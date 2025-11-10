energetikaUkrajnavisszaosztásszektorállamkorrupció

A visszaosztás megszokott az ukrán energetikai szektorban

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nagyszabású vizsgálatot indított az állami Enerhoatom körül, feltárva egy kiterjedt korrupciós hálózatot. A gyanú szerint a bűnszervezet állami vezetői és üzletemberek bevonásával befolyásolta a cég beszerzéseit, személyzeti döntéseit és pénzügyi folyamatait. Az ügyben több volt miniszternél és üzletembernél is házkutatást tartottak.

Szabó István
Forrás: RBC Ukraine2025. 11. 10. 21:39
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kivetítőn az Európai Tanács 2025. október 23-i brüsszeli ülésén Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az energetikai szektor érintett a korrupcióban. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nagy horderejű vizsgálatot indított az állami Enerhoatomnál, amelynek során magas szintű korrupciós hálózatot lepleztek le, írja az RBC Ukraine.

energetikai szektor
Illusztráció. Az Enerhoatom állami vállalat dolgozói (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

A vizsgálat szerint a bűnszervezet szisztematikusan 10–15 százalékos „visszaosztást” kért az Enerhoatom beszállítóitól, azzal a fenyegetéssel, hogy a kifizetéseket blokkolják, vagy elveszik a beszállítói státuszukat. 

Fő gyanúsítottak: volt miniszterek és üzletemberek

Az ukrán sajtó értesülései szerint a korrupciós hálózat kulcsszereplői a következők:

  • Igor Mironyuk volt energetikai miniszteri tanácsadó;
  • Dmitrij Basov, az Enerhoatom fizikai védelmi és biztonsági igazgatója, korábban az ügyészség munkatársa;
  • Timur Mindics  üzletember, a hálózat vezetője;
  • Herman Haluscsenko volt energetikai miniszter, jelenleg igazságügyi miniszter.

A nyomozás szerint a hálózat a korábbi Állami Vagyonalap helyettes vezetőjét is bevonta, akinek kapcsolatai révén befolyásolni tudták az Enerhoatom és az illetékes minisztérium döntéseit.

Energetikai szektor: minden területet irányítottak

A bűnszervezet állítólag a személyzeti döntéseket, a beszerzéseket és a pénzügyi folyamatokat ellenőrizte, lényegében az állami tulajdonú vállalatot, amely éves szinten több mint 200 milliárd hrivnya bevétellel rendelkezik, külső „felügyelőkön” keresztül irányította. Ezek a személyek hivatalosan nem rendelkeztek jogosítványokkal, de a nyomozás szerint kulcsszerepet játszottak a működésben.

A NABU hangsúlyozza: az érintettek ártatlanságát a bíróságig vélelmezni kell, a közlemény szerint a nyomozás még folyamatban van.

Őrizetbe vétel és házkutatások

Mint lapunk korábban megírta az ügy egyik kulcsfigurája az a Timur Mindics üzletember, aki Volodimir Zelenszkij régi üzlettársa, egyesek Zelenszkij pénztárosaként is emlegetik.

A nyomozók házkutatásokat tartottak Timur Mindics, a „Kvartal 95” stúdió társtulajdonosa irodájában, valamint Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter irodájában, aki korábban vezette a Mienenregót.

A kiterjedt akciót a hatóságok Midasz néven emlegetik, a célja pedig a korrupció felszámolása az ukrán energetikai szektor stratégiai pontjain.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

Következmények és nemzetközi figyelem

Az ügy jelentős politikai és gazdasági következményekkel járhat, hiszen az Enerhoatom az ország egyik kulcsfontosságú állami vállalata. 

A korrupciós ügy jelentős üzenettel bírhat a nemzetközi befektetők számára, miközben Kijev továbbra is európai és amerikai támogatásokra támaszkodik az energetikai és hadiipari beruházásokhoz.

A NABU a következő napokban további részleteket ígért a vizsgálat eredményeiről.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy kivetítőn az Európai Tanács 2025. október 23-i brüsszeli ülésén (Fotó: AFP/Nicolas Tucat) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu