Rendkívüli

Elkezdődött a háborúellenes gyűlés Esztergomban, kövesse nálunk élőben! + videó

fradieurópa ligabraga

Portugál tükör: ijesztő adat az itthon irigyelt, gazdagnak gondolt Ferencvárosról

Az Európa-liga alapszakaszában még „csak” a harmadik legalacsonyabb keretértékű csapat volt a Ferencváros, a nyolcaddöntő mezőnyében azonban már sereghajtó. Az FTC 16 milliárd forintra taksált játékosállománya drámai kontrasztban áll nemcsak az angol élcsapatok, hanem még a portugál Braga erejével is – miközben Portugália gazdasági és demográfiai mutatói alig haladják meg Magyarországét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 10:49
A játékoskeretek rangsora alapján különösen nagy bravúr, hogy a Ferencváros bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, ahol a portugál Braga lesz az ellenfele
A játékoskeretek rangsora alapján különösen nagy bravúr, hogy a Ferencváros bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe, ahol a portugál Braga lesz az ellenfele Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken sorsoltak az Európa-ligában, és a Ferencváros összességében kedvező párosítást kapott, hiszen a Braga mellett a másik lehetséges ellenfél a Porto volt. A párharc első mérkőzését idegenben rendezik, a visszavágóra egy héttel később kerül sor Budapesten. Érdekesség, hogy Portugáliában a Fradi a helyi idő szerint szokatlanul korai időpontban lép pályára, ami a magyar szurkolók számára is rendhagyó kezdést jelent.

A Braga soha nem nyert portugál bajnokságot, csak kupát, mégis háromszor értékesebb csapat, mint a Ferencváros. A Fradi anyagila az utolsó az Európa-liga nyolcaddöntőjében
A Braga soha nem nyert portugál bajnokságot, csak kupát, mégis háromszor értékesebb csapat, mint a Ferencváros. A Fradi anyagila az utolsó az Európa-liga nyolcaddöntőjében (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

Európa-liga-rangsor: angol listavezetők, magyar sereghajtó

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének keretértékrangsora (forintra átszámolva) pontos képet ad az erőviszonyokról, miként az a Ripost összeállításából kiderül.

  1. Nottingham Forest (angol) – 222 milliárd forint
  2. Aston Villa (angol) – 199 milliárd forint
  3. Porto (portugál) – 161 milliárd forint
  4. Roma (olasz) – 157 milliárd forint
  5. Stuttgart (német) – 128 milliárd forint
  6. Bologna (olasz) – 106 milliárd forint
  7. Lille (francia) – 88 milliárd forint
  8. Betis (spanyol) – 85 milliárd forint
  9. Lyon (francia) – 84 milliárd forint
  10. Freiburg (német) – 64 milliárd forint
  11. Celta Vigo (spanyol) – 54 milliárd forint
  12. Braga (portugál) – 53 milliárd forint
  13. Genk (belga) – 51 milliárd forint
  14. Midtjylland (dán) – 37 milliárd forint
  15. Panathinaikosz (görög) – 31 milliárd forint
  16. Ferencváros (magyar) – 16 milliárd forint

Nem meglepő, hogy két angol klub áll az élen: a Premier League gazdasági fölénye évek óta meghatározza az európai piacot. A Nottingham Forest kerete csaknem tizennégyszer értékesebb a Ferencvárosénál, de még a második Aston Villa is több mint tizenkétszeres különbséget mutat.

A Fradi a nyolcaddöntős mezőny legkisebb költségvetésű csapata, keretértéke a lista élén álló klubokhoz képest szakadékszerű lemaradást jelez.

Portugál kontraszt: ijesztő különbség a Braga szintjéhez is

Igazán beszédes a portugál összevetés. A Porto (161 milliárd forint) tízszer akkora játékosértéket képvisel, mint a Ferencváros.

De talán még árulkodóbb a Braga esete: a portugál klub, amely hazájában a Benfica, a Porto és a Sporting mögött legfeljebb a negyedik csapatnak számít, és története során még sohasem nyert bajnoki címet, 53 milliárd forintos kerettel rendelkezik. Ez több mint háromszorosa a Ferencváros 16 milliárdos értékének.

A különbség azért különösen éles, mert Portugália területben és népességben lényegében Magyarországgal azonos nagyságrendű, GDP-ben is csak mérsékelt az eltérés a portugálok javára. A klubfutball gazdasági ereje azonban ég és föld. A portugál tradíció és modell – játékosnevelés, értékesítés, nemzetközi jelenlét – olyan piaci környezetet teremtett, amely még a második vonalba sorolt csapatokat is messze a magyar rekordbajnok fölé pozicionálja.

A rangsor nem csupán aktuális különbségeket mutat, hanem strukturális eltéréseket is: piacméret, játékosexport, televíziós bevételek, nemzetközi beágyazottság. A „portugál tükör” különösen éles képet ad arról, hol tart a magyar klubfutball és mennyire relatív fogalom az itthoni gazdagság az európai elit árnyékában.

Regionális viszonyítás: görög és belga előny

A Ferencváros értéke majdnem fele a közvetlenül előtte álló Panathinaikoszénak (31 milliárd forint). Ez már nem a „topligák” világa, hanem egy olyan régió, amelyhez a magyar futball gyakran méri magát. Mégis jelentős a különbség.

A Genk (51 milliárd forint) és a Midtjylland (37 milliárd forint) is bőven a Fradi előtt áll, vagyis a belga és a dán bajnokság csapatai is nagyobb piaci potenciállal rendelkeznek.

A nyolcaddöntő mezőnyében az angol, spanyol, német, olasz, portugál és francia ligákból két-két csapat szerepel, mellettük egy-egy dán, belga és görög klub, valamint a Ferencváros található.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Nem könnyű…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.