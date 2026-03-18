El akarta dobni az életét a borsodi férfi, de aztán beindult a balszerencse áradása, és másik hat ember élete lett a tét

Közveszély okozásának bűntette miatt vádat emelt a Miskolci Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki pulóverét öngyilkossági szándékkal meggyújtva tüzet okozott.
A vádirat szerint a vádlott 2024. november végén, hajnalban, erősen ittas állapotban megjelent egy többlakásos társasházban található ózdi lakásnál, ahol korábban lakott. A férfi a nyitott lakásba bement, a pulóverét levette, majd öngyilkossági szándékkal öngyújtóval meggyújtotta, a bejárati ajtó belső oldalához tette, majd elaludt.
Az égő pulóver meggyújtotta az ajtót, a tűz átterjedt az előtér műanyag esővédőjére, onnan a stablon deszkákra, végül a tetőszerkezetre. A tüzet a tűzoltók oltották el, ők mentették ki a vádlottat, valamint még hat embert a lakóházból. Az ügyészség azt írja,
a vádlott a szándékos tűzgyújtással az épületben több mint egymillió forint kárt okozott és a többi lakásban tartózkodó hat személy életét, testi épségét, valamint jelentős anyagi javakat közvetlenül veszélyeztetett.
Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 06 80 820 111 telefonszámot!
