Szánthó Miklós: Az energia lett a geopolitika új fegyvere

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-bejegyzésben reagált az esztergomi háborúellenes gyűlés eseményeire és az Ukrajna felől érkező olajszállítások körül kialakult vitára. Írásában úgy fogalmazott: Magyarország energiabiztonsága ma már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem szuverenitási és geopolitikai ügy is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 16:05
Százhalombatta, 2013. július 25. A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal MTI / Máthé Zoltán
A bejegyzés Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban elmondott beszédére reagálva hangsúlyozza, a kormány értelmezése szerint az ukrán fél lépései — amelyek az olajtranzit korlátozásához vezettek — az energia politikai fegyverként való alkalmazását jelentik. Mint megírtuk, a digitális polgári körök ezúttal Esztergomban tartottak háborúellenes gyűlést, itt szólalt fel Orbán Viktor is.

DPK Esztergom Fidesz kampány Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila

Szánthó szerint az ukrán akció különösen kockázatos egy olyan időszakban, amikor a közel-keleti feszültségek és az iráni konfliktus eszkalációjának lehetősége a globális olajellátást is bizonytalanná teheti. A főigazgató bejegyzése szerint Magyarország az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett az energiaforrások diverzifikációjára, 

ugyanakkor a térség infrastruktúrája miatt az ukrán tranzit továbbra is kulcsszerepet játszik az ellátásban. Álláspontja szerint a szállítások korlátozása túlmutat egy gazdasági vitán, és politikai nyomásgyakorlásként értelmezhető.

Szánthó Miklós arra is kitért, hogy a nemzetközi jog hagyományosan agresszív lépésként tekint a tengeri blokádokra, és felvetette: az energiaellátás akadályozása ennek határát súrolhatja. Megfogalmazása szerint a kialakult helyzet célja gazdasági nyomásgyakorlás lehet, amely belpolitikai következményekkel is járhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
