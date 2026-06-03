UkrajnaSzentpétervárorosz-ukrán háborúdróntámadás

Ukrajna ott csapott le, ahol Putyinnak leginkább fáj

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Újabb mélyen az orosz területet érő ukrán dróntámadás rázta meg Oroszországot, ahol ezúttal egy stratégiai jelentőségű olajterminál és egy hadiipari üzem került célkeresztbe. Az ukrán offenzíva idején hatalmas robbanások, magasra csapó lángok és sűrű fekete füst borította be a térséget, miközben Vlagyimir Putyin éppen az „orosz Davosként” emlegetett gazdasági fórum megnyitására készült.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 7:43
Illusztráció: égő olajfinomító
Illusztráció: égő olajfinomító Forrás: AFP
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Az akció egybeesett a 2026-os Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum nyitányával.

Az eseményen minden évben üzleti szereplők és kormányzati vezetők vesznek részt, házigazdája pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök. A helyiek több felvételt is megosztottak a közösségi oldalakon, amelyeken robbanások hangja, magasra csapó lángok és a terminál fölé emelkedő fekete füstoszlop látható. 

Az Astra független orosz Telegram-csatorna szerint a drónok közvetlenül a szentpétervári olajterminált találták el, ahol emiatt tűz ütött ki.

A Finn-öböl partján, a kikötő területén működő létesítmény Oroszország egyik legnagyobb üzemanyag-tároló és exportközpontjának számít.

A terminál vízi, vasúti és közúti szállítással fogad és továbbít kőolajtermékeket, éves kapacitása a jelentések alapján eléri a 12,5 millió tonnát.

Alekszandr Drozgyenko, a Leningrádi terület kormányzója közölte, hogy június 3-án harminc drónt semmisítettek meg a régió légterében, ugyanakkor a kikötőben keletkezett tüzekről nem számolt be. A terminálban okozott károk mértéke egyelőre nem ismert. A létesítményt legutóbb 2024 januárjában érte támadás.

A mostani csapás egy nappal azután történt, hogy Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Kijev, Dnyipro és más ukrán városok ellen, minek következtében legalább 23 ember meghalt – köztük két gyermek –, és több mint százan megsérültek. 

A szentpétervári dróntámadást Ukrajna a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum megnyitójának napjára időzítette.

A háromnapos rendezvényen több mint 130 ország és terület képviselői vesznek részt. A fórumon Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egyik tagja is jelen van. Putyin az előző években a fórumot arra használta, hogy bemutassa Oroszország gazdasági ellenálló képességét. A tavalyi rendezvényen úgy fogalmazott, hogy egész Ukrajna Oroszországhoz tartozik.

Az idei fórum ugyanakkor égő létesítményekről és sűrű füstfelhőkről szóló hírekkel indult, miközben Ukrajna azt igyekszik demonstrálni, hogy nagy hatótávolságú támadásokkal is képes nyomást gyakorolni az orosz gazdaságra, illetve érzékeny veszteségeket okozni a Kremlnek.

 

Robbanás rázott meg egy katonai üzemet is

Június 3-án éjszaka a Tambovi területen fekvő Micsurinszkban is tűz keletkezett egy orosz katonai üzemben, feltehetően dróntámadás következtében. A helyiek által közzétett felvételeken robbanás, betört ablakok és az égő épület látható.

A támadás célpontja a JSC Progress üzem volt, amely az orosz hadiipar számára fejleszt és gyárt csúcstechnológiás repülési és rakétairányító rendszereket, továbbá gáz- és olajipari berendezéseket is.

Micsurinszk mintegy 350 kilométerre található az orosz–ukrán határtól. A JSC Progress közvetlenül az orosz repülési és hadiipart szolgálja ki, és olyan fegyverrendszerekhez gyárt alkatrészeket, amelyeket Moszkva az Ukrajna elleni támadások során alkalmaz.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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