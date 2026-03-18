Egyesült ÁllamokIránkonfliktus

Irán: három lehetséges lépés az USA előtt, amely mindent megváltoztathat

A konfliktus Irán és az Egyesült Államok között új szakaszba lépett, miután a közelmúltbeli amerikai légicsapások meggyengítették az iráni katonai infrastruktúra egyes elemeit, ugyanakkor nem eredményezték a rezsim összeomlását. Ez növeli a nyomást az amerikai döntéshozókon, hogy meghatározzák a következő lépéseket. A lehetséges forgatókönyvek több irányba mutatnak, és mindegyik jelentős kockázatokkal jár, amelyek hatása túlmutathat a közvetlen konfliktuson.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 12:23
Iránból kilőtt rakéták láthatók a szíriai Daraa égboltján (Fotó: AFP)
Az egyik kiemelt lehetőség a Kharg-sziget szerepének célzott kezelése. Ez a Perzsa-öbölben található sziget Irán olajexportjának központja, ahonnan az export döntő része történik. A sziget működésének korlátozása vagy megbénítása súlyos gazdasági következményekkel járna Irán számára, mivel jelentős bevételi forrást érint. Ugyanakkor egy ilyen lépés a globális energiapiacokra is hatással lehet, mivel az olajkínálat csökkenése áremelkedést és bizonytalanságot okozhat – írja az Origo.

Alternatív megközelítésként gazdasági és pénzügyi eszközök alkalmazása is szóba kerül, amelyek fizikai beavatkozás nélkül nehezíthetik az export működését.

Egy másik lehetőség a szárazföldi katonai beavatkozás, amelyet azonban a szakértők többsége rendkívül kockázatosnak és kevéssé valószínűnek tart. Irán földrajzi adottságai – hegységek, sivatagos területek – jelentősen megnehezítik egy ilyen hadművelet végrehajtását. 

A történelmi tapasztalatok alapján egy ilyen konfliktus elhúzódóvá és költségessé válhat. Emellett a jelenlegi helyzetben az iráni állami struktúrák továbbra is működőképesek, ami még kevésbé teszi reálissá egy sikeres megszállás lehetőségét – írja a Fox News.

A harmadik irány a célzott műveletek alkalmazása az iráni nukleáris program elemei ellen. 

Ez a megközelítés a dúsított uránkészletek és a föld alatti létesítmények felkutatására és semlegesítésére összpontosíthat. Bár a korábbi csapások károkat okoztak, a program bizonyos részei továbbra is fennmaradhattak. Ezek kezelése technikailag összetett feladat, és nem garantálja a fenyegetés teljes megszüntetését, miközben növeli a további eszkaláció kockázatát.

Összességében mindhárom lehetőség jelentős kompromisszumokat igényel. A gazdasági nyomásgyakorlás hatékony lehet, de globális következményekkel járhat. A szárazföldi beavatkozás döntő, ugyanakkor rendkívül kockázatos lépés lenne. A nukleáris célpontok elleni műveletek szűkebb megközelítést kínálnak, de nem biztosítanak teljes megoldást. A következő lépések attól függnek, hogy az Egyesült Államok melyik irányt tartja vállalhatónak a céljai elérése érdekében.

 

Borítókép: Iránból kilőtt rakéták a szíriai Daraa égboltján (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
