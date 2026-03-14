A Békemenet megüzeni Brüsszelnek: megvédjük a hazánkat és a szabadságot + videó

– Találkozzunk a magyar polgárok innovációján, a Békemeneten, amelyre magunkkal visszük a civil virtust. Holnap megüzenhetjük a brüsszeli bürokratáknak, hogy patriótaként a békét, a nemzetek függetlenségét követeljük – jelentette ki Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Bem téren tartott eseményén.
A CÖF–CÖKA elnöke kiemelte:
hibás a brüsszeli elit elképzelése, miszerint helytartókat lehet ültetni az európai nemzetek nyakára.
Szerinte mindannyiunk felelőssége, hogy visszahozzuk a fényt Európába és megakadályozzuk a civilizációnk pusztulását.
Védjük meg hazánkat az illegális bevándorlóktól és a gyermekeinket a besorozástól!
– jelentette ki Csizmadia László.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett:
a magyar és a lengyel sors összefonódása évszázadokkal az 1848-as forradalom kirobbanása előtt elkezdődött.
A politikus kiemelte:
ma is igaz Kossuth Lajos egykori mondása, miszerint a lengyel ügy magyar ügy. Lengyelországban megtörtént pár éve az a forgatókönyv, ami most Magyarországot is fenyegeti. A nemzeti kormányt egy globalista, brüsszelita kormány váltotta fel.
Orbán Balázs felidézte: hazánkhoz hasonlóan Lengyelországban a globalisták a kampányban a jobbik arcukat mutatták, majd pedig kíméletlenül véghez vittek mindent, amivel a politikai ellenfeleiket vádolták.
– Így fordulhatott elő, hogy Magyarországnak hosszú idő után ismét menedéket kellett nyújtania a nemzetüket szerető lengyeleknek. Ránk, magyarokra mindig számíthatnak – jelentette ki a politikus. Hangsúlyozta, hogy a lengyelek és a magyarok szabadsága nem lehet tárgyalás alapja.
A megemlékezésen Pawel Czubik, a lengyel legfelsőbb bíróság bírája elmondta:
Veszély esetén a lengyel és a magyar nemzet mindig a másik segítségére sietett. A magyar és a lengyel nemzet köteléke egyedülálló Európában.
Az eseményen ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA elnöki főtanácsadója arról beszélt, hogy
1848-ban a magyarok nem lázadtak, hanem jogokat, szabadságot és alkotmányosságot követeltek.
