívüli

Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

ukrajnatisza pártpodcastMagyar Péter

Magyar Péter nem próbálja megvédeni a magyar embereket

Ukrajna többet keresne egy Tisza-kormányon, mint amit a tranzitdíjon veszít.

2026. 02. 28. 10:02
Manfred Weber és Magyar Péter Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Titkos paktumot köthetett – a híradások szerint – német háborúpárti vezetőkkel Magyar Péter Münchenben, arról, hogy majd feladja a magyar vétót az uniós döntéshozatalban és támogatja Ukrajna háborús és európai uniós törekvéseit – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt európai parlamenti képviselő. 

Minden információ azt mutatja, hogy a Tisza vezetőjét ezeken a titkos találkozókon értesítették arról, hogy mi fog történni a Barátság kőolajvezetékkel.

És Magyar Péter csöndben maradt, azóta egy olyan nyilatkozata sem volt ebben a témában, amelyekkel próbálná megvédeni a magyar embereket, a magyar érdekeket, a rezsicsökkentést – hangsúlyozta Tóth Edina.

Ukrajna valóban elesik a tranzitdíjtól a Barátság vezeték lezárásával, viszont az uniós pénzek többet nyomnak a latban – érvelt Cseh Tamás Zoltán, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója. 

Ezért avatkoznak be a magyar választásokba, mert ha a nekik, ukránoknak kedves Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor Ukrajna európai uniós finanszírozása sokkal könnyebb lenne, sőt még a magyar gazdaságból is kiszippantanának egy jelentős összeget.

Lehet, hogy ezt mérlegre tették, és azt mondták, hogy nem a tranzitdíj a lényeg számukra, hanem az, hogy a Tisza Párt hatalomra kerüljön, hiszen az biztosítana nekik egy sokkal nagyobb, hosszabb távú finanszírozást – hangsúlyozta Cseh Tamás Zoltán.

Óriási dolog, hogy már több mint félmillióan töltötték ki a nemzeti petíciót, és hol van még a vége – mondta Tóth Edina. 

Üzenjük meg Brüsszelnek, hogy mi nem fogunk fizetni az ukrán háborúért, az ukrán állam finanszírozásáért az elkövetkezendő tíz évben, és nem fogunk többet fizetni a rezsiért!

Azért fontos, hogy sokan kitöltsék a petíciót, hogy minél nagyobb felhatalmazást kapjon a kormány és annak miniszterelnöke, mert ezt nem lehet lesöpörni az asztalról még Brüsszelben sem – mutatott rá az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Hallom, hogy túlzás, hogy katonákat rendelnek ki Magyarországon az energetikai létesítményekhez – mondta Cseh Tamás Zoltán. Aki mindenkit emlékeztetett 2022-re, amikor Kijev megrendelésére az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket. Ezt most már német bírósági határozatok is megállapították. Innentől fogva egy ilyen kiélezett helyzetben nem lehet túlzásnak minősíteni, hogy a magyar kormány az energetikai létesítmények fokozott védelmét rendelte el – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Nem könnyű…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.