A visszaosztás megszokott az ukrán energetikai szektorban

Az energetikai szektor érintett a korrupcióban. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) nagy horderejű vizsgálatot indított az állami Enerhoatomnál, amelynek során magas szintű korrupciós hálózatot lepleztek le, írja az RBC Ukraine.

Illusztráció. Az Enerhoatom állami vállalat dolgozói (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

A vizsgálat szerint a bűnszervezet szisztematikusan 10–15 százalékos „visszaosztást” kért az Enerhoatom beszállítóitól, azzal a fenyegetéssel, hogy a kifizetéseket blokkolják, vagy elveszik a beszállítói státuszukat.

Fő gyanúsítottak: volt miniszterek és üzletemberek

Az ukrán sajtó értesülései szerint a korrupciós hálózat kulcsszereplői a következők:

Igor Mironyuk volt energetikai miniszteri tanácsadó;

Dmitrij Basov, az Enerhoatom fizikai védelmi és biztonsági igazgatója, korábban az ügyészség munkatársa;

Timur Mindics üzletember, a hálózat vezetője;

Herman Haluscsenko volt energetikai miniszter, jelenleg igazságügyi miniszter.

A nyomozás szerint a hálózat a korábbi Állami Vagyonalap helyettes vezetőjét is bevonta, akinek kapcsolatai révén befolyásolni tudták az Enerhoatom és az illetékes minisztérium döntéseit.

Energetikai szektor: minden területet irányítottak

A bűnszervezet állítólag a személyzeti döntéseket, a beszerzéseket és a pénzügyi folyamatokat ellenőrizte, lényegében az állami tulajdonú vállalatot, amely éves szinten több mint 200 milliárd hrivnya bevétellel rendelkezik, külső „felügyelőkön” keresztül irányította. Ezek a személyek hivatalosan nem rendelkeztek jogosítványokkal, de a nyomozás szerint kulcsszerepet játszottak a működésben.