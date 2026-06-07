Záporoztak a büntetések a monacói futamon, Verstappen azonnal elszállt

Büntetésözön, Leclerc drámája

Az élmenők közül Hamilton cserélt először, a 29. körben, senkitől sem zavartatva tért vissza, de gyorshajtásért öt másodperces büntetést gyűjtött be. Russell is meglakolt ugyanezért, később Gasly, Piastri és Franco Colapinto (Alpine) is – meglepően sokan hibáztak, záporoztak a büntetések különböző kihágások miatt. Russell emellett két vizsgálatot meg is úszott. Ahogyan azt is, hogy hosszú időre beragadjon Norris mögé, a címvédő műszaki hiba miatt kiesett előle a 45. körben.

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Hamilton előtt, akinek lassan a visszapillantó tükrét kellett néznie, mert Leclerc közeledett felé, öt másodpercen belül ért, azaz csapattársa büntetését beleszámítva már megelőzte volna a hétszeres világbajnokot. Egy biztonsági autós szakasz és a Ferrari döntése viszont elvette tőle ezt a lehetőséget: Lance Stroll a 60. körben falhoz csapta az Aston Martint, ezután jött a safety car. Szinte a teljes mezőny a bokszba vette az irányt, a két tűzpiros autó is, Leclerc-nek pedig ki kellett várnia, hogy Hamilton letöltse a büntetését. Megtette, majd a rádión forrongott, mert így jelentősen csökkent az esélye arra, hogy feljöjjön a második helyre.

De pár perccel később már alighanem kiegyezett volna a harmadik pozícióval is, mert az újraindítás után azonnal falba állította a Ferrarit, az időmérő után a futamon is így végezte. Azonnal jött az újabb biztonsági szakasz, a 68. körben pedig piros zászló is, megszakították a futamot. Mint kiderült,

feltöredezett az új aszfalt a 19. kanyarban, ez vezethetett Leclerc kieséséhez, aki a bokszban majd felrobbant.

Gasly és Russell közben újabb büntetést szedett össze: előbbi újabb gyorshajtásért, utóbbi azért, mert nem a megfelelő módon töltötte le az előző büntetését, ezért áthajtásos büntetést kapott. Hadjar Leclerc kiesése után a harmadik pozícióban találta magát. Első red bullos dobogós helyezésére hajtott, ám a biztonsági autós kihágás miatt őt is vizsgálták, ahogyan a második Hamiltont is. Kérdéses volt, hogy a szankciók után ki örökölheti meg a dobogós helyeket, már ha egyáltalán folytatódik a verseny.