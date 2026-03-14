Rendkívüli módon megizzadt a Veszprém, végül szívességet tett a Szegednek

A Veszprém idei szereplése nem csupán azért kiábrándító, mert a csapat nem jutott közvetlenül a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, hanem azért is, mert a teljesítmény és a játék messze elmarad attól, ami elvárható. Az Aalborg elleni hazai vereség, majd az azt követő füttykoncert azt jelezte: a szurkolóknál is elfogyott a türelem. Mindezek után szólalt meg Bartha Csaba klubigazgató. Ilyen hangulatban és körülmények között utazott Tatabányára a bajnok címvédő.

A Veszprém és a Tatabánya játszotta a forduló rangadóját. Fotó: Mol Tatabánya KC

Hétgólos hátrányból jött vissza a Veszprém

A férfikézilabda NB I 19. fordulójának rangadóján a Tatabánya kezdett sokkal jobban. Ugyan a Veszprém szerzett vezetést, nem sokáig voltak hátrányban a hazaiak, akik kihasználták ellenfelük hibáit. Miután 4-3-ra szépítettek a bakonyiak, utána egy nagy sorozatba kezdtek a tatabányaiak: zsinórban öt gólt szerezve, 9-3-ra lépett el Tóth Edmond együttese. Xavi Pascual időt is kért közben, azonban nem igazán sikerült megállni a lejtőn.

A félidő felénél 11-5-re vezetett a Tatabánya. A legnagyobb különbség hét gól volt (13-6), ezután jött az óriási fordulat.

A Veszprém hozott egy 6-1-es időszakot, 14-12-re módosult az állás, hazai oldalon is jött az időkérés. A játékrész utolsó perceiben a kétpercek is repkedtek, a vendégek jöttek ki jobban a hajrából, a 27. percben Lenne góljával egyenlített a címvédő (16-16). A szünetben 17-17 állt az eredményjelzőn.

Végül elmaradt a meglepetés

A fordulást követően vezetést szerzett a Veszprém, erre 0-1-es állás óta nem volt példa. Az első öt perc után már kettővel vezettek a bakonyiak, akik az első félidőhöz képest lendületbe jöttek. A következő öt perc során további egy góllal növelte előnyét Xavi Pascual gárdája, amely Éles Benedek piros lapja miatt négy percre emberelőnybe is került ekkor.

Azonban egyáltalán nem sikerült ebből előnyt kovácsolni. Nem nőtt a csapatok közötti különbség, meccsben maradt a Tatabánya. A 48. percben Pedro egyenlített (25-25), majd a vezetés megszerzéséért is támadhattak a hazaiak, azonban elpackázták a lehetőséget.

Rendkívül kiélezett utolsó tíz percre volt kilátás.

A véghajrában több alkalmat is elszalasztottak a hazaiak, hogy egyenlítsenek. Azonban a veszprémiek sem tudták eldönteni a találkozót. Az 58. percben Székely kivédte Descat hétméteresét, maradt a 28-29. Pedro kiállítása után emberhátrányban volt kénytelen befejezni a meccset a Tatabánya, még nehezebbé vált a hazaiak helyzete. A mérkőzés utolsó gólját Cindric szerezte, miután a Veszprém lenyelte már a labdát, 29-31 lett a vége.