Vihar söpör végig az országon, kiadták a figyelmeztetést + videó

Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, ugyanakkor a nap folyamán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a magas szintű felhőzet. Napközben még száraz idő valószínű, estétől azonban az északnyugati országrészben már megjelenhetnek záporok. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szombaton a napsütést időnként gomolyfelhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. A délnyugati szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet pedig 25 és 29 fok között tetőzik.

Vasárnap is kellemes, többnyire napos nyári idő ígérkezik, időszakosan megnövekvő gomolyfelhőzettel. Egy-egy futó zápor csak elvétve alakulhat ki.

Délután 24 és 30 fok közötti maximumokra van kilátás,

estétől pedig ismét többfelé megélénkülhet az északnyugati szél.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Hajdú-bihari Napló/Iván Aurél)