Szánthó Miklós: Az energia lett a geopolitika új fegyvere

A bejegyzés Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban elmondott beszédére reagálva hangsúlyozza, a kormány értelmezése szerint az ukrán fél lépései — amelyek az olajtranzit korlátozásához vezettek — az energia politikai fegyverként való alkalmazását jelentik. Mint megírtuk, a digitális polgári körök ezúttal Esztergomban tartottak háborúellenes gyűlést, itt szólalt fel Orbán Viktor is.

Fotó: Polyák Attila

Szánthó szerint az ukrán akció különösen kockázatos egy olyan időszakban, amikor a közel-keleti feszültségek és az iráni konfliktus eszkalációjának lehetősége a globális olajellátást is bizonytalanná teheti. A főigazgató bejegyzése szerint Magyarország az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett az energiaforrások diverzifikációjára,

ugyanakkor a térség infrastruktúrája miatt az ukrán tranzit továbbra is kulcsszerepet játszik az ellátásban. Álláspontja szerint a szállítások korlátozása túlmutat egy gazdasági vitán, és politikai nyomásgyakorlásként értelmezhető.

Szánthó Miklós arra is kitért, hogy a nemzetközi jog hagyományosan agresszív lépésként tekint a tengeri blokádokra, és felvetette: az energiaellátás akadályozása ennek határát súrolhatja. Megfogalmazása szerint a kialakult helyzet célja gazdasági nyomásgyakorlás lehet, amely belpolitikai következményekkel is járhat.