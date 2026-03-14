Donald Trump nemzetközi haditengerészeti együttműködést kezdeményez a Hormuzi-szoros biztonsága érdekében + videó

Az amerikai elnök szombaton nemzetközi haditengerészeti együttműködést helyezett kilátásba a Hormuzi-szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében. Donald Trump a Truth Social internetes közösségi oldalán azt írta, hogy a kőolajszállítási útvonal lezárásában különösen érintett országok csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az amerikai külügyminisztérium azt is közölte, hogy az Egyesült Államok tízmillió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.

2026. 03. 14. 19:52
Donald Trump Fotó: HEATHER DIEHL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
„Sok ország – különösen azok, amelyeket érint a Hormuzi-szoros lezárásának kísérlete Irán részéről – hadihajókat küld majd az Egyesült Államokkal összehangolva, hogy a szorost nyitva tartsák és biztonságát megőrizzék” – fogalmazott Donald Trump.

JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - MARCH 13: U.S. President Donald Trump takes questions from the media before boarding Air Force One on March 13, 2026 at Joint Base Andrews, Maryland. Trump is traveling to Florida to spend the weekend at his Mar-a-Lago resort.
Fotó: AFP

Az elnök reményét fejezte ki, hogy több más ország mellett Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a tengeri biztonságot célzó műveletben.

Donald Trump kifejtette: 

Annak ellenére, hogy a légicsapások száz százalékban megsemmisítették az iráni katonai képességeket, Irán még mindig könnyűszerrel képes lehet néhány drónt elindítani, a tengerben aknát elhelyezni vagy akár kis hatótávolságú rakétát kilőni a tengeri útvonal nyugalmának megzavarására.

Az amerikai elnök egyben közölte, hogy a Hormuzi-szoros hajózhatóságának helyreállítása érdekében tett lépésekkel egy időben az amerikai hadsereg intenzíven folytatja támadásait az iráni partvidék, valamint az iráni hajóállomány ellen.

Az amerikai Központi Parancsnokság szombaton felvételeket tett közzé az Iránhoz tartozó Hárg-sziget ellen pénteken végrehajtott amerikai légitámadásokról. Az Egyesült Államok hadserege Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint az amerikai műveletben az apró szigeten 90 célpontot vettek tűz alá: többek között tengeri aknák tárolására szolgáló raktárakat, valamint föld alatti rakétatároló létesítményeket. A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a precíziós légicsapásokban az olajipari létesítmények nem károsodtak.

Az Irán délnyugati partjaitól mintegy 50 kilométerre fekvő, néhány négyzetkilométer kiterjedésű Hárg-sziget meghatározó Irán kőolajexportja szempontjából, az Irán által eladott kőolaj 90 százaléka ott halad át.

Tízmillió dollár Modzstaba Hamenei kézre kerítéséért

Az Egyesült Államok 10 millió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítésében nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénz. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is.

Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust

– olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Mint ismert, Modzstaba Hameneit, aki korábban a forradalmi gárdában szolgált, a hét elején nevezték ki legfelső vezetővé. Az 56 éves férfi apját, a katonai konfliktusban megölt Ali Hameneit követte a tisztségben.

Amerikai hírszerzési értesülések szerint az új vezető is súlyosan megsebesült az apja halálát okozó február 28-i izraeli légicsapásban. Állapotáról nincsenek megerősített információk, de Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján Modzstaba Hamenei feltételezett súlyos sérülésére utalva úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel eltorzította”.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

