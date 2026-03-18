Nem öntöttek vizet a hátára fürdés közben, felpofozta a gyermekeit a Pest vármegyei férfi

Három kiskorú gyermek védelembe vételéről intézkedett a Pest Vármegyei Főügyészség az illetékes járási gyámhivatalnál – közölték.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 18. 13:17
A gyermekek édesanyja hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartás elrendelését kérelmezte a bíróságtól férjével szemben. A nő szerint a házasságuk 2025-től romlott meg a pénzügyi helyzetük miatt. 

Az édesapa verbálisan bántalmazta a családját, kiskorú gyermekeiket többször felpofozta. Az egyik gyermek megkérdezte az édesapját, hogy miért bántalmazza az édesanyjukat, amire a férfi megfogta a gyermeket, és a lábára csapott. 2025 decemberében másik két gyermeküket pofozta fel azért, mert amikor fürdött, a kérésére nem öntötték le a hátát.

Az illetékes járásbíróság elrendelte a férfi távol tartását a gyermekektől és az édesanyától. A Pest Vármegyei Főügyészség a bírósági végzés adatai alapján megállapította, hogy a kiskorú gyermekek esetében indokolt a védelembevételi eljárás kezdeményezése. Ez egy olyan intézkedés, amelyet a gyámhivatal rendel el, és amelyet akkor alkalmaznak, ha a gyermek fejlődését a családi környezet veszélyezteti, de a gyermek a körülmények gondos mérlegelése alapján a családban maradhat. 

A jogszabályi rendelkezések szerint a veszélyeztetettség bármely olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény miatti állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja. Az ügyészség intézkedésének a célja a veszélyeztetettség megszüntetése magatartási szabályok előírásával és a gyermekjóléti szolgálat fokozott támogatásával.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
