Nem öntöttek vizet a hátára fürdés közben, felpofozta a gyermekeit a Pest vármegyei férfi

A gyermekek édesanyja hozzátartozók közötti erőszak miatti távoltartás elrendelését kérelmezte a bíróságtól férjével szemben. A nő szerint a házasságuk 2025-től romlott meg a pénzügyi helyzetük miatt.
Az édesapa verbálisan bántalmazta a családját, kiskorú gyermekeiket többször felpofozta. Az egyik gyermek megkérdezte az édesapját, hogy miért bántalmazza az édesanyjukat, amire a férfi megfogta a gyermeket, és a lábára csapott. 2025 decemberében másik két gyermeküket pofozta fel azért, mert amikor fürdött, a kérésére nem öntötték le a hátát.
Az illetékes járásbíróság elrendelte a férfi távol tartását a gyermekektől és az édesanyától. A Pest Vármegyei Főügyészség a bírósági végzés adatai alapján megállapította, hogy a kiskorú gyermekek esetében indokolt a védelembevételi eljárás kezdeményezése. Ez egy olyan intézkedés, amelyet a gyámhivatal rendel el, és amelyet akkor alkalmaznak, ha a gyermek fejlődését a családi környezet veszélyezteti, de a gyermek a körülmények gondos mérlegelése alapján a családban maradhat.
A jogszabályi rendelkezések szerint a veszélyeztetettség bármely olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény miatti állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja. Az ügyészség intézkedésének a célja a veszélyeztetettség megszüntetése magatartási szabályok előírásával és a gyermekjóléti szolgálat fokozott támogatásával.
