Vihar söpör végig az országon, kiadták a figyelmeztetést + videó

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Erős felhősödés, záporok, zivatarok és felhőszakadások jellemezhetik a szerdai időjárást. Az ország nyugati felén jóval hűvösebb lesz, mint keleten, ahol még nyárias meleg várható.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 6:39
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Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a magas szintű felhőzet. Napközben még száraz idő valószínű, estétől azonban az északnyugati országrészben már megjelenhetnek záporok. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombaton a napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. A délnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig 25 és 29 fok között tetőzik.

Vasárnap is kellemes, többnyire napos nyári idő ígérkezik, időszakosan megnövekvő gomolyfelhőzettel. Egy-egy futó zápor csak elvétve alakulhat ki.

Délután 24 és 30 fok közötti maximumokra van kilátás,

estétől pedig ismét többfelé megélénkülhet az északnyugati szél.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hajdú-bihari Napló/Iván Aurél)


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Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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