Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

Majdnem áthajtott riválisa fején, így indult meg a győzelem felé a világbajnok + videó

Mathieu van der Poel lett a télzáró belgiumi egynapos országúti kerékpárosverseny, az Omloop Nieuwsblad győztese. A holland kerékpáros először indult a versenyen, ahogy Valter Attila is, a magyar versenyző a 83. helyen ért célba. Van der Poel kétszer is közel volt a bukáshoz, különösen az első esetben mentett bravúrosan, amikor közvetlenül előtte esett el egyik versenyzőtársa.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 17:37
Omloop: Mathieu van der Poel bravúros mentései után nyert Fotó: Belga via AFP/Maarten Straetemans
Mathieu van der Poel (Alpecin–Premier Tech) a tél utolsó napján idei első országúti kerékpárosversenyét teljesítette, miután terepkerékpárban (cyclocross) egy hónapja megszerezte nyolcadik világbajnoki címét is. A holland klasszis volt világbajnok országúton is, még 2023-ban nyerte meg a mezőnyversenyt, s szinte bármelyik egynapos versenyre igaz: ha Van der Poel ott van a rajtnál, a legnagyobb esélyesek közé kell sorolni. A belgiumi egynapos, az Omloop Nieuwsblad először került a holland kerékpáros programjába, ahogy Valter Attila (Bahrain–Victorious) is először indult a versenyen.

Mathieu van der Poel és Valter Attila dolgát az eső is nehezítette, holland bravúros mentés a győzelem az Omloop Nieuwsblad kerékpár versenyen
Mathieu van der Poel, Valter Attila és a többiek dolgát az eső is nehezítette az Omloop Nieuwsbladon Fotó: Belga via AFP/Pool Nico Vereecken

Valter nem most debütált új csapatában, két spanyolországi versenyen is tekert már idén, a Clásica Jaén során kifejezetten értékes 10. helyet ért el.

Van der Poel nagy mentései, Valter nem volt főszereplő

Az Omloop viszont nem Valterről szólt, hanem Van der Poelról. A holland kerékpáros óriásit mentett, kis híján előtte eleső riválisa fején is áthajtott. Ha viszont már megúszta a bukást, Van der Poel a kisebb káoszt kihasználva támadott.

Az akció után is volt még veszélyes helyzet részese a holland, az egyik kanyarban kisodródott a fűre, de megfogta ezt is, a célegyenesben pedig már nyugodtan ünnepelhetett.

Valter Attila a 83. helyen ért célba.

