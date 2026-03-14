Donald Trump nemzetközi haditengerészeti együttműködést kezdeményez a Hormuzi-szoros biztonsága érdekében + videó

„Sok ország – különösen azok, amelyeket érint a Hormuzi-szoros lezárásának kísérlete Irán részéről – hadihajókat küld majd az Egyesült Államokkal összehangolva, hogy a szorost nyitva tartsák és biztonságát megőrizzék” – fogalmazott Donald Trump.

Donald Trump nemzetközi haditengerészeti együttműködést kezdeményez a Hormuzi-szoros biztonsága érdekében

Az elnök reményét fejezte ki, hogy több más ország mellett Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a tengeri biztonságot célzó műveletben.

Donald Trump kifejtette:

Annak ellenére, hogy a légicsapások száz százalékban megsemmisítették az iráni katonai képességeket, Irán még mindig könnyűszerrel képes lehet néhány drónt elindítani, a tengerben aknát elhelyezni vagy akár kis hatótávolságú rakétát kilőni a tengeri útvonal nyugalmának megzavarására.

Az amerikai elnök egyben közölte, hogy a Hormuzi-szoros hajózhatóságának helyreállítása érdekében tett lépésekkel egy időben az amerikai hadsereg intenzíven folytatja támadásait az iráni partvidék, valamint az iráni hajóállomány ellen.

Az amerikai Központi Parancsnokság szombaton felvételeket tett közzé az Iránhoz tartozó Hárg-sziget ellen pénteken végrehajtott amerikai légitámadásokról. Az Egyesült Államok hadserege Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint az amerikai műveletben az apró szigeten 90 célpontot vettek tűz alá: többek között tengeri aknák tárolására szolgáló raktárakat, valamint föld alatti rakétatároló létesítményeket. A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a precíziós légicsapásokban az olajipari létesítmények nem károsodtak.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Az Irán délnyugati partjaitól mintegy 50 kilométerre fekvő, néhány négyzetkilométer kiterjedésű Hárg-sziget meghatározó Irán kőolajexportja szempontjából, az Irán által eladott kőolaj 90 százaléka ott halad át.

Tízmillió dollár Modzstaba Hamenei kézre kerítéséért

Az Egyesült Államok 10 millió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítésében nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénz. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is.

Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust

– olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.