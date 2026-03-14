A Békemenet megüzeni Brüsszelnek: megvédjük a hazánkat és a szabadságot + videó

A napokban dől el, hogy bele tudják-e kényszeríteni Magyarországot az Európa projektbe, amellyel a nemzetek megszűnnek létezni – hangzott el a CÖF–CÖKA Bem téri megemlékezésén. A magyar szuverenitás védelméről, a magyar–lengyel történelmi szövetségről és a Békemenet jelentőségéről beszéltek a felszólalók.

Gábor Márton
2026. 03. 14. 17:50
– Találkozzunk a magyar polgárok innovációján, a Békemeneten, amelyre magunkkal visszük a civil virtust. Holnap megüzenhetjük a brüsszeli bürokratáknak, hogy patriótaként a békét, a nemzetek függetlenségét követeljük – jelentette ki Csizmadia László a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Bem téren tartott eseményén.

Csizmadia László (Forrás: Civil Összefogás Fórum)

A CÖF–CÖKA elnöke kiemelte:

hibás a brüsszeli elit elképzelése, miszerint helytartókat lehet ültetni az európai nemzetek nyakára.

Szerinte mindannyiunk felelőssége, hogy visszahozzuk a fényt Európába és megakadályozzuk a civilizációnk pusztulását.

Védjük meg hazánkat az illegális bevándorlóktól és a gyermekeinket a besorozástól!

– jelentette ki Csizmadia László.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója emlékeztetett:

a magyar és a lengyel sors összefonódása évszázadokkal az 1848-as forradalom kirobbanása előtt elkezdődött.

Orbán Balázs (Forrás: Civil Összefogás Fórum)

A politikus kiemelte:

ma is igaz Kossuth Lajos egykori mondása, miszerint a lengyel ügy magyar ügy. Lengyelországban megtörtént pár éve az a forgatókönyv, ami most Magyarországot is fenyegeti. A nemzeti kormányt egy globalista, brüsszelita kormány váltotta fel.

Orbán Balázs felidézte: hazánkhoz hasonlóan Lengyelországban a globalisták a kampányban a jobbik arcukat mutatták, majd pedig kíméletlenül véghez vittek mindent, amivel a politikai ellenfeleiket vádolták.

– Így fordulhatott elő, hogy Magyarországnak hosszú idő után ismét menedéket kellett nyújtania a nemzetüket szerető lengyeleknek. Ránk, magyarokra mindig számíthatnak – jelentette ki a politikus. Hangsúlyozta, hogy a lengyelek és a magyarok szabadsága nem lehet tárgyalás alapja.

A megemlékezésen Pawel Czubik, a lengyel legfelsőbb bíróság bírája elmondta:

Veszély esetén a lengyel és a magyar nemzet mindig a másik segítségére sietett. A magyar és a lengyel nemzet köteléke egyedülálló Európában.

Az eseményen ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA elnöki főtanácsadója arról beszélt, hogy

1848-ban a magyarok nem lázadtak, hanem jogokat, szabadságot és alkotmányosságot követeltek.

CÖF Bem tér
Fotó: CÖF

Kiemelte:

Ma, amikor a nemzeti kormány és Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt évtizedek legnagyobb szuverenitásvédelmi harcait vívja, eszünkbe kell hogy jusson Kossuth Lajos mondata, miszerint a haza mindenekelőtt.

A Bem téren tartott megemlékezésen Robert Bakiewicz, a lengyel Függetlenségi Menet Egyesület elnöke aláhúzta:

A kötelék a nemzeteink között több mint ezer éve tart. Mindketten értjük az igazságot, miszerint ha az egyik nemzet szabadsága veszélyben van, a másik sem lehet közömbös.

A politikus leszögezte, ma is komoly fenyegetésekkel állunk szemben, amelyek nem egyenruhába, hanem szépen szóló jelszavakba bújva törnek a nemzetekre.

A magyar nemzet szuverenitásért folyó harca most is tart. A napokban dől el, hogy bele tudják-e kényszeríteni Magyarországot azon Európa projektbe, amelynek eredményeként a nemzetek megszűnnek létezni

– jelentette ki Robert Bakiewicz.

CÖF Bem tér
Fotó: CÖF

Tordai Máté, a CÖF–CÖKA külügyi igazgatója a megemlékezésen kiemelte: hiába próbálja elhitetni a liberális elit velünk, hogy a magyar és a lengyel nemzet között megbomlott a szövetség. Elmondta, a legfontosabb kérdés mindkét nemzet életében továbbra is az, hogy a döntések a nemzetállamokon belül vagy azok felett, egy brüsszeli központból történik.

A szabadság nem egy adottság, hanem egy megőrzendő, megvédendő érték

– jelentette ki a külügyi igazgató. Leszögezte: ahogy a márciusi ifjak nem hagyták, hogy megmondják nekik Bécsből, miként éljenek, úgy ma sem szabad hagyni, hogy Brüsszelből határozzák meg a mindennapjainkat.

Borítókép: Békemenet (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
