A turisztikai ügynökség közzéteszi, hányan vesznek részt a Békemeneten

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vasárnap szakmai tájékoztatást ad az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából a fővárosba érkező és az egyes rendezvényeket látogató emberek számáról – közölte az MTÜ.

A látogatói létszám mobilcella-adatokon alapuló elemzések eredménye,

amelyek lehetővé teszik a látogatók mozgásának, tartózkodási idejének és térbeli eloszlásának pontosabb vizsgálatát, valamint a hagyományos statisztikákból gyakran kimaradó, úgynevezett egynapos látogatók jelenlétének feltérképezését.

A mobilcella-adatok kezelése a GDPR előírásainak és a magyar jogszabályoknak megfelelően anonim, feldolgozott és aggregált módon történik, a turizmus még hatékonyabb és eredményesebb működése érdekében – jelezte az ügynökség.