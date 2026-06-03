Ukrajna ott csapott le, ahol Putyinnak leginkább fáj

Az akció egybeesett a 2026-os Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum nyitányával.
Az eseményen minden évben üzleti szereplők és kormányzati vezetők vesznek részt, házigazdája pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök. A helyiek több felvételt is megosztottak a közösségi oldalakon, amelyeken robbanások hangja, magasra csapó lángok és a terminál fölé emelkedő fekete füstoszlop látható.
Az Astra független orosz Telegram-csatorna szerint a drónok közvetlenül a szentpétervári olajterminált találták el, ahol emiatt tűz ütött ki.
A Finn-öböl partján, a kikötő területén működő létesítmény Oroszország egyik legnagyobb üzemanyag-tároló és exportközpontjának számít.
A terminál vízi, vasúti és közúti szállítással fogad és továbbít kőolajtermékeket, éves kapacitása a jelentések alapján eléri a 12,5 millió tonnát.
Alekszandr Drozgyenko, a Leningrádi terület kormányzója közölte, hogy június 3-án harminc drónt semmisítettek meg a régió légterében, ugyanakkor a kikötőben keletkezett tüzekről nem számolt be. A terminálban okozott károk mértéke egyelőre nem ismert. A létesítményt legutóbb 2024 januárjában érte támadás.
A mostani csapás egy nappal azután történt, hogy Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Kijev, Dnyipro és más ukrán városok ellen, minek következtében legalább 23 ember meghalt – köztük két gyermek –, és több mint százan megsérültek.
A szentpétervári dróntámadást Ukrajna a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum megnyitójának napjára időzítette.
A háromnapos rendezvényen több mint 130 ország és terület képviselői vesznek részt. A fórumon Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjának egyik tagja is jelen van. Putyin az előző években a fórumot arra használta, hogy bemutassa Oroszország gazdasági ellenálló képességét. A tavalyi rendezvényen úgy fogalmazott, hogy egész Ukrajna Oroszországhoz tartozik.
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