Kompany megbánhatta, hogy kiállt a játékosa mellett, kétszer is villant a piros lap

Mindkét csapat jó előjelekkel várta a Bundesliga rangadóját: a Bayern München simán nyert a héten a BL-ben, az Atalanta elleni párharcot el is döntötte, a Bayer Leverkusen pedig csak egy véleményes büntető miatt nem győzött az Arsenal ellen. A Bayern sikeréhez góllal járult hozzá Nicolas Jackson, akit a Chelsea adott kölcsön Vincent Kompany csapatának. A Bayern nem tervezi megtartani a szenegáli támadót, aki mellett nemrég Kompany még kiállt, de a belga szakember hozzáállása Leverkusenben megváltozhatott.

Mielőtt Jackson a reflektorfénybe került, a Leverkusen már vezetett Aleix García góljával, míg a túloldalon Jonathan Tah találatát kezezés miatt érvénytelenítette a VAR segítségével a játékvezető.

Nicolas Jackson kiállítása

Szükség volt a VAR-ra az első félidő hajrájában is, amikor Jackson először csak sárga lapot kapott a belépőjéért, de alig néhány másodpercig nézte a monitort Dingert játékvezető, mielőtt kiállította az ellenfele bokájára taposó támadót.

Kompany megpaskolta Nicolas Jacksont, de vehettük úgy is, hogy visszaküldte Londonba. A szenegáli csatár a Chelsea-től is piros lappal jött el, bár a mélypont a 2021/22-es idénye volt, amikor a Villarreal B csapatában három piros lapot is begyűjtött.

Kompany megunta a VAR-ozásokat

A második félidőben Kompany becserélte gólkirályát, Harry Kane pedig a második labdaérintésével bevette a Leverkusen kapuját.