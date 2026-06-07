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Záporoztak a büntetések a monacói futamon, Verstappen azonnal elszállt

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Előzéseket ezen a vasárnapon sem láttunk a Forma–1-es Monacói Nagydíjon, de drámának így sem voltunk híján: a biztonsági autó és a piros zászló is szerepet kapott a futamon. Max Verstappen azonnal kiszállt, Charles Leclerc két nap alatt másodszor is falba állította a Ferrarit. Kimi Antonelli senkitől sem zavartatva húzta be zsinórban ötödik győzelmét, megelőzve Lewis Hamiltont és Isack Hadjart – utóbbira azonban még büntetés várhat.

Calderon Dubai Viktória
2026. 06. 07. 17:32
Antonelli Monacóban is hasított Fotó: GABRIEL BOUYS Forrás: AFP
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Büntetésözön, Leclerc drámája

Az élmenők közül Hamilton cserélt először, a 29. körben, senkitől sem zavartatva tért vissza, de gyorshajtásért öt másodperces büntetést gyűjtött be. Russell is meglakolt ugyanezért, később Gasly, Piastri és Franco Colapinto (Alpine) is – meglepően sokan hibáztak, záporoztak a büntetések különböző kihágások miatt. Russell emellett két vizsgálatot meg is úszott. Ahogyan azt is, hogy hosszú időre beragadjon Norris mögé, a címvédő műszaki hiba miatt kiesett előle a 45. körben.

Antonelli hasított az élen, egy bokszkiállásnyi időt autózott ki a monacói futam kétharmadára 

Hamilton előtt, akinek lassan a visszapillantó tükrét kellett néznie, mert Leclerc közeledett felé, öt másodpercen belül ért, azaz csapattársa büntetését beleszámítva már megelőzte volna a hétszeres világbajnokot. Egy biztonsági autós szakasz és a Ferrari döntése viszont elvette tőle ezt a lehetőséget: Lance Stroll a 60. körben falhoz csapta az Aston Martint, ezután jött a safety car. Szinte a teljes mezőny a bokszba vette az irányt, a két tűzpiros autó is, Leclerc-nek pedig ki kellett várnia, hogy Hamilton letöltse a büntetését. Megtette, majd a rádión forrongott, mert így jelentősen csökkent az esélye arra, hogy feljöjjön a második helyre.

De pár perccel később már alighanem kiegyezett volna a harmadik pozícióval is, mert az újraindítás után azonnal falba állította a Ferrarit, az időmérő után a futamon is így végezte. Azonnal jött az újabb biztonsági szakasz, a 68. körben pedig piros zászló is, megszakították a futamot. Mint kiderült, 

feltöredezett az új aszfalt a 19. kanyarban, ez vezethetett Leclerc kieséséhez, aki a bokszban majd felrobbant.

Gasly és Russell közben újabb büntetést szedett össze: előbbi újabb gyorshajtásért, utóbbi azért, mert nem a megfelelő módon töltötte le az előző büntetését, ezért áthajtásos büntetést kapott. Hadjar Leclerc kiesése után a harmadik pozícióban találta magát. Első red bullos dobogós helyezésére hajtott, ám a biztonsági autós kihágás miatt őt is vizsgálták, ahogyan a második Hamiltont is. Kérdéses volt, hogy a szankciók után ki örökölheti meg a dobogós helyeket, már ha egyáltalán folytatódik a verseny.

Hosszú-hosszú szünet után került sor erre, két biztonsági autós kör után állórajt következett. Antonelli és Hamilton eljött, Hadjart viszont Russell és Gasly is megelőzte. A britnek még le kellett töltenie a büntetését, ezért nem túl sportszerű módon feltartotta a teljes mezőnyt, ezt Sainz bánta, akinek a feltorlódás miatt nem jutott hely a Fairmont hajtűkanyarban. Russell taktikája nem hozott eredményt, a büntetése letöltése után a 14. helyre esett vissza, pont nélkül maradt.

Antonelli simán leszakította magáról az üldözőjét, zsinórban ötödször győzött, először Monacóban. Hamilton megúszta büntetés nélkül, legjobb ferraris eredményét megismételve a második lett. Gaslyt intették le harmadikként, ám dupla büntetése miatt a hetedik helyre esett vissza, a harmadikat a szintén vizsgált Hadjar örökölte meg. Mögöttük Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson, Arvid Lindblad (mindkettő Racing Bulls), Alexander Albon (Williams), Esteban Ocon (Haas) és Sergio Pérez (Cadillac) zárt pontszerzőként, ám utóbbit még szintén vizsgálták.

A jövő héten Barcelonában folytatódik a versengés.

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