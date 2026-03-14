Kompany megbánhatta, hogy kiállt a játékosa mellett, kétszer is villant a piros lap

A német Bundesliga 26. fordulójának rangadóján a Bayer Leverkusen hamar vezetést szerzett a listavezető Bayern München ellen Aleix García góljával, de Luis Díaz válaszolt, 1-1 lett a végeredmény. Díaz piros lapot kapott, ahogy Nicolas Jackson is, Vincent Kompany két VAR-vizsgálat után elvett gól miatt is dühönghetett. A Bayern München a hajrában kedvező VAR-döntést is kapott, a Leverkusen hiába ünnepelt győztesnek hitt gólt Kompany csapata ellen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 17:35
Nicolas Jackson (jobbra), a Bayern München játékosa piros lapot kapott a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-rangadón Fotó: AFP/Ina Fassbender
Mindkét csapat jó előjelekkel várta a Bundesliga rangadóját: a Bayern München simán nyert a héten a BL-ben, az Atalanta elleni párharcot el is döntötte, a Bayer Leverkusen pedig csak egy véleményes büntető miatt nem győzött az Arsenal ellen. A Bayern sikeréhez góllal járult hozzá Nicolas Jackson, akit a Chelsea adott kölcsön Vincent Kompany csapatának. A Bayern nem tervezi megtartani a szenegáli támadót, aki mellett nemrég Kompany még kiállt, de a belga szakember hozzáállása Leverkusenben megváltozhatott.

Vincent Kompany, a Bayern München vezetőedzője paskolja meg kiállított játékosa, Nicolas Jackson hátát a Bayer Leverkusen elleni Bundesliga-rangadón Fotó: AFP/Ina Fassbender

Mielőtt Jackson a reflektorfénybe került, a Leverkusen már vezetett Aleix García góljával, míg a túloldalon Jonathan Tah találatát kezezés miatt érvénytelenítette a VAR segítségével a játékvezető.

Nicolas Jackson kiállítása

Szükség volt a VAR-ra az első félidő hajrájában is, amikor Jackson először csak sárga lapot kapott a belépőjéért, de alig néhány másodpercig nézte a monitort Dingert játékvezető, mielőtt kiállította az ellenfele bokájára taposó támadót.

Kompany megpaskolta Nicolas Jacksont, de vehettük úgy is, hogy visszaküldte Londonba. A szenegáli csatár a Chelsea-től is piros lappal jött el, bár a mélypont a 2021/22-es idénye volt, amikor a Villarreal B csapatában három piros lapot is begyűjtött.

Kompany megunta a VAR-ozásokat

A második félidőben Kompany becserélte gólkirályát, Harry Kane pedig a második labdaérintésével bevette a Leverkusen kapuját.

Csakhogy az első érintésekor a könyökével blokkolta Blaswich kapus felszabadítási kísérletét, így ez a gól sem volt érvényes. Kompany ekkor unta meg a VAR-ozásokat, a monitoros kézjelzésért sárga lapot kapott.

A Bayern végül csak kiegyenlített, Luis Díaz lőtt érvényes gólt Andrich eladott labdája után.

Két piros lap a Bayern Münchennek

Díaz mégsem feltétlenül lett pozitív hős. Előbb magasra emelt lábával fejbe rúgta ellenfelét, majd Blaswich mellett műeséssel próbált büntetőt kiharcolni, mindkettőért sárga lapot kapott.

A Bayernnek kilenc emberrel is volt helyzete a győzelem kiharcolásához, de a 93. percben a hazaiak csereembere, Hofmann lőtt gólt. Csakhogy hiába ünnepelt a Leverkusen, ezt a gólt is elvették VAR-vizsgálat után, noha úgy tűnt, hogy csak Hofmann karja lógott át a lesvonal rossz oldalára.

A Bayern München a vitákkal tarkított meccsen szerzett egy ponttal továbbra is fölényesen vezeti a Bundesligát, a Leverkusen átmenetileg sem tudott BL-helyre feljönni.

Bundesliga, 26. forduló

péntek

  • Mönchengladbach–St. Pauli 2-0

szombat

  • Bayer Leverkusen–Bayern München 1-1
  • Hoffenheim–Wolfsburg 1-1
  • Frankfurt–Heidenheim 1-0
  • Dortmund–Augsburg 2-0
  • Hamburg–Köln 18.30

vasárnap

  • Werder Bremen–Mainz 15.30
  • Freiburg–Union Berlin 17.30
  • Stuttgart–RB Leipzig 19.30

Az élmezőny állása

  1. Bayern 67 pont/26 meccs
  2. Dortmund 58/26
  3. Hoffenheim 50/26
  4. Stuttgart 47/25
  5. Leipzig 47/25
  6. Leverkusen 45/26

 

