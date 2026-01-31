Vas Blankaterepkerékpár-vbkizáráskerékpár

Saras káosz és kizárás Vas Blanka világbajnoki versenyében + videó

A hulsti terepkerékpáros-világbajnokság női versenyében a papírformának megfelelően hazai siker született. A hollandok közül bukása ellenére Lucinda Brand lett az aranyérmes. Vas Blanka a harmadik helyért volt versenyben, végül öt másodperccel a bronzérmes Puck Pieterse mögött a negyedik helyen ért célba.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 16:18
Lucinda Brand sem úszta meg bukás nélkül, mégis ő lett a terepkerékpár világbajnoka, Vas Blanka negyedik helyen ért célba Fotó: Belga via AFP/David Pintens
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hollandiai Hulst ad otthont az idei terepkerékpáros (nemzetközi nevén cyclocross)-világbajnokságnak. A női versenyt szombaton rendezték, a mezőnyben ott volt Vas Blanka is, aki a tavalyi vb-n az ötödik helyen zárt. Vas az első körben még a közvetlen élmezőny tagja volt, aztán az esélyes holland trió – Lucinda Brand, Ceylin Alvarado, Puck Pieterse – ellépett tőle.

Belgian Marion Norbert Riberolle pictured in action during the elite women race at the UCI Cyclocross World Championships, on Saturday 31 January 2026, in Hulst, The Netherlands. BELGA PHOTO DAVID PINTENS (Photo by DAVID PINTENS / BELGA MAG / Belga via AFP)
Vas Blanka mellett sokáig Marion Riberolle is az üldözőcsoport tagja volt, aztán a belgát kizárták a cyclocross-vb-n Fotó: Belga via AFP/David Pintens

A délelőtt a pályára esett eső nehezítette a kerékpárosok dolgát. Sok bukást hozott a verseny, Brand és Pieterse sem úszta meg, utóbbi vissza is esett az üldözőcsoportba, Brand és Alvarado maradt versenyben az aranyért.

Volt kizárás is: a belga Marion Riberolle nagyon rosszul viselte, hogy ütközött Krystina Zemanovával, s ahelyett, hogy tovább tekert volna, meglökte a bringájára visszaszálló riválisát.

Riberolle teljesen összeomlott a pályán, amikor értesült a kizárásáról.

 

Vas Blanka öt másodpercre a vb-dobogótól

Brand a bukása ellenére el tudott szakadni Alvaradótól, a célvonalon már átemelte a kerékpárját, így ünnepelte második világbajnoki címét.

Alvarado 27 másodperc hátránnyal második lett, s végül az utolsó körben Pieterse teljessé tette a holland dobogót, 51 másodperccel a győztes honfitársa mögött, de öt másodperccel Vas Blanka előtt ért célba.

A magyar kerékpáros ebben a szakágban megjavította a legjobb világbajnoki eredményét, az érem viszont nem jött össze Vasnak, aki volt már vb-negyedik országúton, olimpiai negyedik hegyikerékpárban és országúti mezőnyversenyben is.

A férfi U23-as mezőnyben Vas Blanka öccse, Vas Barnabás hatodik lett a világbajnokságon, ugyanebben a versenyben Takács Zsombor a 15. helyen ért célba.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu