Az elnöki pár hivatalos karácsonyi portréját is közzétették

Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump klasszikus fekete öltözetben köszöntik az ünnepi időszakot legújabb, hivatalos karácsonyi portréjukon. A felvétel nemcsak az elnöki pár eleganciáját tükrözi, hanem bepillantást enged a Fehér Ház a First Lady által megálmodott, lélegzetelállító karácsonyi dekorációjába is, amely idén az otthon melegét és a nemzeti összetartozást hirdeti.

Munkatársunktól
2025. 12. 23. 22:52
Donald és Melania Trump Fotó: Getty Images via AFP
Az Egyesült Államok elnöki rezidenciája ismét ünnepi díszbe öltözött, s ahogy az ilyenkor lenni szokott, a Fehér Ház közzétette az elnök és a First Lady hivatalos karácsonyi fotóját is – számol be róla a Fox News amerikai televíziós hálózat. A felvételen Donald Trump és Melania Trump egyaránt a visszafogott, mégis méltóságteljes fekete szín mellett tette le a voksát.

Elképesztő mennyiségű díszítőelemet használtak fel a Fehér Ház idei karácsonyi dekorációjához
Elképesztő mennyiségű díszítőelemet használtak fel a Fehér Ház idei karácsonyi dekorációjához (Fotó: AFP)

A fotón az elnök elegáns szmokingot visel hófehér inggel, míg Melania Trump egy letisztult szabású, stílusos fekete ruhában tündököl az oldalán. A kép december 7-én készült a Fehér Ház impozáns Cross Hall termében, amely tökéletes hátteret biztosít az ünnepi hangulathoz.

Az idei karácsonyi dekoráció témája, amelyet Melania Trump személyesen választott ki, az „Az otthon ott van, ahol a szív lakik” (Home is Where the Heart Is) nevet viseli. Ez a választás nem véletlen: a téma az összetartozást, a családi fészket és azokat az alapvető értékeket helyezi a középpontba, amelyek az amerikai társadalom gerincét alkotják.

A Fehér Ház folyosóin és termeiben elképesztő mennyiségű díszítőelem biztosítja az ünnepi hangulatot. 

A dekoráció elkészítéséhez több mint 7600 méternyi szalagot használtak fel, amely elegánsan kanyarog a termeken át. Az ünnepi fényeket több mint 2000 fényfüzér biztosítja, meleg ragyogásba vonva az épület belső tereit. A gasztronómiai hagyományok sem maradhattak el: a cukrászmesterek több mint 54 kilogramm mézeskalácsból alkották meg az ünnepi kompozíciókat. A díszítés részletgazdagságát dicséri a több mint 2800 arany csillag és a tízezernél is több kék pillangó, amelyek szinte életre keltik a teret. A füzérek hossza meghaladja a 210 métert, ami jól érzékelteti a munka monumentalitását.

Az elnöki rezidencia karácsonyi pompájának koronája természetesen a fenyőfák sokasága. Idén nem kevesebb, mint 51 karácsonyfa díszíti a Fehér Házat, amelyek mindegyike egyedi hangulatot áraszt. Emellett 75 darab, Trump védjegyévé vált karácsonyi koszorú is helyet kapott, melyeket klasszikus vörös masnik ékesítenek, és amelyek a Fehér Ház ablakait kívülről díszítik.

A Fehér Ház karácsonyi üzenete idén különösen nagy hangsúlyt fektet a hitre és a nemzeti büszkeségre.

Ez az időszak arra hív minket, hogy elgondolkodjunk az áldásokon, amelyekben osztozunk

– olvasható a hivatalos közleményben.

Az üzenet emlékeztet arra, hogy közel 250 éve az amerikai nemzet olyan családok reményeiből és kemény munkájából épült fel, akik hittek valami náluk nagyobban.

A Fehér Ház december 2-án újra megnyitotta kapuit a nyilvános karácsonyi túrák előtt. A látogatók bejárhatják az állami szintet (State Floor), és saját szemükkel csodálhatják meg a pazar díszítést. Ezek a túrák lehetőséget adnak arra, hogy az emberek részesei lehessenek a „szeretett éves hagyománynak, amely a Fehér Házat az ünnepi időszak szellemiségének, melegségének, hitének és reményének ünnepi tükörképévé változtatja”. 

Borítókép: Donald és Melania Trump (Fotó: Getty Images via AFP)

