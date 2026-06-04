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Kanada is csatlakozhatna az Európai Unióhoz – merész javaslattal állt elő a finn elnök

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Radikális javaslattal állt elő Alexander Stubb finn államfő: elképzelése szerint az Európai Uniónak a jelenlegi 27 helyett akár 40 tagállamot is magában foglaló közösséggé kellene válnia. A finn elnök szerint Európának most kell kihasználnia a történelmi lehetőséget arra, hogy megerősítse geopolitikai súlyát a világban.

Szabó István
Forrás: CNBC2026. 06. 04. 18:01
Alexander Stubb finn elnök Fotó: Andrej Ivanov Forrás: AFP
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A finn elnök szerint az Egyesült Királyság, Kanada, Törökország, Norvégia és Izland is közelebb kerülhetne az unióhoz, sőt akár teljes jogú taggá is válhatna.

A politikus úgy véli, az Ukrajna elleni háború és a nemzetközi erőviszonyok átalakulása olyan helyzetet teremtett, amely kedvezhet az integráció mélyítésének.

A lehetőségek ablaka rövid ideig marad nyitva. Ha véget ér az ukrajnai háború vagy változás történik Washingtonban, ismét háttérbe szorulhat a bővítés ügye

– figyelmeztetett.

Kanada mint uniós tagállam?

A finn elnök legnagyobb visszhangot kiváltó felvetése Kanada esetleges uniós tagságára vonatkozott.

Nem lenne csodálatos, ha Kanada az Európai Unió huszonnyolcadik tagállama lenne, és nem az Egyesült Államok ötvenegyedik állama?

– fogalmazott Stubb.

(COMBO) This combination of pictures created on January 24, 2026 shows, L/R, US President Donald Trump in Davos on January 22, 2026 and Canada's Prime Minister Mark Carney in Davos on January 20, 2026. US President Donald Trump on January 24, 2026, warned Canada that if it concludes a trade deal with China, he will impose a 100 percent tariff on all goods coming over the border. If Canadian Prime Minister Mark Carney "thinks he is going to make Canada a 'Drop Off Port' for China to send goods and products into the United States, he is sorely mistaken," Trump wrote on his Truth Social platform. (Photo by Mandel NGAN and Fabrice COFFRINI / AFP)
Donald Trump amerikai elnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Megjegyzése nem véletlenül utalt Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentéseire, amelyekben többször is felvetette Kanada Egyesült Államokhoz csatolásának gondolatát. Ottawa ugyanakkor az utóbbi időszakban egyre hangsúlyosabban keresi a gazdasági és politikai kapcsolatok diverzifikálásának lehetőségeit.

Stubb szerint Európának újra kell gondolnia Törökország szerepét is

Senki sem beszél már Törökországról, pedig biztonságpolitikai szempontból az a cél, hogy a lehető legközelebb legyen Európához – jelentette ki. A finn államfő szerint a Nyugat-Balkán integrációja szintén kulcskérdés. Külön kiemelte Szerbiát, Koszovót, Albániát, Montenegrót, Észak-Macedóniát, valamint Bosznia-Hercegovinát, amelyek szerinte továbbra is Európa egyik legérzékenyebb térségét alkotják.

EU flags side by side from countries member states and the flag of Europe on poles in Europa Building next to the "Lantern" structure located inside the Europa Building the place where the European leaders and head of states, ministers and officials have their meetings frequently like the European Council summit. European Union Headquarters, Brussels, Belgium on May 11, 2026 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
EU-zászlók egymás mellett a tagállamoktól, valamint Európa zászlaja az Európa-épületben (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Rekordméretű bővítés előtt az Európai Unió

Az Európai Unió jelenleg a rendszerváltás utáni időszak egyik legnagyobb bővítési hullámára készül. Jelenleg kilenc tagjelölt ország várakozik a csatlakozásra, köztük Ukrajna, Moldova, valamint a nyugat-balkáni államok többsége.

Montenegró és Albánia jelenleg a legelőrehaladottabb tárgyalásokat folytatja, miközben Ukrajna és Moldova is egyre közelebb kerül a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. A finn elnök szerint Európa jövője azon múlik, hogy képes-e nagyobb geopolitikai szereplővé válni.

Ha valódi befolyást akarunk gyakorolni a világban, nagyban kell gondolkodnunk

– fogalmazott Stubb.

Borítókép: Alexander Stubb finn elnök (Fotó: AFP/Andrej Ivanov) 

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