Gróf DávidFerencvárostávozás

A két játékost veszítő Fradi nem marasztalja a labdaszedőt ellökő kapust, aki feledtette Dibuszt

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Szerződése lejártával távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától Gróf Dávid. A 37 esztendős kapus második zöld-fehér korszaka másfél évig tartott. Dibusz Dénes helyetteseként számos emlékezetes hazai és nemzetközi mérkőzésen jutott neki főszerep, de arról is ismertté vált, hogy a 2025 őszi, újpesti derbin fellökött egy labdaszedő gyereket. Gróf Dávid jövőjéről egyelőre nincs információ, esetleges visszavonulását nem jelentette be. Elköszönt a svájci védő, Stefan Gartenmann is.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 03. 19:42
Gróf Dávid
Bragában nem csak a Ferencváros, Gróf Dávid menetelése is véget ért Fotó: Micheller Szilvia
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Gróf Dávid a múlt héten nyaralós képet posztolt a családjáról, a Fraditól való távozását nem kommentálta. Egyelőre arról sincs információ, folytatja-e, és ha igen, hol az eseménydús pályafutását.

Gróf Dávid
Stefan Gartenmann sem marad a Ferencvárosban (Fotó: FTC)


Újabb válogatott távozó

A Ferencváros azt is bejelentette, hogy Grófhoz hasonlóan ugyancsak búcsút int Stefan Gartenmann. A svájci mellett dán állampolgársággal is rendelkező hátvéd 2024 nyarán a dán Midtjylland csapatától érkezett Magyarországra. A 2024–25-ös idényben 43 mérkőzésen lépett pályára, ezeken összesen három gólt szerzett, az idény végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett. Teljesítményével elérte, hogy meghívót kapott a svájci válogatottba, amelynek tagjaként pályára is léphetett. Egy súlyos sérülés miatt a 2025–26-os idény nagy részét ki kellett hagynia, mindössze 16-szor lépett pályára. A szezon végén ő is Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett. Stefan Gartenmann a Ferencváros színeiben összesen 64 mérkőzést játszott és öt gólt szerzett. Egyszeres bajnok és kupagyőztes, valamint tagja volt az Európa-liga-nyolcaddöntős csapatunknak.

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