Az egyik kiemelt lehetőség a Kharg-sziget szerepének célzott kezelése. Ez a Perzsa-öbölben található sziget Irán olajexportjának központja, ahonnan az export döntő része történik. A sziget működésének korlátozása vagy megbénítása súlyos gazdasági következményekkel járna Irán számára, mivel jelentős bevételi forrást érint. Ugyanakkor egy ilyen lépés a globális energiapiacokra is hatással lehet, mivel az olajkínálat csökkenése áremelkedést és bizonytalanságot okozhat – írja az Origo.
Irán: három lehetséges lépés az USA előtt, amely mindent megváltoztathat
A konfliktus Irán és az Egyesült Államok között új szakaszba lépett, miután a közelmúltbeli amerikai légicsapások meggyengítették az iráni katonai infrastruktúra egyes elemeit, ugyanakkor nem eredményezték a rezsim összeomlását. Ez növeli a nyomást az amerikai döntéshozókon, hogy meghatározzák a következő lépéseket. A lehetséges forgatókönyvek több irányba mutatnak, és mindegyik jelentős kockázatokkal jár, amelyek hatása túlmutathat a közvetlen konfliktuson.
Alternatív megközelítésként gazdasági és pénzügyi eszközök alkalmazása is szóba kerül, amelyek fizikai beavatkozás nélkül nehezíthetik az export működését.
Egy másik lehetőség a szárazföldi katonai beavatkozás, amelyet azonban a szakértők többsége rendkívül kockázatosnak és kevéssé valószínűnek tart. Irán földrajzi adottságai – hegységek, sivatagos területek – jelentősen megnehezítik egy ilyen hadművelet végrehajtását.
A történelmi tapasztalatok alapján egy ilyen konfliktus elhúzódóvá és költségessé válhat. Emellett a jelenlegi helyzetben az iráni állami struktúrák továbbra is működőképesek, ami még kevésbé teszi reálissá egy sikeres megszállás lehetőségét – írja a Fox News.
A harmadik irány a célzott műveletek alkalmazása az iráni nukleáris program elemei ellen.
Ez a megközelítés a dúsított uránkészletek és a föld alatti létesítmények felkutatására és semlegesítésére összpontosíthat. Bár a korábbi csapások károkat okoztak, a program bizonyos részei továbbra is fennmaradhattak. Ezek kezelése technikailag összetett feladat, és nem garantálja a fenyegetés teljes megszüntetését, miközben növeli a további eszkaláció kockázatát.
Összességében mindhárom lehetőség jelentős kompromisszumokat igényel. A gazdasági nyomásgyakorlás hatékony lehet, de globális következményekkel járhat. A szárazföldi beavatkozás döntő, ugyanakkor rendkívül kockázatos lépés lenne. A nukleáris célpontok elleni műveletek szűkebb megközelítést kínálnak, de nem biztosítanak teljes megoldást. A következő lépések attól függnek, hogy az Egyesült Államok melyik irányt tartja vállalhatónak a céljai elérése érdekében.
Borítókép: Iránból kilőtt rakéták a szíriai Daraa égboltján (Fotó: AFP)
