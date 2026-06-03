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Újabb súlyos korrupciós ügy az ukrán energiaszektorban, ismét röpködtek a milliók

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Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség újabb, jelentős visszaélési ügyet tárt fel az állami energetikai szektorban. A hatóságok szerint az Enerhoatom vállalat egyik nagy volumenű beruházásánál mintegy 170 millió hrivnya (több százmillió forintnak megfelelő összeg) jogtalan elsajátítása történt.

Magyar Nemzet
Forrás: Zn.ua2026. 06. 03. 6:42
Illusztráció Fotó: Volodimir Taraszov Forrás: NurPhoto/AFP
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A vizsgálat szerint a beruházás kivitelezését egy, az ügy egyik szervezőjéhez köthető vállalat végezte, amely több alkalommal is elmulasztotta a határidők betartását, és korábban csődhelyzetbe is került. Ennek ellenére a céggel sorozatosan kötöttek újabb és újabb kiegészítő szerződéseket – szám szerint több mint hetvenet –, amelyek folyamatosan módosították a munkák tartalmát és határidejét.

A nyomozó hatóságok szerint mindez úgy válhatott lehetővé, hogy a vállalat tulajdonosa befolyást gyakorolt az Enerhoatom egyes vezetőire. A gyanú szerint ennek eredményeként egy automatizált irányítórendszer beszerzése is túlárazva valósult meg: az eszközök beszerzési értéke meghaladta a 305 millió hrivnyát, miközben a közbeszerzési láncban közvetítő, külföldi cég bevonásával a tényleges ár jelentősen megemelkedett.

A hatóságok szerint a konstrukció révén mintegy 170 millió hrivnya került jogtalanul magánszemélyekhez és cégekhez.

Az ügyben a gyanúsítottakat különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés és vagyonelsajátítás miatt vizsgálják. A NABU közleménye szerint a nyomozás tovább folytatódik, és nem zárható ki további érintettek azonosítása sem.

Korrupció: ismét az Enerhoatom

Az Enerhoatom körüli mostani ügy nem az első korrupciós botrány az ukrán energiaszektorban, amely az elmúlt években többször is a hatóságok látókörébe került.

Korábban a NABU egy mintegy százmillió dolláros sikkasztási hálózatot leplezett le, amely az ukrán energetikai szektort, köztük az állami atomenergetikai vállalatot, az Enerhoatomot érintette. A vádak szerint a rendszerben részt vevő tisztségviselők a vállalat beszállítóitól 10–15 százalékos visszaosztásokat szedtek be a szerződések értéke után.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel miatt vádat emelt Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszter ellen. Zelenszkij volt miniszterét az ukrán kormány novemberben függesztette fel tisztségéből, miután fény derült szerepvállalására a legmagasabb politikai körökig érő korrupciós botrányban.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto/AFP/Volodimir Taraszov)

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