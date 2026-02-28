Németországban összehívták a kormány válságkezelő testületét

Németország külügyminisztériumának közlése szerint a kormány válságstábja délben ülésezik. A tárca szoros és folyamatos kapcsolatban áll az iráni és izraeli német nagykövetségekkel, valamint más térségbeli képviseletekkel.

Stefan Kornelius kormányszóvivő tájékoztatása szerint Németország kormánya szorosan figyelemmel kíséri az iráni eseményeket (Fotó: Anadolu via AFP)

A minisztérium arra kérte a térségben tartózkodó német állampolgárokat, hogy regisztráljanak az ELEFAND nevű konzuli rendszerbe, és kövessék a helyi hatóságok biztonsági utasításait.

Stefan Kornelius kormányszóvivő tájékoztatása szerint a kormány szorosan figyelemmel kíséri az iráni, izraeli és a térségbeli fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll európai partnereivel. Hangsúlyozta: Berlint előzetesen tájékoztatták az izraeli katonai csapásokról.

Friedrich Merz német kancellár már egyeztetett a kormány érintett minisztereivel, és a nap folyamán további megbeszéléseket tart – tette hozzá.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)