Portugál tükör: ijesztő adat az itthon irigyelt, gazdagnak gondolt Ferencvárosról

Pénteken sorsoltak az Európa-ligában, és a Ferencváros összességében kedvező párosítást kapott, hiszen a Braga mellett a másik lehetséges ellenfél a Porto volt. A párharc első mérkőzését idegenben rendezik, a visszavágóra egy héttel később kerül sor Budapesten. Érdekesség, hogy Portugáliában a Fradi a helyi idő szerint szokatlanul korai időpontban lép pályára, ami a magyar szurkolók számára is rendhagyó kezdést jelent.

A Braga soha nem nyert portugál bajnokságot, csak kupát, mégis háromszor értékesebb csapat, mint a Ferencváros. A Fradi anyagila az utolsó az Európa-liga nyolcaddöntőjében (Fotó: AFP/Miguel Riopa)

Európa-liga-rangsor: angol listavezetők, magyar sereghajtó

Az Európa-liga nyolcaddöntőjének keretértékrangsora (forintra átszámolva) pontos képet ad az erőviszonyokról, miként az a Ripost összeállításából kiderül.

Nottingham Forest (angol) – 222 milliárd forint Aston Villa (angol) – 199 milliárd forint Porto (portugál) – 161 milliárd forint Roma (olasz) – 157 milliárd forint Stuttgart (német) – 128 milliárd forint Bologna (olasz) – 106 milliárd forint Lille (francia) – 88 milliárd forint Betis (spanyol) – 85 milliárd forint Lyon (francia) – 84 milliárd forint Freiburg (német) – 64 milliárd forint Celta Vigo (spanyol) – 54 milliárd forint Braga (portugál) – 53 milliárd forint Genk (belga) – 51 milliárd forint Midtjylland (dán) – 37 milliárd forint Panathinaikosz (görög) – 31 milliárd forint Ferencváros (magyar) – 16 milliárd forint

Nem meglepő, hogy két angol klub áll az élen: a Premier League gazdasági fölénye évek óta meghatározza az európai piacot. A Nottingham Forest kerete csaknem tizennégyszer értékesebb a Ferencvárosénál, de még a második Aston Villa is több mint tizenkétszeres különbséget mutat.

A Fradi a nyolcaddöntős mezőny legkisebb költségvetésű csapata, keretértéke a lista élén álló klubokhoz képest szakadékszerű lemaradást jelez.

Portugál kontraszt: ijesztő különbség a Braga szintjéhez is

Igazán beszédes a portugál összevetés. A Porto (161 milliárd forint) tízszer akkora játékosértéket képvisel, mint a Ferencváros.

De talán még árulkodóbb a Braga esete: a portugál klub, amely hazájában a Benfica, a Porto és a Sporting mögött legfeljebb a negyedik csapatnak számít, és története során még sohasem nyert bajnoki címet, 53 milliárd forintos kerettel rendelkezik. Ez több mint háromszorosa a Ferencváros 16 milliárdos értékének.

A különbség azért különösen éles, mert Portugália területben és népességben lényegében Magyarországgal azonos nagyságrendű, GDP-ben is csak mérsékelt az eltérés a portugálok javára. A klubfutball gazdasági ereje azonban ég és föld. A portugál tradíció és modell – játékosnevelés, értékesítés, nemzetközi jelenlét – olyan piaci környezetet teremtett, amely még a második vonalba sorolt csapatokat is messze a magyar rekordbajnok fölé pozicionálja.