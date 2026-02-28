Spanyolország a nemzetközi jog tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet

„Az erőszak csak káoszt hoz. A deeszkaláció és a párbeszéd jelenti a békéhez és a stabilitáshoz vezető utat” – hangsúlyozta José Manuel Albares, Spanyolország külügyminisztere az X-oldalán közzétett üzenetében.

Spanyolország külügyminisztériuma figyelemmel kíséri az iráni helyzetet (Fotó: NurPhoto/AFP)

Mint írta, a spanyol diplomácia szoros figyelemmel követi a bombázások utáni súlyos helyzetet.

A régióban található spanyol nagykövetségek teljes mértékben működőképesek a spanyol állampolgároknak – tette hozzá.

A szaktárca információi szerint mintegy 158 spanyol állampolgár tartózkodhat Iránban, akiket a külügyminisztérium az ország elhagyására kért a folyamatban lévő támadások miatt.

Borítókép: José Manuel Albares spanyol külügyminiszter (Fotó: Anadolu/AFP)