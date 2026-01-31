Saras káosz és kizárás Vas Blanka világbajnoki versenyében + videó

A hollandiai Hulst ad otthont az idei terepkerékpáros (nemzetközi nevén cyclocross)-világbajnokságnak. A női versenyt szombaton rendezték, a mezőnyben ott volt Vas Blanka is, aki a tavalyi vb-n az ötödik helyen zárt. Vas az első körben még a közvetlen élmezőny tagja volt, aztán az esélyes holland trió – Lucinda Brand, Ceylin Alvarado, Puck Pieterse – ellépett tőle.

Vas Blanka mellett sokáig Marion Riberolle is az üldözőcsoport tagja volt, aztán a belgát kizárták a cyclocross-vb-n Fotó: Belga via AFP/David Pintens

A délelőtt a pályára esett eső nehezítette a kerékpárosok dolgát. Sok bukást hozott a verseny, Brand és Pieterse sem úszta meg, utóbbi vissza is esett az üldözőcsoportba, Brand és Alvarado maradt versenyben az aranyért.

Volt kizárás is: a belga Marion Riberolle nagyon rosszul viselte, hogy ütközött Krystina Zemanovával, s ahelyett, hogy tovább tekert volna, meglökte a bringájára visszaszálló riválisát.

Riberolle teljesen összeomlott a pályán, amikor értesült a kizárásáról.

😮 Ça chauffe sur la course féminine des Mondiaux de cyclo-cross ! Et pour ce geste d'humeur, la Belge Marion Norbert-Riberolle est disqualifiée #LesRP pic.twitter.com/2ijicJEda2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 31, 2026

Vas Blanka öt másodpercre a vb-dobogótól

Brand a bukása ellenére el tudott szakadni Alvaradótól, a célvonalon már átemelte a kerékpárját, így ünnepelte második világbajnoki címét.

Alvarado 27 másodperc hátránnyal második lett, s végül az utolsó körben Pieterse teljessé tette a holland dobogót, 51 másodperccel a győztes honfitársa mögött, de öt másodperccel Vas Blanka előtt ért célba.