Saras káosz és kizárás Vas Blanka világbajnoki versenyében + videó

A hollandiai Hulst ad otthont az idei terepkerékpáros (nemzetközi nevén cyclocross)-világbajnokságnak. A női versenyt szombaton rendezték, a mezőnyben ott volt Vas Blanka is, aki a tavalyi vb-n az ötödik helyen zárt. Vas az első körben még a közvetlen élmezőny tagja volt, aztán az esélyes holland trió – Lucinda Brand, Ceylin Alvarado, Puck Pieterse – ellépett tőle.
A délelőtt a pályára esett eső nehezítette a kerékpárosok dolgát. Sok bukást hozott a verseny, Brand és Pieterse sem úszta meg, utóbbi vissza is esett az üldözőcsoportba, Brand és Alvarado maradt versenyben az aranyért.
Volt kizárás is: a belga Marion Riberolle nagyon rosszul viselte, hogy ütközött Krystina Zemanovával, s ahelyett, hogy tovább tekert volna, meglökte a bringájára visszaszálló riválisát.
Riberolle teljesen összeomlott a pályán, amikor értesült a kizárásáról.
Vas Blanka öt másodpercre a vb-dobogótól
Brand a bukása ellenére el tudott szakadni Alvaradótól, a célvonalon már átemelte a kerékpárját, így ünnepelte második világbajnoki címét.
Alvarado 27 másodperc hátránnyal második lett, s végül az utolsó körben Pieterse teljessé tette a holland dobogót, 51 másodperccel a győztes honfitársa mögött, de öt másodperccel Vas Blanka előtt ért célba.
