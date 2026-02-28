Orbán Viktor: Komárom-Esztergomban a cél a háromharmad + videó

A kormánypártok 2010 óta minden választást, minden egyéni választókerületben megnyertek Komárom-Esztergom vármegyében, ezért itt a cél nem a kétharmad, hanem a háromharmad – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban.

A kormányfő ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy 1990 és 2010 között lezajlott öt választáson két jobboldali és három baloldali győzelem született a térségben. Mint fogalmazott, ez „folyamatos csatatér”, amit „jó észben tartani”, mert az ilyesmi nem múlik el hamar.

Pszichológiai hadviselés

A Komárom-Esztergom vármegyei választási esélyekről szólva arról beszélt: zajlik egy pszichológiai hadviselés, és el akarják hitetni a kormánypárti szavazókkal, hogy a választás már eldőlt. Érdemes azonban figyelmeztetni az ellenfeleket és a nekik dolgozó „bérelemzőket”, nehogy „túlszaladjanak a 100 százalékon”, mert „az már törvénytelen” – tette hozzá.

Orbán Viktor közölte: méréseik szerint a vármegyében Bencsik János 6 százalékkal, Czunyiné Bertalan Judit 8 százalékkal vezet, míg Erős Gábor „csak egy kicsivel” áll az élen, esetében az „orrhossznyi előnyből utcahossznyit kell csinálni”.

A miniszterelnök beszédében a térség gazdasági eredményeit is hangsúlyozta. Elmondta:

az elmúlt tíz évben Komárom-Esztergom vármegye ipari teljesítménye a háromszorosára nőtt, a munkanélküliség pedig 4,8 százalékról 2,5 százalékra csökkent.

– Aki dolgozni akar, az dolgozhat – fogalmazott.

Kiemelte: a kormány hármasával építi ki az ipari centrumokat, vagyis Komárom-Esztergom vármegyét Fejérrel és Győr-Moson-Sopronnal együtt egy ipari övezetté szervezték.

A vármegye az ország ipari értékének harmadik legnagyobb részét állítja elő

– tette hozzá.

A térségbe 146 nagyberuházás érkezett, amelyekhez 160 milliárd forintos támogatást biztosított a kormány. Ezek nyomán 13 500 új munkahely jött létre, a koronavírus-járvány idején pedig 24 ezer állást sikerült megvédeni – ismertette.

Orbán Viktor szerint különösen baloldali-liberális körökben él az az illúzió, hogy a gyáripar és a munkások a múlthoz tartoznak. Hangsúlyozta: nincs olyan gazdaság, amely ipar és szakmunkások nélkül működőképes lenne, hiszen ők viszik a hátukon a nemzetgazdaságot. Kijelentette: az iparnak van jövője, a fiatalok pedig jól teszik, ha minél nagyobb számban választanak szakmát és jó szakmunkásokká válnak.