Kiderült hol van az iráni elnök

Az iráni állami média azt jelentette, támadás érte a Perzsa(Arab)-öböl partján lévő Busehr városát is, hozzátéve, hogy egyelőre nem tudni, keletkezett-e kár a busehri atomerőműben. Az internetforgalmat figyelő NetBlocks azt közölte, Iránban az internet gyakorlatilag szinte teljesen leállt. Reza Pahlavi trónörökös, az 1979-ben elűzött iráni uralkodói család évtizedek óta Egyesült Államokban élő feje üdvözölte az amerikai támadást, humanitárius beavatkozásnak nevezve az akciót, amely, mint mondta, az Iszlám Köztársaságot, nem pedig Irán dicsőséges népét célozza, valamint parancsmegtagadásra szólította fel az iráni katonákat – írta az MTI.

A csapások megindítása után nem sokkal közleményt adott ki Navaf Szalám libanoni miniszterelnök is, leszögezve: Bejrút senkinek nem fogja engedni, hogy Libanont a konfliktus a részévé tegyék.

A bahreini belügyminisztérium felszólította a szigetország állampolgárait és a Bahreinben élőket, keressenek menedéket a legközelebbi biztonságos helyen.

Borítókép: Maszúd Peszeskján iráni elnök (Fotó: AFP)