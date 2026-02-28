spanyolországiránjosé manuel albares

Spanyolország a nemzetközi jog tiszteletben tartására hívta fel a figyelmet

A spanyol külügyminiszter a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólított fel az Irán elleni izraeli és amerikai légitámadások kezdetét követően szombaton. Spanyolország külügyminisztériuma Irán elhagyására szólította fel állampolgárait.

Forrás: MTI2026. 02. 28. 14:09
José Manuel Albares spanyol külügyminiszter Fotó: Anadolu via AFP
„Az erőszak csak káoszt hoz. A deeszkaláció és a párbeszéd jelenti a békéhez és a stabilitáshoz vezető utat” – hangsúlyozta José Manuel Albares, Spanyolország külügyminisztere az X-oldalán közzétett üzenetében.

Spanyolország külügyminisztériuma figyelemmel kíséri az iráni helyzetet
Mint írta, a spanyol diplomácia szoros figyelemmel követi a bombázások utáni súlyos helyzetet.

A régióban található spanyol nagykövetségek teljes mértékben működőképesek a spanyol állampolgároknak – tette hozzá.

A szaktárca információi szerint mintegy 158 spanyol állampolgár tartózkodhat Iránban, akiket a külügyminisztérium az ország elhagyására kért a folyamatban lévő támadások miatt.

