El akarta dobni az életét a borsodi férfi, de aztán beindult a balszerencse áradása, és másik hat ember élete lett a tét

Hajmeresztő ügy.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 18. 12:49
illusztráció Forrás: Pexels
Közveszély okozásának bűntette miatt vádat emelt a Miskolci Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki pulóverét öngyilkossági szándékkal meggyújtva tüzet okozott.

A vádirat szerint a vádlott 2024. november végén, hajnalban, erősen ittas állapotban megjelent egy többlakásos társasházban található ózdi lakásnál, ahol korábban lakott. A férfi a nyitott lakásba bement, a pulóverét levette, majd öngyilkossági szándékkal öngyújtóval meggyújtotta, a bejárati ajtó belső oldalához tette, majd elaludt.

Az égő pulóver meggyújtotta az ajtót, a tűz átterjedt az előtér műanyag esővédőjére, onnan a stablon deszkákra, végül a tetőszerkezetre. A tüzet a tűzoltók oltották el, ők mentették ki a vádlottat, valamint még hat embert a lakóházból. Az ügyészség azt írja, 

a vádlott a szándékos tűzgyújtással az épületben több mint egymillió forint kárt okozott és a többi lakásban tartózkodó hat személy életét, testi épségét, valamint jelentős anyagi javakat közvetlenül veszélyeztetett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez stimmel!

Bayer Zsolt avatarja

Mi a bajom Magyar Péterrel?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
