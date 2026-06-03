A két játékost veszítő Fradi nem marasztalja a labdaszedőt ellökő kapust, aki feledtette Dibuszt

Gróf Dávid a múlt héten nyaralós képet posztolt a családjáról, a Fraditól való távozását nem kommentálta. Egyelőre arról sincs információ, folytatja-e, és ha igen, hol az eseménydús pályafutását.

Stefan Gartenmann sem marad a Ferencvárosban (Fotó: FTC)



Újabb válogatott távozó

A Ferencváros azt is bejelentette, hogy Grófhoz hasonlóan ugyancsak búcsút int Stefan Gartenmann. A svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező hátvéd 2024 nyarán a dán Midtjylland csapatától érkezett Magyarországra. A 2024–25-ös idényben 43 mérkőzésen lépett pályára, ezeken összesen három gólt szerzett, az idény végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. Teljesítményével elérte, hogy meghívót kapott a svájci válogatottba, amelynek tagjaként pályára is léphetett. Egy súlyos sérülés miatt a 2025–26-os idény nagy részét ki kellett hagynia, mindössze 16-szor lépett pályára. A szezon végén ő is Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett. Stefan Gartenmann a Ferencváros színeiben összesen 64 mérkőzést játszott és öt gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa-liga-nyolcaddöntős csapatunknak.