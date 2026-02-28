Deák Dániel: A Fidesz mozgósítási tartalékai nagyobbak, a Tisza elérte az üvegplafont

Az esztergomi háborúellenes gyűlés kapcsán Deák Dániel arra mutatott rá: önmagában beszédes fejlemény, hogy Magyar Péter idén már nem követi a miniszterelnök országjárását, holott tavaly még rendszeresen ott jelent meg, ahol a kormányfő rendezvényeket tartott.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Deák Dániel kijelentette,

tavaly az volt megfigyelhető, hogy jóval kevesebben vettek részt az ő rendezvényeiken, mint a kormánypárti eseményeken, ami politikai szempontból kellemetlen helyzetet teremtett számára. Ezután dönthetett úgy, hogy felhagy azzal a stratégiával, amelyben folyamatosan követte a miniszterelnök országjárását.

Az elemző hangsúlyozta: a kormánypárti rendezvényeken rendszeresen telt ház tapasztalható, ami szerinte a Fidesz hatékony mozgósítását és a szavazótábor lelkesedését mutatja. Ahogy közeledik a választás időpontja, az emberek egyre inkább érzékelik a voksolás tétjét, ami tovább növelheti az aktivitást.

Nagyobb tartalékok a kormánypártoknál

Az elemző elmondta, a kampány egyik kulcskérdése az lehet, hogy mely politikai erőnek van nagyobb mozgósítási tartaléka. Deák Dániel szerint a jelenlegi felmérések alapján a kormánypártok vannak kedvezőbb helyzetben.

A mérésekből az látszik, hogy a kormánypártoknak nagyobbak a tartalékaik, míg a Tisza szavazótábora gyakorlatilag maximálisan mozgósított állapotban van. Úgy tűnik, a Tisza elérhette az üvegplafont: akik elérhetők voltak számukra, azokat már megszólították

– mondta az elemző. Hozzátette: a kormányoldal jelenlegi stratégiája éppen ezért a bizonytalan szavazók megszólítására épül, amit az országos események és fórumok is szolgálnak.

Nem fulladnak ki a kampányrendezvények

A kampányesemények hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban Deák Dániel úgy fogalmazott: a kormánypártok rendezvényei azért maradhatnak érdekesek a választók számára, mert folyamatosan aktuális politikai és nemzetközi témák kapcsolódnak hozzájuk. Szerinte a háborúval, az energiabiztonsággal vagy a nemzetközi konfliktusokkal kapcsolatos fejlemények hétről hétre olyan politikai helyzeteket teremtenek, amelyek indokolttá teszik a fórumokat és gyűléseket.

Mindig új ügyek kerülnek napirendre, amelyek közvetlen hatással vannak a magyar emberek mindennapjaira. Ezért ezek a rendezvények nem válnak unalmassá, hanem továbbra is képesek nagy tömegeket megmozgatni

– hangsúlyozta. Az elemző szerint a következő másfél hónap kulcskérdése az lesz, hogy a politikai szereplők miként tudják megszólítani a bizonytalan választókat, és melyik oldal képes hatékonyabban mozgósítani a kampány hajrájában.