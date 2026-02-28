németországiránfriedrich merz

Németországban összehívták a kormány válságkezelő testületét

Összehívták Németországban a nemzeti válságkezelő csoportot az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások után kialakult helyzet megvizsgálására – jelentette be a német külügyminisztérium. Németországot előzetesen tájékoztatták az izraeli katonai csapásokról.

Friedrich Merz német kancellár Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
Németország külügyminisztériumának közlése szerint a kormány válságstábja délben ülésezik. A tárca szoros és folyamatos kapcsolatban áll az iráni és izraeli német nagykövetségekkel, valamint más térségbeli képviseletekkel.

Stefan Kornelius kormányszóvivő tájékoztatása szerint Németország kormánya szorosan figyelemmel kíséri az iráni eseményeket
Stefan Kornelius kormányszóvivő tájékoztatása szerint Németország kormánya szorosan figyelemmel kíséri az iráni eseményeket (Fotó: Anadolu via AFP)

A minisztérium arra kérte a térségben tartózkodó német állampolgárokat, hogy regisztráljanak az ELEFAND nevű konzuli rendszerbe, és kövessék a helyi hatóságok biztonsági utasításait.

Stefan Kornelius kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormány szorosan figyelemmel kíséri az iráni, izraeli és a térségbeli fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll európai partnereivel. Hangsúlyozta: Berlint előzetesen tájékoztatták az izraeli katonai csapásokról.

Friedrich Merz német kancellár már egyeztetett a kormány érintett minisztereivel, és a nap folyamán további megbeszéléseket tart – tette hozzá.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

